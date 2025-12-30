Copa de África: Marruecos arrasa a Zambia con Brahim en estado de gracia y Hakimi de regreso

Marruecos cumplió con creces su objetivo en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, mostrando una autoridad aplastante.

Los Leones del Atlas se impusieron a Zambia con un claro 3-0 en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat el lunes 29 de diciembre, asegurando así el primer puesto del Grupo A y su acceso directo a los octavos de final.

La selección entrenada por Walid Regragui demostró por qué es considerada una de las grandes favoritas del torneo, ofreciendo un espectáculo futbolístico que dejó sin respuesta a unos zambianos que se despidieron prematuramente del campeonato.

Desde el pitido inicial, el encuentro fue un monólogo marroquí. Ayoub El Kaabi abrió el marcador a los nueve minutos con un espectacular cabezazo tras un córner, marcando el inicio de una tarde aciaga para la defensa zambiana. Apenas dieciocho minutos después, Brahim Díaz aumentó la ventaja con un tiro certero que estableció el 2-0 antes del descanso. El centrocampista del Real Madrid fue el verdadero director de orquesta en un Marruecos que desplegó un juego ofensivo hipnotizante, aprovechando los espacios con una precisión admirable. Díaz no solo brilló al marcar, sino que también fue el cerebro detrás de casi todas las jugadas peligrosas marroquíes, consolidándose como uno de los talentos más destacados del fútbol africano.

La inclusión de Abde Ezzalzouli en el once titular aportó a Marruecos un enfoque ofensivo aún más incisivo. El extremo del Real Betis, quien anteriormente había militado en el Barcelona, mostró una agilidad y creatividad que desbordaron constantemente a la defensa zambiana. Su habilidad para penetrar por la banda izquierda y generar oportunidades para sus compañeros fue clave en el dominio marroquí. Ezzalzouli fue fundamental en varias ocasiones destacadas, incluyendo el pase previo al tercer gol de El Kaabi. La conexión entre Díaz y Ezzalzouli evocó los mejores momentos del juego ofensivo español, con toques rápidos y movimientos coordinados que dejaron a los zambianos persiguiendo sombras.

El Kaabi completó su doblete en el minuto 50 con una chilena espectacular: inicialmente anulada por fuera de juego, pero validada tras la revisión del VAR, que confirmó que había superado la línea defensiva rival. Este gol supuso un golpe decisivo para una Zambia que nunca encontró opciones reales para competir. Las estadísticas son reveladoras: Marruecos realizó diecinueve disparos, nueve de ellos a puerta, acumulando 1,89 goles esperados. En contraste, Zambia apenas logró cinco intentos sin ninguno dirigido entre los tres palos, reflejando así la abrumadora superioridad de los anfitriones con un escaso 0,3 xG.

El regreso de Achraf Hakimi fue la guinda perfecta a una noche brillante para Marruecos. El capitán marroquí y reciente ganador del premio al Futbolista Africano del Año entró como suplente en el minuto 64 por Noussair Mazraoui, cuando su equipo ya tenía sentenciado el encuentro. Hakimi había estado ausente desde el 4 de noviembre debido a una lesión en el tobillo sufrida jugando para el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Su vuelta fue recibida con entusiasmo por parte del público marroquí, consciente de su relevancia para las aspiraciones del equipo en este torneo. Aunque solo jugó poco más de media hora, Hakimi demostró estar en buena forma física al intentar tres disparos y forzar una gran parada del portero zambiano Willard Mwanza en el minuto 81 con un tiro que estuvo muy cerca de ser gol.

La decisión táctica de Regragui al dejar fuera a Sofyan Amrabat del once inicial buscaba preservar al centrocampista del Fiorentina para los partidos más exigentes que se aproximan. Con su clasificación a octavos ya asegurada matemáticamente tras esta victoria contundente, Regragui aprovechó para rotar jugadores y dar minutos a otros como Ezzalzouli, quien respondió con una actuación sobresaliente. Esta gestión inteligente refleja la madurez y visión estratégica de un equipo que sabe que lo mejor está aún por venir.

Con este triunfo rotundo, Marruecos selló su primer puesto en el Grupo A acumulando nueve puntos. Por otro lado, Mali avanzó como segundo tras empatar 0-0 contra Comoros en Casablanca. Zambia quedó eliminada al finalizar tercera con dos puntos mientras Comoros concluyó la fase grupal también con dos puntos pero ocupando la última posición. Los anfitriones ahora esperan hasta el fin de semana para conocer quién será su rival en octavos; este saldrá entre los cuatro mejores terceros clasificados de los grupos C, D o E. El partido correspondiente a dieciseisavos está programado para el 4 de enero en Rabat.

La actuación marroquí ante Zambia fue tan convincente como se puede ser en este nivel competitivo. Tras un empate decepcionante contra Mali en la jornada anterior que había generado algunas dudas, los Leones del Atlas respondieron con fuerza y determinación, recordando así por qué son considerados serios candidatos al título en esta Copa Africana. La calidad mostrada sobre el campo, junto con las habilidades individuales destacadas y su capacidad para transformar dominio en goles son señales claras para sus competidores: Marruecos llega a octavos rebosante confianza y ambición.

