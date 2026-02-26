Cruces y cuadro de Real Madrid, Atlético y Barça en Champions: rivales al acecho en octavos

Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona ya están listos para afrontar los octavos de final de la Champions League 2026, tras unas clasificaciones memorables que refuerzan la presencia española en el continente.

Los blancos dejaron atrás al Benfica dirigido por Mourinho, con goles decisivos de Vinícius Junior.

Por su parte, los rojiblancos lograron una remontada espectacular ante el Brujas, gracias a un hat-trick de Alexander Sørloth, mientras que el Barça se aseguró su plaza como parte del Top 8. Este viernes 27 de febrero, a las 12:00 horas en Nyon (Suiza), se llevará a cabo el sorteo que determinará los emparejamientos y el camino hacia la final en Budapest.

La cita se podrá seguir en directo a través de Movistar Liga de Campeones y Real Madrid TV, con los partidos de ida programados para el 10/11 de marzo y las vueltas para el 17/18, la mayoría a las 21:00 horas.

El ambiente se calienta en las oficinas de los clubes madrileños y del barcelonés.

Para los hombres de Álvaro Arbeloa, hay un dilema: enfrentarse al titánico Manchester City de Pep Guardiola, un duelo que podría ser una final anticipada, o al más accesible Sporting de Portugal, que no por ello deja de ser peligroso. Al no ser cabezas de serie, tendrían que jugar la ida en el siempre complicado Santiago Bernabéu, un fortín donde Vinícius sabe cómo hacer daño, aunque sin la presencia de Mbappé.

En cuanto al Atlético dirigido por Diego Simeone, sus miradas están puestas en la Premier: se encuentran ante la posibilidad de medirse al feroz Liverpool o al temido Tottenham, dos equipos ingleses dispuestos a dar guerra en el nuevo estadio del Metropolitano. Mientras tanto, el Barça, desde su cómoda posición, espera rival entre el potente PSG, actual campeón tras eliminar al Mónaco, o un sólido Newcastle que dejó fuera al sorprendente Qarabag.

Cuadro de posibles cruces en octavos

El nuevo formato de la Champions añade emoción extra: el sorteo no solo determina los octavos, sino también futuros cuartos, semis y final. Estos son los emparejamientos clave para los equipos españoles:

Equipo español Posibles rivales en octavos Cabezas de serie rivales Real Madrid Manchester City, Sporting CP No aplica (no cabeza) Atlético Madrid Liverpool, Tottenham No aplica (no cabeza) Barcelona PSG, Newcastle Barcelona (sí cabeza)

Otros enfrentamientos interesantes incluyen a un posible choque entre el Arsenal o el poderoso Bayern contra un imbatible equipo como la Atalanta —que sorprendió al doblegar al siempre competitivo Dortmund— o contra Leverkusen; mientras que el sorprendente Bodo/Glimt, revelación noruega que dejó fuera al Inter, podría verse las caras con City o Sporting; además del duelo entre Galatasaray y conjuntos ingleses. Los cuartos están programados para los días 7/8 y 14/15 abril; las semifinales se disputarán el 28/29 abril y 5/6 mayo; y la gran final tendrá lugar el 30 mayo en el emblemático Puskás Aréna.

Con un aire escéptico flotando, surge la pregunta: ¿lograrán sobrevivir los equipos españoles ante la tempestad inglesa? Las casas de apuestas colocan al City como gran favorito (1.80 frente a 3.50 si se enfrentan con el Madrid), mientras que el Sporting tiene una cuota elevada como zebra (4.20). El Atleti parte igualado ante el Tottenham (2.10), mientras que un posible encuentro entre Barça y PSG huele a revancha (2.40 para los culés). Los horarios son tentadores, pero ya sabemos que el fútbol tiene sus caprichos: no olvidemos cómo el Bodo/Glimt despidió al Inter sin contemplaciones. Los blancos sueñan con repetir hazañas ante Guardiola; aunque sin Mbappé será una tarea complicada; por su parte, los rojiblancos confían plenamente en la garra del delantero noruego para doblegar a sus adversarios ingleses; y finalmente, los blaugranas buscan desquitarse del gigante francés.

La emoción por la Champions crece con tres equipos españoles compitiendo, pero lo que depare el sorteo mañana podría traer sorpresas desagradables. ¿Habrá clásicos prematuros o rivalidades más accesibles? España aguanta firme, aunque queda claro que el camino hacia Budapest estará lleno de obstáculos.

Vinícius Junior anotó tanto en ida como vuelta ante Benfica , asumiendo su papel protagónico sin contar con Mbappé .

anotó tanto en ida como vuelta ante , asumiendo su papel protagónico sin contar con . Alexander Sørloth firmó un triplete durante la contundente victoria del Atleti por 4-1 sobre el Brujas .

firmó un triplete durante la contundente victoria del por 4-1 sobre el . El sorprendente Bodo/Glimt es considerado la cenicienta: eliminó al Inter con un global impresionante de 5-2.

es considerado la cenicienta: eliminó al con un global impresionante de 5-2. El Real Madrid ha disputado ya 15 partidos ante el City en competiciones UEFA, manteniendo un balance bastante parejo.

ha disputado ya 15 partidos ante el en competiciones UEFA, manteniendo un balance bastante parejo. Por otro lado, el Barcelona evitó tener que jugar playoffs siendo quinto en fase liga, algo que no pudo conseguir ni siquiera el Madrid.

evitó tener que jugar playoffs siendo quinto en fase liga, algo que no pudo conseguir ni siquiera el Madrid. La final se celebrará por primera vez en Budapest: será también una oportunidad única para disfrutar del espectáculo futbolístico en el nuevo Puskás Aréna.

¡Que la suerte esté del lado español! O al menos, que sea entretenido.