Open de Australia: Rafa Nadal gana sólidamente en su debut a pesar de que le ‘birlaron’ la raqueta

Que merecida, trabajada e importante victoria la de don Rafael Nadal Parera en su debut en el Open de Australia.

El mejor deportista de nuestra historia venció al británico Jack Draper en cuatro mangas con un resultado final de 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en un partido que duró de 3 horas y 41 minutos. Esta es su primera victoria de 2023 ya que perdió en sus encuentros de United Cup y también en los de preparación.

Nadal, que defiende título después de que el año pasado ganara al gigante ruso Medveded en la final con una remontada histórica, declaró estar «contento de volver a Australia con victoria».

«Si ponemos en perspectiva todo lo que he pasado los últimos seis meses ha sido un inicio muy positivo. El rival no era el adecuado para empezar con un nivel lineal porque no iba a tener el control del partido. Nadie hubiese querido esta primera ronda», declaró tras el partido.

El ‘robo’ de la raqueta de Nadal

También, el tenista de Manacor quiso destacar su capacidad para mantener la calma (como acostumbran los ganadores natos como él) en los momentos más tensos del partido: «No me he enfadado en ningún momento y me he perdonado las cosas cómo iban sucediendo porque sabía que no iban a ser perfectas».

Pero, más allá de lo meramente deportivo, la imagen del encuentro no es otra que el robo de la raqueta de Nadal. El español, que no estaba entendiendo nada, se dio cuenta de que algún miembro de la organización del torneo se había llevado la raqueta equivocada para el cambio de cordaje y la que él quería ya no estaba.

Esto Nadal se lo comentó al juez de silla con una sonrisa y de manera educada, como acostumbra, pero, teniendo en cuenta sus manías extremas, quizá el robo de la raqueta le descolocó un poco.

Finalmente, Nadal, que tiene muchas raquetas en su raquetero, cogió otra pero, conociendo sus métodos, algo extremos, seguro que romper la rutina le llevó un tiempo para acostumbrarse, aunque todo se tratara de una graciosa anécdota en su primer día de competición en el Open de Australia 2023.