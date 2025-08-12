El Ibex 35 brilla y roza los 15.000: qué esperar y cómo posicionarse

A veces el mercado no necesita un gran catalizador, sino la suma de muchos pequeños vientos a favor.

El Ibex 35 encara los 15.000 puntos con la banca tirando, defensivos sólidos y expectativas macro que resisten.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, los datos sitúan al índice en el entorno de los 14.850-14.880 puntos, a menos de un 1% del nivel psicológico que el mercado vigila desde primavera, con avances recientes en valores como Solaria, Telefónica y Unicaja.

Qué está sosteniendo el rally

Banca fuerte: la escalada de Santander en 2025 ha sido uno de los motores visibles del selectivo, con un repunte acumulado que roza el 80% y con resultados del 2T “en línea” según análisis de consenso; el potencial adicional a corto plazo es más discutible en estos niveles.

en 2025 ha sido uno de los motores visibles del selectivo, con un repunte acumulado que roza el 80% y con resultados del 2T “en línea” según análisis de consenso; el potencial adicional a corto plazo es más discutible en estos niveles. Flujo sectorial favorable: el selectivo combina ciclos (financieras, industriales) con defensivos (utilities, telecos), lo que ha amortiguado episodios de volatilidad ligados a aranceles y geopolítica.

Macro doméstica resistente: para 2025, se manejan crecimientos en torno al 2,3%-2,7% y una inflación general acercándose al 2%-2,5%, con empleo creciendo a buen ritmo; un cuadro que apoya beneficios empresariales estables.

El nivel de 15.000 puntos: técnico y psicológico

Zona de control: los últimos cierres muestran al Ibex en 14.850-14.880, con máximos intradía recientes cerca de 14.881 y soporte dinámico en 14.700-14.730 puntos.

Amplitud de mercado: avances en componentes como Solaria , ACS , Aena y Telefónica han acompañado los tirones de la banca, mejorando la profundidad del movimiento.

, , y han acompañado los tirones de la banca, mejorando la profundidad del movimiento. Sensibilidad a noticias: episodios de riesgo (p. ej., anuncios de aranceles) han provocado caídas puntuales, pero el índice ha recuperado por la menor exposición directa de España y por el “efecto aprendizaje” del mercado ante titulares.

Predicciones económicas y su impacto en Bolsa

Crecimiento del PIB: Banco de España (marzo): 2025 en 2,7% y 2026 en 1,9%. Cámara de Comercio: 2025 en 2,4% y 2026 en 1,9%; revisa al alza la contribución exterior y espera creación de 430.000 empleos en 2025. CaixaBank Research: prevé 2,3% en 2025, por encima de la eurozona, con apoyo de consumo y turismo.

Inflación: IAPC 2025 alrededor del 2,5% según proyecciones oficiales de marzo; menor presión de precios facilita el giro monetario.

Lectura para el Ibex: Un crecimiento entre 2,3%-2,7% sostiene ingresos domésticos en consumo, banca minorista y servicios. Desinflación gradual y recortes de tipos mejorarían múltiplos y coste de capital, favoreciendo utilities, inmobiliario y telecos.



Sectores y valores a vigilar

Banca: Fortalezas: margen de intereses aún elevado, capital robusto. Matices: tras el rally, el margen de revalorización depende de la senda de tipos y de provisiones; el consenso sobre Santander se vuelve más selectivo en estos precios.

Energía y utilities: Beneficiadas por expectativas de tipos más bajos y flujos defensivos; valores como Redeia y Solaria han sumado en las últimas sesiones.

Telecos: Telefónica reacciona a la compresión de yields y a avances en eficiencia; mantiene tracción táctica.

Industriales y concesiones: ACS y Aena aportan estabilidad por visibilidad de flujos y potencial de dividendos, útiles en una fase de mercado más lateral.



Riesgos a monitorizar

Política comercial y aranceles: eventuales tensiones con la UE pueden golpear industriales y autos, aunque la exposición directa española es menor que la alemana o francesa.

Tipos de interés: si el ciclo de recortes se retrasa, presión sobre múltiplos en defensivos y real estate; la banca mantendría margen, pero con más foco en calidad de crédito.

Beneficios 2S25: tras un primer semestre sólido en bancos, el mercado pedirá confirmación en crecimiento orgánico, coste del riesgo y disciplina de capital.

Estrategia para inversores en Bolsa

Núcleo de cartera: Banca diversificada, priorizando entidades con solvencia alta y disciplina de capital; gestionar entradas escalonadas tras el rally. Defensivos de calidad (utilities, telecos) para amortiguar shocks de tipos y volatilidad geopolitica.

Táctica de corto plazo: Usar la zona 14.700-14.730 como referencia de riesgo; tomar beneficios parciales en acercamientos a 15.000-15.100 si falta catalizador de beneficios o tipos. Rotación selectiva hacia industriales con pipeline visible de proyectos y concesiones con cobertura inflacionaria.

Gestión de riesgo: Diversificar fuera de Europa en sectores sensibles a aranceles; cobertura parcial del Euro si la Fed retrasa recortes frente al BCE. Mantener liquidez para aprovechar correcciones de 3%-5% ligadas a eventos (datos de inflación, mensajes de bancos centrales).



Lo que puede desbloquear los 15.000

Señales claras de recortes de tipos en Europa en el 4T o guía más dovish en septiembre.

Temporada de resultados con sorpresas positivas en banca y consumo.

Mejora de sentimiento en exportadoras si se enfría la retórica arancelaria y se normalizan cuellos de botella comerciales.

Dónde poner el foco esta semana

Lectura de flujos: comportamiento relativo de bancos frente a defensivos en el acercamiento a 15.000.

Curva de tipos y expectativas de inflación en la eurozona: impacto directo en múltiplos y coste de capital.

Datos de empleo y comercio: validación de las previsiones de crecimiento y de la aportación del sector exterior.

Recomendaciones a 12 de agosto de 2025: