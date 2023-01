Dani Alves no es el primero: la larga lista de futbolistas que pasaron del césped a la cárcel

Normalmente el dinero, la fama y los lujos que conlleva la vida de un futbolista están ligadas a tener una vida que todos queríamos vivir. Pero, en muchas ocasiones y a lo largo de la historia, hay excepciones.

Y es que, si bien el mundo en general se ha hecho eco de la información en torno a la presunta violación de Dani Alves y su ingreso en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez, el caso del exfutbolista del Barça no es el único.

Numerosas personalidades con peso en el mundo del fútbol han pasado por prisión y hay una larga lista de hecho. Secuestros, estafas, terrorismo, abusos sexuales y hasta asesinatos se unen a esta lista que representa la cara más oscura del fútbol.

Futbolistas que han estado en prisión

Benjamin Mendy

El exfutbolista del Manchester City es uno de los casos más recientes. El francés estaba acusado de más de media docena de delitos de carácter sexual acaecidos entre 2020 y 2021. Tras su paso por una prisión de alta seguridad y quedar absuelto de varias de las acusaciones, aún tiene pendientes dos delitos de violación a dos jóvenes.

Maradona

Si bien es indudablemente uno de los mejores jugadores de la historia del deporte rey, también es cierto que era una figura con una personalidad muy polémica. El astro argentino fue detenido y procesado en 1991 por tenencia y consumo de cocaína. Tres años después volvió a tener problemas con la justicia por disparar, con un arma de aire comprimido, a los periodistas que se apostaron en su casa. El juez acabó decidiendo suspender la pena por su último delito.

Ronaldinho

Otro de los casos más mediáticos fue el del exjugador azulgrana Ronaldinho. El astro brasileño y su hermano fueron detenidos en Paraguay por tenencia de pasaportes falsos. El juez vio riesgo de fuga y acabaron cumpliendo 171 días de prisión en el país paraguayo. Salieron en libertad en agosto de 2020 tras pagar una multa de 200.000 dólares entre los dos.

Bruno Fernandes de Souza

Aunque no fuera realmente muy reconocido en el fútbol europeo, este es uno de los casos más escabrosos de toda esta lista. El que fue guardameta y capitán del Flamengo fue encarcelado en 2010 por mandar secuestrar, torturar y asesinar a la que era su esposa. Además, ofreció la carne de la víctima a unos perros como comida para eliminar las pruebas. Fue condenado en el 2013 a 22 años de prisión, pero logró reducir su pena y conseguir permisos para salir de la cárcel.

Robinho

El ex de Real Madrid, Santos o Milán fue condenado en 2017 a 9 años de prisión por un delito de violación sexual a una joven albanesa, junto con otros 5 compatriotas en una discoteca milanesa. En enero de 2022 la sentencia quedó firme según un juzgado italiano, que solicitó su extradición desde Brasil. Debido a que según las leyes brasileñas un ciudadano nativo no puede ser extraditado del país, se solicitó desde Italia que cumpliese la condena en una cárcel de su país. A pesar de no haber pisado aun la prisión, se espera que las autoridades brasileñas hagan cumplir la ley al futbolista.

René Higuita

Relacionado siempre con el famoso narcotraficante Pablo Escobar, el creador del “escorpión” fue encarcelado en 1993 por ser intermediario en el secuestro de la hija de Luis Carlos Molina Yepes, exenlace financiero de Escobar y cuyo rapto se atribuía al propio capo. El mismo Higuita afirmó, años después, que la policía lo había detenido para que les entregase a Pablo Escobar.

Nizar Trabelsi

El caso de este exjugador del Fortuna Dusseldorf también es bastante escabroso. El exfutbolista dejó la Bundesliga por la Yihad y se enroló en las filas de Al Qaeda, donde además de conocer a Osama Bin Laden también participó en atentados en Afganistán, Europa o Estados Unidos.

Acabó siendo atrapado en Bélgica, después del ataque contra las Torres Gemelas, y fue condenado a 10 años de cárcel. Al finalizar la pena, Estados Unidos pidió su extradición y ahora cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en el país americano.

Adam Johnson

El caso de este futbolista también es reciente. El escándalo del futbolista de Manchester City o Sunderland, entre otros, dio la vuelta al mundo. El que era una de las promesas del fútbol inglés fue arrestado en 2015 bajo los cargos de mantener relaciones sexuales y abusar de una menor de 15 años. En el juicio, llevado a cabo en 2016, él mismo reconoció parte de los hechos y, además, más adelante de esto, también fue acusado de poseer «pornografía extrema». Johnson fue declarado como culpable y condenado a prisión por seis años aunque, finalmente, solo cumplió tres.

Freddy Rincón

El exfutbolista del Real Madrid se encontraba, en 2007, en busca y captura por la INTERPOL y por la Fiscalía de Panamá por delitos de testaferro y de nexos con el narcotráfico. El 9 de mayo de 2007 fue arrestado en Brasil, donde pasó 123 días en una cárcel de Sao Paulo, y, a pesar de su salida de la cárcel, estuvo a la espera del fallo judicial hasta que falleció en 2022 en un accidente de tráfico.