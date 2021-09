La espeluznante lesión de un jugador de la NFL: Hasta la TV evitó mostrar la repetición

La NFL suele dejar imágenes muy impactantes, pero la lesión de un jugador hizo temblar hasta a los más veteranos espectadores.

Los hechos ocurrieron en el marco de la semana 2 de la NFL, más precisamente la derrota de los New York Giants este jueves por la noche ante Washington Football Team (30-29). Nick Gates, jugador de los Giants, ha sufrido una espeluznante fractura en la pierna izquierda y fue sometido a una cirugía este viernes por la mañana.

Gates, un capitán de su equipo, quien iniciaba su primer juego desde 2019 como guardia izquierdo, fue víctima de una lesión tan impresionante que la transmisión de NFL Network decidió no mostrar una repetición. “Rompí esa mierda por la mitad”, le dijo Gates a su agente Jon Perzley, según informó ESPN.

La desafortunada acción tuvo lugar durante el primer cuarto, cuando Nick se enredó al intentar un tackle defensivo contra Jonathan Allen. Rápidamente los jugadores advirtieron que el jugador de los Giants se retorcía de dolor y el personal médico se apresuró a entrar al campo de juego. El entrenador Joe Judge consolaba a su pupilo mientras le inmovilizaban la pierna.

Su salida del terreno de juego fue bastante emotiva. Nick Gates primero recibió el cariño de sus compañeros de equipo y también de varios rivales, quienes se acercaron a desearle lo mejor, y luego saludó a la multitud mientras lo llevaban al vestuario. Finalmente, fue trasladado a un hospital local, donde permaneció durante la noche y se le realizaron los estudios para la cirugía.

“Nick es un luchador, un líder. Por algo es nuestro capitán. Pero al verlo derribado, se ve el impacto que tuvo en el equipo”, dijo su compañero Saquon Barkley tras la caída de los Giants.

El cambio de posición de Nick Gates fue por la baja del escolta Shane Lemieux, por lo que ahora habrá que ver cómo se las ingenia el coach de los Giants para su próximo compromiso, que será este domingo ante Atlanta Falcons. También está lesionado el ala cerrada Evan Egram y después de este contratiempo el equipo de la Gran Manzana se quedará sin su capitán por un largo tiempo.

Since NFL network won’t show you, here it is. #NickGates pic.twitter.com/wqf4y9agXj

— Lindsey Peak Frick (@Lindsers30) September 17, 2021