Alcaraz se enfada con Rublev y lo remata para llegar a la final de Doha

Carlos Alcaraz no se dejó intimidar por la protesta de Andrey Rublev durante la semifinal del ATP 500 en Doha.

Y este domingo 22 de febrero a las 19:00 horas final con el francés Fils en Movistar

El murciano, actual número uno del mundo, convirtió la tensión con el ruso en energía positiva y selló su pase a la final con un marcador de 7-6(3), 6-4 en algo más de dos horas. Este es su segundo partido por el título este año, manteniéndose invicto en once encuentros hasta ahora.

La semifinal comenzó con Rublev siguiendo la estrategia de su compatriota Karen Khachanov, quien había logrado arrebatarle un set a Alcaraz en cuartos.

El ruso intentaba desestabilizar al español con golpes angulares y arriesgados. Con el marcador empatado a dos, Carlitos logró romper el servicio gracias a una respuesta fulminante que sorprendió a Rublev.

Sin embargo, el momento tenso llegó cuando Alcaraz servía para llevarse el primer set: Rublev protestó vehementemente sobre el cronómetro, insinuando que había favoritismo hacia el número uno. «¡Más indulgente con él!», exclamó el ruso, lo que encendió aún más al español.

Esa queja parecía avivar las llamas. A pesar de fallar un doble falta y ceder su servicio nuevamente, Alcaraz se repuso y forzó el tie-break. En ese momento crítico, demostró su fortaleza: un golpe ganador le otorgó el primer set. En el segundo, aunque Rublev salvó cuatro match points en total –tres de ellos cuando iba abajo 3-0–, no pudo capitalizar adecuadamente las oportunidades que tuvo, convirtiendo solo 4 de los 13 breaks que se le ofrecieron. A pesar de anular tres en el 4-3, Alcaraz sentenció el partido con un impresionante golpe cruzado tras una bola corta del rival. Así se suma su undécima victoria consecutiva desde Australia.

El ambiente arbitral era tenso. Unos días antes, frente a Khachanov (6-7(3), 6-4, 6-3), Alcaraz había estallado contra la juez Marija Cicak, enojado por un warning tras un punto espectacular: una dejada imposible seguida de una volea de espaldas. Agotado y secándose con la toalla, después de más de 25 segundos, la croata prometió detener el reloj –las imágenes mostraron lo contrario–. «¡Las reglas ATP son una locura!», exclamó el murciano pidiendo más tiempo y flexibilidad. «Es absurdo; la ATP quiere espectáculo pero nos ahoga», sentenció en rueda de prensa. La protesta similar de Rublev, vigente campeón del torneo, avivó aún más la polémica, pero Alcaraz supo canalizar ese enfado en un juego efectivo.

Evolución y pronóstico para la final

Con paso firme, Alcaraz se prepara para su final número 34 contra Arthur Fils, quien eliminó a Jakub Mensik (6-4, 7-6(4)), verdugo de Sinner en cuartos. El joven francés es una promesa al alza que se enfrentará al líder del ranking con gran confianza. Las estadísticas están del lado del español: ha ganado el 80% de los puntos con su primer servicio y muestra superioridad en los rallies largos.

Jugador Victorias 2026 % 1er servicio Breaks convertidos Alcaraz 11/11 82% 65% Fils 6/7 75% 52%

Los pronósticos son cautos: aunque Alcaraz parte como claro favorito –las casas de apuestas lo sitúan en 1.25–, no hay que subestimar a Fils, quien podría extender la batalla si emula esa agresividad típica del tenis ruso. ¿Repetirá el murciano un guion repleto de polémica y dominio? El tenis contemporáneo parece estar hecho a medida para estos momentos explosivos. Si Carlitos logra gestionar bien su condición física –clave en Doha–, es probable que añada otro título a su palmarés. Sin embargo, entre protestas rusas y árbitros inflexibles, nadie puede asegurar si la final traerá otro espectáculo digno de recordar.

El mercado de fichajes permanece callado: mientras tanto, Alcaraz domina sin problemas; por otro lado, Rublev defiende un título que parece escapársele cada vez más. Su evolución física es notable: ahora es más explosivo en defensa y ha reducido sus errores no forzados (12 frente a los 28 del ruso). La comunidad tenística debate sobre las normas ATP; sin embargo, para Alcaraz, estas son simplemente herramientas que utiliza como trampolín hacia sus éxitos.

Curiosidades : Alcaraz se convierte en el primer jugador que logra ganar once partidos seguidos en este año; su racha post-Australia asusta. A pesar de anular cuatro match points –un récord personal para él en semis de ATP 500–, Rublev falló al convertir nueve de trece breaks. Doha 2026: este sábado será la final; una tradición que espera romper con una victoria. Con solo 21 años, Fils se ha convertido ya en verdugo número tres dentro del top-10 este mes; ¿será sorpresa o trampa para Carlitos ? La controversia persiste: hasta ahora, Alcaraz acumula tres discusiones arbitrales este año debido al tiempo –¿coincidencia o patrón?

:

El número uno sigue adelante: Doha aguarda ansioso por su corona.