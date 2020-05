El actor más poderoso de Game of Thrones anunció su participación en una pelea épica: La Montaña vs. La Bestia

La Montaña vs. La Bestia

Un combate brutal entre los hombres más fuertes del mundo ya está sobre la mesa, y se ha convertido en noticia en medio de la inactividad por la pandemia del COVID-19.

El choque de titanes entre los dos hombres más fuertes del mundo, Eddie Hall y Hafþór Júlíus Björnsson, ambos ganadores del concurso World’s Strongest Man, ya fue programado para el próximo 2021.

‘La Montaña’, como es conocido el actor islandés por su participación en la serie Game of Thrones, sorprendió a sus fans al anunciar el combate con un poster, «La Montaña contra La Bestia. El próximo año y medio de mi carrera estará dedicado exclusivamente a esta pelea. No puedo esperar a tener a mi familia en el ring mientras me tiro».

Un mensaje que también fue compartido por su contendor, Eddie Hall.

El combate comenzó a cocinarse durante un evento que fue transmitido por ESPN, donde el islandés levantó 501 kilogramos (peso muerto), rompiendo de esta forma el récord mundial que antes pertenecía a su futuro rival. Hall cuestionó su hazaña alegando que en medio de la pandemia es difícil conocer la veracidad de semejante logro, lo que generó un rifirafe en las redes entre los dos.

Como ninguno de los dos luchadores es boxeador profesional, el duelo que se celebrará en septiembre 2021 no tendrá ningún título en juego, aunque el ganador se quedará con el prestigio de ser el hombre más fuerte del mundo fuera y dentro de un cuadrilátero.

En 2016, cuando el inglés había establecido la marca de los 500 kilos, se desmayó luego de levantarlos y generó angustia entre los presentes. Un grupo de colaboradores y médicos se acercaron al gigante de Stoke-on-Trent para atenderlo, mientras la preocupación en el público crecía. Por suerte, el susto duró unos pocos segundos, cuando el animador del evento elevó sus brazos señalando que el hombre estaba en buen estado.

Según el diario inglés DailyMail, el esfuerzo causó que venas de su cabeza “explotaran” y por eso perdiera el conocimiento. Él mismo confirmaría la presión sanguínea extrema a la que se sometió en diálogo con diversos medios británicos.

En 2019, durante su participación en el torneo Arnold Strongman Classic, Björnsson levantó 474 kilos la disciplina de peso muerto y aunque se quedó con el titulo, también la pasó mal en una de las pruebas. Cuando empujaba una rueda, el islandés se desvaneció y tuvo que ser atendido por los médicos. Afortunadamente para él, se recuperó y culminó segundo en ese desafió.

El actor ostenta en su palmarés tres consagraciones como el hombre más fuerte de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018) y ostenta un título a nivel mundial. ¿Podrá quedarse ahora con un trofeo de boxeo?