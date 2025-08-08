Turkish Airlines mueve ficha: presenta una oferta por Air Europa tras el repliegue de Lufthansa

En el sector aéreo europeo, los movimientos de las grandes aerolíneas marcan el pulso de la competencia.

Esta semana, Turkish Airlines ha dado un paso decisivo y ha anunciado su intención de adquirir una participación minoritaria en Air Europa, la compañía española controlada por Globalia.

El anuncio llega en un momento clave: tras la retirada de Lufthansa y Air France-KLM de las negociaciones, la aerolínea turca se queda sola en la puja, abriendo una nueva etapa para el futuro de Air Europa.

El movimiento de Turkish Airlines, hecho público a través de un comunicado enviado a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), el sistema de notificaciones empresariales de la Bolsa de Estambul y la CBM, el regulador del mercado de valores turco, confirma que la compañía ha realizado ya estudios de viabilidad y ahora está dispuesta a formalizar una oferta vinculante.

El objetivo: “fortalecer nuestra posición en el sector de la aviación global y mejorar nuestra competitividad, especialmente en el mercado latinoamericano”.

El contexto: retirada de los gigantes europeos

La retirada de Lufthansa y Air France-KLM supone un cambio radical en el escenario. Hasta hace unas semanas, ambas compañías estaban en conversaciones avanzadas para adquirir una parte relevante de Air Europa, con cifras que oscilaban entre los 200 y los 600 millones de euros por hasta el 49% del capital. Sin embargo, la complejidad de las negociaciones y los requisitos regulatorios europeos han pesado más, y finalmente ambas han optado por apartarse, dejando la puerta abierta a la entrada de la aerolínea turca.

Para la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, la estrategia ha sido clara: buscar el máximo valor posible para Air Europa sin perder el control de la compañía, en un momento de fortaleza del turismo y tras varios años de recuperación financiera. La entrada de un socio internacional con una fuerte red global, como Turkish Airlines, puede suponer una palanca de crecimiento sin ceder la mayoría accionarial.

Turkish Airlines: ambición global y foco en Latinoamérica

Turkish Airlines no es un actor cualquiera. Con presencia en más de 120 países y el respaldo del Estado turco, que controla más del 49% de su capital, la aerolínea lleva años expandiéndose fuera de sus fronteras tradicionales. La operación con Air Europa responde a una doble lógica:

Aprovechar la sólida presencia de Air Europa en España y Latinoamérica , especialmente en rutas a países como Brasil, Argentina, México y República Dominicana.

, especialmente en rutas a países como Brasil, Argentina, México y República Dominicana. Integrar su red global con las rutas de Air Europa para ofrecer conexiones más eficientes y captar pasajeros de largo radio entre Europa y América Latina.

La propia Turkish Airlines lo deja claro en su comunicado: la combinación de ambas redes puede permitir “un crecimiento acelerado y a gran escala en el mercado latinoamericano”, tanto en pasajeros como en carga.

¿Qué busca Air Europa y qué implica para el mercado?

Air Europa lleva meses buscando un socio estratégico que le ayude a consolidar su posición tras el fracaso de la fusión con Iberia, vetada por la Comisión Europea por cuestiones de competencia. La entrada de Turkish Airlines supondría:

Inyección de capital y músculo financiero para modernizar flota y expandir rutas.

Acceso a una red global con presencia en Asia, África y Oriente Medio, facilitando nuevas alianzas y códigos compartidos.

Mayor seguridad para los empleados y estabilidad en un entorno de alta competencia.

Para el mercado español, la operación refuerza el papel de Madrid como hub intercontinental y podría reactivar la competencia frente a los grandes grupos europeos y las aerolíneas del Golfo.

El papel del Estado y los reguladores

La operación no está exenta de desafíos. El Estado turco mantiene una participación significativa en Turkish Airlines, lo que puede suscitar reticencias en Bruselas y en el Gobierno español, especialmente en lo relativo a la soberanía de una aerolínea considerada estratégica para la conectividad nacional. Los reguladores europeos tendrán la última palabra sobre los límites de participación y las condiciones de la operación.

Claves de la oferta

A día de hoy, los detalles financieros concretos de la oferta de Turkish Airlines no han trascendido, aunque el mercado estima que el paquete minoritario rondaría entre el 20% y el 49% del capital, en línea con las propuestas previas de Lufthansa y Air France-KLM. La familia Hidalgo ha fijado como línea roja no perder el control de la empresa, pero sí está abierta a una venta significativa si la oferta es suficientemente atractiva.

Puntos clave del proceso:

Turkish Airlines ha formalizado una oferta vinculante y ha comunicado el proceso a los organismos reguladores.

y ha comunicado el proceso a los organismos reguladores. La operación responde a una estrategia de expansión internacional y diversificación de ingresos.

La retirada de los competidores europeos deja a la aerolínea turca como único postor relevante.

El proceso está sujeto a la aprobación de los reguladores y a la negociación final con Globalia.

¿Qué puede cambiar en el corto y medio plazo?

La entrada de Turkish Airlines supondría un cambio de paradigma para Air Europa y para el equilibrio del transporte aéreo en el sur de Europa. Algunas consecuencias previsibles:

Mejora de la conectividad entre Europa, Asia y Latinoamérica gracias a las sinergias de red.

entre Europa, Asia y Latinoamérica gracias a las sinergias de red. Posible presión competitiva sobre Iberia y el grupo IAG , que domina el corredor España-América.

y el grupo , que domina el corredor España-América. Refuerzo del aeropuerto de Madrid-Barajas como nodo intercontinental clave.

como nodo intercontinental clave. Más opciones para los pasajeros en rutas de largo recorrido y potencial abaratamiento de tarifas por la competencia.

Tabla comparativa: Principales movimientos recientes en Air Europa

Aerolínea Oferta estimada (€) Porcentaje ofertado Estado actual Lufthansa 200-240 millones 20-25% Retirada Air France-KLM 600 millones 49% Retirada Turkish Airlines No revelado Minoritario (20-49%) Oferta vinculante presentada

En resumen

El paso adelante de Turkish Airlines abre una etapa de negociación decisiva para Air Europa y reconfigura el tablero de la aviación europea. El foco está en el mercado latinoamericano, la conectividad global y la fortaleza financiera para competir en un entorno que no deja margen para la debilidad. Todo, bajo la atenta mirada de reguladores y gobiernos, y con los pasajeros como grandes beneficiados de una competencia que, por ahora, se juega entre gigantes con ambiciones globales.