La metedura de pata de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr de Arabia Saudí en su presentación

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr estaba más que cantado hace varias semanas. El cuadro de Arabia Saudí pagará, nada más ni nada menos, que 200 millones de euros por año al astro portugués.

Una oferta muy jugosa y que, teniendo en cuenta que las posibilidades de continuar en Europa eran inexistentes al no recibir ni una sola oferta, resultaba para el cinco balones de oro muy difícil de rechazar.

La presentación de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr tuvo lugar el pasado martes 3 de enero. El delantero portugués, en dicha presentación, no dejó indiferente a nadie pues realizó algunas declaraciones que están dando la vuelta al mundo:

Confunde Arabia Saudí con Sudáfrica

Principalmente, la frase que más ha corrido como la espuma es el ‘fail’ que tuvo al confundir Arabia Saudí con Sudáfrica. «No es el final de mi carrera venir a Sudáfrica», dijo Cristiano.

¿Alguien le explicó a Cristiano que no jugará en Sudáfrica?😂

pic.twitter.com/DpLnqr7uAX — DUX Gaming (@TeamDUXGaming) January 3, 2023

Otras de sus frases más relevantes

«En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes», declaró el futbolista luso inicialmente en la rueda de prensa.

«He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país», añadió un Ronaldo que aseguró que se decantó por la oferta del club saudita declinando las «numerosas» propuestas que le llegaron no solo de Europa, sino también de «Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal».

«Soy un jugador único y por eso es un contrato único para mí. Venir a Arabia Saudí no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allí (en Europa) y quiero batir otros aquí. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente», insistió Ronaldo dando una nueva muestra de su habitual ego.

«El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad», concluyó en rueda de prensa.

Las escandalosas cifras de su contrato

Lo que verdaderamente es un escándalo son las cifras de su contrato. Un acuerdo por dos años y medio con el club saudí (hasta junio de 2025) y, por toda su estadía en la ‘ola azul’, percibirá cerca de 500 millones de euros.

Es decir, el luso tendrá un salario de aproximadamente 200 millones de euros por temporada, incluyendo los asuntos comerciales.

Es el mayor contrato de la historia del fútbol, e incluso del deporte en general. Por segundo cobrará cerca de 6,4 euros, por minuto recibirá 385,8 euros. Por hora ganará 23.148,1 euros. Por día ganará 555.555,6 euros y, por mes, más de 16 millones de euros.

Un total de 200 millones por año. Realmente son unas cifras mareantes.