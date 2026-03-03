  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Los 'colchoneros' se clasifican a la final tras sobrevivir 90 minutos de infierno culé

Victoria amarga: el Barça gana, pero se despide de la Copa del Rey

El 3-0 azulgrana no bastó para borrar el 4-0 de la ida y un Atlético al límite, sostenido por Musso, selló su billete a La Cartuja tras una noche épica y llena de lesiones

Victoria amarga: el Barça gana, pero se despide de la Copa del Rey
Lamine Yamal PD.
Archivado en: Fútbol

El Camp Nou rugía como en sus noches más gloriosas, evocando el legendario 6-1 al PSG, mientras el Barcelona de Hansi Flick saltaba al césped con la misión imposible de remontar el 4-0 de la ida ante un Atlético de Madrid atrincherado. Desde el pitido inicial, los culés impusieron un asedio furioso: Fermín López avisó al minuto y medio con un disparo que besó el larguero, y la presión alta ahogó a los rojiblancos, que no pisaron territorio rival en los primeros diez minutos.

Lamine Yamal, el puñal de 18 años por la banda, desequilibró la balanza al filo de la media hora: recibió en corto desde un córner, humilló a dos defensores con un regate endiablado y sirvió el pase de la muerte para que Marc Bernal empujara el 1-0 a placer. El gol desató la locura, pero Musso, gigante bajo palos, evitó males mayores con paradas providenciales a Ferran Torres y Raphinha, cuyo cabezazo rozó el poste.

En el añadido del primer acto, Pubill derribó a Pedri en el área y De Burgos Bengoetxea señaló penalti; Raphinha, frío como el hielo, engañó a Musso para el 2-0 y medio camino al descanso con el guión intacto. La segunda parte mantuvo el vendaval culé: Julián Álvarez probó de lejos, pero Joan García respondió, mientras Musso brilló en doble voluntaria ante Fermín y Bernal. Simeone reforzó el búnker con Sorloth y Nahuel, pero el Barça no cedía.

El clímax llegó en el 72′: Cancelo colgó un centro milimétrico desde tres cuartos, y Bernal cabeceó en el segundo palo –parecía fuera de juego, pero el VAR lo convalidó por centímetros–. Con el 3-0, la prórroga asomaba a un gol, y el estadio hervía entre faltas duras y protestas. Lesiones de Koundé y Balde (musculares) castigaron a los locales, que se volcaron exhaustos en los minutos finales, pero Musso y la madera frenaron el cuarto. El pitido final dejó a un Barça extenuado en la orilla y al Atleti, primer finalista tras 13 años, rumbo a La Cartuja como supervivientes épicos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx/1.29.5

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]