Fiasco absoluto de una España tétrica que complica el Mundial desde el primer día: 0-0 contra Cabo Verde

El 15 de junio de 2026 quedará grabado con tinta roja para la selección española.

Lo que se esperaba como un primer paso sólido en la Eurocopa se convirtió en un petardazo monumental, con una España insípida, predecible y sombría, muy alejada del estatus de favorita que había alimentado durante la fase de clasificación.

El contexto hacía que el golpe fuera aún más doloroso: un grupo asequible, un mensaje optimista, una apuesta por el talento joven y la promesa de una “transición definitiva” hacia una nueva élite europea. En teoría, todo parecía encajar. En la realidad, nada funcionó.

Cabo Verde fue demasiado bloque en defensa para una España inoperante, lenta, compungida, aburrida, obcecada, plana y sin una sola idea brillante para conseguir perforar la red de una selección muy alejada de la elite.

En el partido inaugural se vio a una España dividida, lenta, que fue frenada una y otra vez por la inexperta selección rival.

Pedri desacertado y perdido, Rodri lento, Fabián equivocado, Ferrán negado, Oyarzabal lento, Gavi terrorífico… Y los cambios no mejoraron nada: Mikel Merino y Nico Williams no tienen ritmo de competición, Olmo y Lamine Yamal no tuvieron tiempo de hacer mucho.

Un fiasco.

Un partido sombrío: viejos errores con caras nuevas

El encuentro que reveló el fiasco absoluto tuvo algo cruelmente familiar. España comenzó dominando en posesión, pero carecía del colmillo necesario. A medida que pasaban los minutos, el equipo se desmoronaba:

Circulación lenta, sin cambios de ritmo.

Inseguridades en la salida del balón ante la presión alta.

Ausencia de liderazgo en momentos críticos.

El gol encajado fue un resumen del problema: pérdida inocente en campo propio, transición mal defendida y definición rival sin oposición alguna. A partir de ese instante, el equipo se hundió mentalmente. Ni los cambios lograron alterar el rumbo ni se observó una reacción estructurada. Solo hubo arreones aislados, más por orgullo que por estrategia.

Pronósticos, apuestas y un futuro incierto

Antes del torneo, las casas de apuestas posicionaban a España entre las tres grandes favoritas, con cuotas similares a las de Francia e Inglaterra. Tras esta caída estrepitosa, el mercado reaccionó rápidamente: disminución de confianza, dudas sobre su clasificación incluso en un grupo teóricamente accesible y desplome en las predicciones para ganar el título.

De cara a los próximos encuentros:

Se anticipa una revolución en el once titular , con cambios en la defensa y en el centro del campo.

, con cambios en la defensa y en el centro del campo. La figura del seleccionador está bajo escrutinio; no solo por este resultado aislado sino también por la sensación de falta de plan B.

Los analistas coinciden en que la selección necesita más agresividad sin balón y menos dependencia de una posesión ineficaz.

La paradoja es evidente: España tiene talento ofensivo a raudales, pero no logra encontrar el equilibrio entre creatividad y solidez defensiva. El margen para maniobrar es escaso; la fase de grupos no perdona tantas concesiones.

Lectura táctica y física: un problema de intensidad

Más allá del resultado final, el partido dejó una sensación incómoda: el rival fue superior en lo básico. Ganó duelos individuales, segundas jugadas y terreno. España llegó tarde a casi todo lo importante. Esa diferencia en intensidad se reflejó en:

Una presión tras pérdida mal coordinada.

Centros laterales defendidos con pasividad alarmante.

Falta de ayudas por los costados cuando los laterales subían.

El plan ofensivo, basado en acumular pases cortos para filtrar balones hacia los extremos, quedó atrapado por su propia rigidez. Sin desmarques profundos ni movimientos coordinados entre delantero y mediapuntas, el equipo se convirtió en un carrusel interminable de pases horizontales sin propósito claro. El resultado fue una aparente sensación de control sin ninguna amenaza real.

Curiosidades de un fiasco muy español

A pesar del desastre evidente, España dominó claramente la posesión; reafirmando así ese viejo tópico sobre “dominar sin concretar”.

Varios debutantes vivieron una noche amarga que podría marcar sus carreras futuras para bien o para mal.

El seleccionador había afirmado días antes que “este equipo compite contra cualquiera”; esa frase ahora circula como meme en redes sociales.

Las apuestas previas al torneo colocaban a España entre los favoritos; tras este estreno desafortunado algunos modelos estadísticos ya no la consideran dentro del top‑5.

Esta derrota ha reavivado el eterno debate nacional: ¿seguir fieles al toque o arriesgarse por un fútbol más vertical y físico?

Lo cierto es que esta España sombría ha demostrado que los discursos pueden agotarse rápidamente; al final del día, el fútbol no admite maquillajes.