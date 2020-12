El disparate del hermano de Alberto Garzón para salir de la crisis : «Podemos imprimir dinero ilimitadamente»

Se ha debido creer que la famosa campaña de publicidad de una compañía de móviles sobre los datos ilimitados puede aplicarse a todos los órdenes de la vida.

Lo cierto es que de casta le viene al galgo y siendo además hermano de Alberto Garzón no es de extrañar que Eduardo Garzón lleve en su ADN la habilidad para hacer el ridículo de la manera más espantosa.

Este economista de profesión, que recientemente ha abierto un canal en Youtube para explicar sus teorías, ha liado una muy buena con una reflexión subida a Twitter en la que plantea que una manera racional de acabar con la crisis es poner en marcha un proceso de impresión ilimitado de billetes, de dinero.

Su reflexión venía a cuento de una queja de Santiago Niño Becerra sobre la falta de fondos. Garzón saltaba a la yugular de su colega con este trino:

¿Cómo que no hay fondos? El dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. El Banco Central Europeo ha creado billones de euros en muy poco tiempo. Pero para nutrir los mercados financieros, no para la economía real; ése es el problema, no que no haya fondos. https://t.co/nbsBK82OwB

— Eduardo Garzón (@edugaresp) December 11, 2020