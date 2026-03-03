Victoria amarga: el Barça gana, pero se despide de la Copa del Rey

El Camp Nou rugía como en sus noches más gloriosas, evocando el legendario 6-1 al PSG, mientras el Barcelona de Hansi Flick saltaba al césped con la misión imposible de remontar el 4-0 de la ida ante un Atlético de Madrid atrincherado. Desde el pitido inicial, los culés impusieron un asedio furioso: Fermín López avisó al minuto y medio con un disparo que besó el larguero, y la presión alta ahogó a los rojiblancos, que no pisaron territorio rival en los primeros diez minutos.

Lamine Yamal, el puñal de 18 años por la banda, desequilibró la balanza al filo de la media hora: recibió en corto desde un córner, humilló a dos defensores con un regate endiablado y sirvió el pase de la muerte para que Marc Bernal empujara el 1-0 a placer. El gol desató la locura, pero Musso, gigante bajo palos, evitó males mayores con paradas providenciales a Ferran Torres y Raphinha, cuyo cabezazo rozó el poste.

El Atlético de Madrid elimina al Barcelona por 4-3 y se clasifica para la final de Copa del Rey 🔴⚪ pic.twitter.com/wt56VIFYlZ — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

En el añadido del primer acto, Pubill derribó a Pedri en el área y De Burgos Bengoetxea señaló penalti; Raphinha, frío como el hielo, engañó a Musso para el 2-0 y medio camino al descanso con el guión intacto. La segunda parte mantuvo el vendaval culé: Julián Álvarez probó de lejos, pero Joan García respondió, mientras Musso brilló en doble voluntaria ante Fermín y Bernal. Simeone reforzó el búnker con Sorloth y Nahuel, pero el Barça no cedía.

El clímax llegó en el 72′: Cancelo colgó un centro milimétrico desde tres cuartos, y Bernal cabeceó en el segundo palo –parecía fuera de juego, pero el VAR lo convalidó por centímetros–. Con el 3-0, la prórroga asomaba a un gol, y el estadio hervía entre faltas duras y protestas. Lesiones de Koundé y Balde (musculares) castigaron a los locales, que se volcaron exhaustos en los minutos finales, pero Musso y la madera frenaron el cuarto. El pitido final dejó a un Barça extenuado en la orilla y al Atleti, primer finalista tras 13 años, rumbo a La Cartuja como supervivientes épicos.