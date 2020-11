Mike Tyson desvela su estrategia del ‘pene falso’ que le sirvió para pasar los test de drogas

Las artimañas de Mike Tyson no se limitan solo a morder orejas, el excampeón mundial de boxeo ha hecho gala también de su habilidad para pasar los test de drogas sin ser detectado mientras consumía varios tipos de sustancias.

Tyson describió en su podcast ‘Hotboxin’ que apretaba sus piernas para que la orina limpia se fuera a través del artilugio, una bolsa conectada a un tubo de plástico que se asemeja a un pene. El boxeador ha confesado que implementó este método en una época en la que era el rey de reyes del cuadrilátero, mientras consumía marihuana y cocaína.

En el más reciente episodio de su programa, el excampeón de los pesos pesados relató que usó la orina de su entonces esposa, Mónica Turner, e incluso de su hijo pequeño para evitar ser detectado.

«Fue increíble, una vez estaba usando la [orina] de mi esposa y me dijo: ‘Cariño espero no estar embarazada o algo así’. A partir de ese momento decidí usar la del niño».

El feo gesto de Michael Jackson

En el anterior episodio de su podcast, Mike contó una mala experiencia que tuvo con el «Rey del Pop» Michael Jackson.

El asunto transcurrió en 1986, cuando Iron era propietario del cinturón de campeón y su apellido era principal en las marquesinas de boxeo, pero poco importaba eso al cantante de Thriller, o eso quiso aparentar.

«Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano«.

«Yo pensé: ‘¿De qué va? No debió verme…. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón», relató.

Y continuó, «Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, MJ fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿Te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche», concluyó la divertida anécdota.

«Estoy listo para la guerra»

En cuanto a su regreso al boxeo, Tyson tendrá su próximo combate el 28 de este mes, se enfrentará al también veterano Roy Jones Jr. y en la rueda de prensa previa al combate hizo gala de su poderío físico y menta.

El de Brooklyn (Nueva York), hizo una exhibición de su poder mental antes de la pelea, y afirmó estar «listo para ir a la guerra».