Los Reyes recibieron en audiencia a la Selección Española de Fútbol, ganadora del Mundial 2026

El rey Felipe VI recibió a los jugadores y destacó el alcance colectivo de la victoria, subrayando que el logro trasciende lo deportivo.

Durante el encuentro, el monarca puso en valor la actitud del equipo dentro y fuera del campo, resaltando su compañerismo, entrega y elegancia en la competición. Además, recordó que el nuevo título queda ya como parte del legado histórico del fútbol español, simbolizado en las estrellas que lucirá la camiseta nacional.

Felipe VI, que presenció la final disputada el domingo frente a Argentina, estuvo acompañado por la reina y sus hijas, quienes también quisieron mostrar su apoyo vistiendo los colores de la selección. La princesa Leonor participó activamente en la recepción, en una imagen de cercanía con los campeones.

Este acto marcó el inicio de una jornada cargada de homenajes. Tras su paso por la residencia real, el equipo tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de protagonizar el esperado recorrido festivo por Madrid.

Miles de aficionados ya se concentran en las principales calles de la capital, preparados para acompañar a los jugadores en un desfile que promete convertirse en una celebración multitudinaria.