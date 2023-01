Las predicciones que no gustarán a los madridistas: si se cumplen, no ganarán nada y Ancelotti será destituido

El Real Madrid no está pasando por su mejor momento. Los blancos cayeron de forma muy merecida frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España y se confirma la crisis en el club de Concha Espina.

Y es que, el arranque en este 2023 no es, ni mucho menos, positivo para los de Ancelotti. Comenzó ganando por la mínima al Cacereño en Copa del Rey, cayó ante el Villarreal en la cerámica por 2-1, pasó de aquella manera de semifinales contra el Valencia en los penaltis en las semis de la Supercopa y, contra el Barcelona se vio a un equipo totalmente perdido sobre el césped.

Porque no solo los resultados no están acompañando al Madrid, tampoco el juego. Kroos y Modric parecen estar muy lejos de su nivel, Benzema no es el jugador estelar y decisivo de la temporada pasada y que sostenía al Real Madrid en los peores momentos, la defensa, a excepción de Militao, hace aguas por todas partes, Vinícius mantiene ese ímpetu encarador pero está más solo que la una en ataque, Rodrygo aparece una vez cada tanto, y Valverde, que apasionó al mundo entero al inicio de temporada con golazos espectaculares, está a un nivel muy pobre.

Realmente, y salvando únicamente a Courtois, el equipo ha pegado un bajón brutal. Y si encima a esto le sumamos que hay una serie de predicciones que predicen la debacle del Real Madrid…

Los hechos que predicen la debacle blanca

Y es que, un usuario conocido en el mundillo Twitter llamado YihiRM publicó anoche unos hechos que se están cumpliendo y que, para su mala fortuna (es del Madrid), predicen lo peor: los blancos no ganarán nada.

Los datos son datos, y son irrefutables. Este tuitero recordó aquella fatídica temporada, con Ancelotti al frente del equipo en la que no sólo el Madrid no ganó nada, sino que, para más inri, el Barcelona ganó el triplete con Luis Enrique comandando un conjunto con estrellas mundiales como Messi, Luis Suárez y Neymar entre otros.

Los hechos que coinciden son los siguientes:

El Madrid es el vigente campeón de Europa con Ancelotti.

es el con Se marcha el número 14 del equipo (en la temporada 2014-15 fue Xabi Alonso y, en esta, fue Casemiro).

del equipo (en la temporada 2014-15 fue y, en esta, fue Se gana la Supercopa de Europa por 2-0 (en aquella fue contra el Sevilla y en esta actual contra el Eintracht Frankfurt).

por (en aquella fue contra el y en esta actual contra el Se gana el primer Clásico de la temporada por 3-1 (además y añado que en ambas temporadas fue en el Bernabéu).

de la temporada por (además y añado que en ambas temporadas fue en el Se pierde la Supercopa de España (en la 2014-15 fue contra el Atlético de Madrid, y esta, contra el Barça).

Esto es una jodienda de las grandes pic.twitter.com/N9YBLJhjGg — Yihi (@YihiRM) January 15, 2023

Estos cinco puntos coinciden y, si hay algún madridista que crea en este tipo de cosas debería preocuparse porque en esa misma temporada (la 2014-15) los blancos perdieron LaLiga frente al Barcelona, cayeron en semis de Champions contra la Juventus de Turín, y perdieron en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Esto, como suele acostumbrar en los de Concha Espina, significó la destitución de Ancelotti como entrenador en ese entonces. El Barcelona, por su parte, ganó 5 de 6 títulos disputados en esa misma temporada.