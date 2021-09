Un pinchazo en el aductor pone fin al sueño de Carlos Alcaraz en el US Open

Se acabó el sueño.

Lo que los rivales no han podido hacer frente a Carlos Alcaraz lo ha hecho una inoportuna lesión.

El tenista murciano, que disputaba en la madrugada de este 8 de septiembre de 2021 los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos (US Open), ha tenido que retirarse por un pinchazo en el aductor.

El español ya se presentaba mermado físicamente al duelo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime después de dos cruces a cinco sets ante el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Peter Gojowczyk en las rondas de dieciseisavos y octavos de final.

Aun así, Alcaraz trató de dar el máximo ante un rival, el número 12 del mundo, mucho más experimentado y al que los pronósticos le daban como seguro semifinalista.

Pero Auger-Aliassime, mucho más fresco que el de El Palmar (Murcia) no dio opciones y se impuso con relativa comodidad en la primera manga (6-3) y en la segunda, con 3-1, vio como Alcaraz tenía que rendirse a la evidencia.

Ni siquiera el fisioterapeuta de Alcaraz, Sergio Hernández, fue capaz de remitir los dolores que le impedían desplegar su mejor juego.

En la rueda de prensa posterior al choque, Carlos Alcaraz reconoció que la retirada se debió única y exclusivamente a la incomodidad que le produjo la lesión:

No tuve más remedio que retirarme, no podía seguir jugando. El problema ha sido en el aductor de la pierna derecha. Claro que no me han ayudado los dos partidos a cinco sets seguidos porque yo no estoy acostumbrado a eso. Antes del partido ya empecé a sentir algo, luego tenía el dolor controlado y al final del primer set las molestias han ido a más.

Aseguró que, aunque le apena la manera en la que ha tenido que despedirse del Abierto de Estados Unidos, se muestra contento por el papel desplegado:

Me voy contento de mi actuación aquí. Este torneo me ha hecho madurar mucho. He jugado un gran tenis. Un poco triste por cómo ha ido hoy, pero ya con ganas de volver el año que viene.

Y agradece el apoyo recibido por el público que ha acudido a sus partidos en el US Open: