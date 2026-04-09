La capacidad de Javier Ruiz de emular a su pareja, Sarah Santaolalla, en hacerse la víctima es notoria. Y es que si la polemista no tuvo reparos en ponerse un cabestrillo por una agresión que según la Justicia no se había cometido, ahora Ruiz desde su programa de TVE, Mañaneros, ha acusado al periodista Vito Quiles nada menos que de “intento de asalto” de su domicilio por el mero hecho de plantarse en el portal de su casa para hacerle preguntas sobre la pillada que le ha hecho el excomisario Villarejo.

Además, en su habitual costumbre de embarrarlo todo, el comunicador no ha tenido empacho en mezclar esto con algo que nada tiene que ver: la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de TVE que ha aprobado el Senado tras los contratos multimillonarios adjudicados por el ENTE a productoras amigas o las reiteradas quejas del Comité de Informativos sobre manipulación informativa.

Ruiz ha afirmado tajante:

“Se está poniendo presión sobre RTVE. Lo hacen hoy PP y VOX con la creación de una comisión de investigación sobre RTVE, que sólo apoyan PP y VOX sólo la han aprobado ellos dos y que en estos momentos pone a RTVE en el punto de mira porque hay ya una comisión de control, pero esta es una comisión de investigación por parte de PP y VOX”.

Acto seguido, Javier Ruiz ha dado paso a la redacción de TVE donde un periodista de su equipo ha contado la creación de esa comisión en el Senado. Tras esa conexión, Ruiz vuelve a plató y con una foto de Vito Quiles de fondo, sentencia:

“La presión cada día es mayor y les vamos a contar las coincidencias. ¿Y de qué va todo esto? Esto no es sólo poder. Esto es sobre todo dinero. Y la presión va desde lo corporativo hasta lo personal con agitadores esperando a la puerta de casa a algunos periodistas. Esta es la imagen de Vito Quiles a la puerta del domicilio de quien les habla. Comenzamos”.

Tras esta presentación, se pone un video cuyo primer fotograma va a degüello con un rótulo: «intento de asalto». Con semejante frase, cualquiera diría que Vito Quiles ha echado la puerta abajo de la casa de Ruiz. Cuando, en realidad, sólo se plantó a la entrada del portal de su piso para hacerle preguntas. Y al más puro estilo Santaolla, hacen estas acusaciones poniendo las propias imágenes que no concuerdan en absoluto con el relato que se está contando.

Con este desparpajo ha manipulado Javier Ruiz los hechos para de forma burda intentar presentarse como víctima de lo que no ha ocurrido.