El Ibex 35 brilla y roza los 15.000: qué esperar y cómo posicionarse

A veces el mercado no necesita un gran catalizador, sino la suma de muchos pequeños vientos a favor.
El Ibex 35 encara los 15.000 puntos con la banca tirando, defensivos sólidos y expectativas macro que resisten.
A día de hoy, 12 de agosto de 2025, los datos sitúan al índice en el entorno de los 14.850-14.880 puntos, a menos de un 1% del nivel psicológico que el mercado vigila desde primavera, con avances recientes en valores como Solaria, Telefónica y Unicaja.
Qué está sosteniendo el rally
- Banca fuerte: la escalada de Santander en 2025 ha sido uno de los motores visibles del selectivo, con un repunte acumulado que roza el 80% y con resultados del 2T “en línea” según análisis de consenso; el potencial adicional a corto plazo es más discutible en estos niveles.
- Flujo sectorial favorable: el selectivo combina ciclos (financieras, industriales) con defensivos (utilities, telecos), lo que ha amortiguado episodios de volatilidad ligados a aranceles y geopolítica.
- Macro doméstica resistente: para 2025, se manejan crecimientos en torno al 2,3%-2,7% y una inflación general acercándose al 2%-2,5%, con empleo creciendo a buen ritmo; un cuadro que apoya beneficios empresariales estables.
El nivel de 15.000 puntos: técnico y psicológico
- Zona de control: los últimos cierres muestran al Ibex en 14.850-14.880, con máximos intradía recientes cerca de 14.881 y soporte dinámico en 14.700-14.730 puntos.
- Amplitud de mercado: avances en componentes como Solaria, ACS, Aena y Telefónica han acompañado los tirones de la banca, mejorando la profundidad del movimiento.
- Sensibilidad a noticias: episodios de riesgo (p. ej., anuncios de aranceles) han provocado caídas puntuales, pero el índice ha recuperado por la menor exposición directa de España y por el “efecto aprendizaje” del mercado ante titulares.
Predicciones económicas y su impacto en Bolsa
- Crecimiento del PIB:
- Banco de España (marzo): 2025 en 2,7% y 2026 en 1,9%.
- Cámara de Comercio: 2025 en 2,4% y 2026 en 1,9%; revisa al alza la contribución exterior y espera creación de 430.000 empleos en 2025.
- CaixaBank Research: prevé 2,3% en 2025, por encima de la eurozona, con apoyo de consumo y turismo.
- Inflación:
- IAPC 2025 alrededor del 2,5% según proyecciones oficiales de marzo; menor presión de precios facilita el giro monetario.
- Lectura para el Ibex:
- Un crecimiento entre 2,3%-2,7% sostiene ingresos domésticos en consumo, banca minorista y servicios.
- Desinflación gradual y recortes de tipos mejorarían múltiplos y coste de capital, favoreciendo utilities, inmobiliario y telecos.
Sectores y valores a vigilar
- Banca:
- Fortalezas: margen de intereses aún elevado, capital robusto.
- Matices: tras el rally, el margen de revalorización depende de la senda de tipos y de provisiones; el consenso sobre Santander se vuelve más selectivo en estos precios.
- Energía y utilities:
- Beneficiadas por expectativas de tipos más bajos y flujos defensivos; valores como Redeia y Solaria han sumado en las últimas sesiones.
- Telecos:
- Telefónica reacciona a la compresión de yields y a avances en eficiencia; mantiene tracción táctica.
- Industriales y concesiones:
- ACS y Aena aportan estabilidad por visibilidad de flujos y potencial de dividendos, útiles en una fase de mercado más lateral.
Riesgos a monitorizar
- Política comercial y aranceles: eventuales tensiones con la UE pueden golpear industriales y autos, aunque la exposición directa española es menor que la alemana o francesa.
- Tipos de interés: si el ciclo de recortes se retrasa, presión sobre múltiplos en defensivos y real estate; la banca mantendría margen, pero con más foco en calidad de crédito.
- Beneficios 2S25: tras un primer semestre sólido en bancos, el mercado pedirá confirmación en crecimiento orgánico, coste del riesgo y disciplina de capital.
Estrategia para inversores en Bolsa
- Núcleo de cartera:
- Banca diversificada, priorizando entidades con solvencia alta y disciplina de capital; gestionar entradas escalonadas tras el rally.
- Defensivos de calidad (utilities, telecos) para amortiguar shocks de tipos y volatilidad geopolitica.
- Táctica de corto plazo:
- Usar la zona 14.700-14.730 como referencia de riesgo; tomar beneficios parciales en acercamientos a 15.000-15.100 si falta catalizador de beneficios o tipos.
- Rotación selectiva hacia industriales con pipeline visible de proyectos y concesiones con cobertura inflacionaria.
- Gestión de riesgo:
- Diversificar fuera de Europa en sectores sensibles a aranceles; cobertura parcial del Euro si la Fed retrasa recortes frente al BCE.
- Mantener liquidez para aprovechar correcciones de 3%-5% ligadas a eventos (datos de inflación, mensajes de bancos centrales).
Lo que puede desbloquear los 15.000
- Señales claras de recortes de tipos en Europa en el 4T o guía más dovish en septiembre.
- Temporada de resultados con sorpresas positivas en banca y consumo.
- Mejora de sentimiento en exportadoras si se enfría la retórica arancelaria y se normalizan cuellos de botella comerciales.
Dónde poner el foco esta semana
- Lectura de flujos: comportamiento relativo de bancos frente a defensivos en el acercamiento a 15.000.
- Curva de tipos y expectativas de inflación en la eurozona: impacto directo en múltiplos y coste de capital.
- Datos de empleo y comercio: validación de las previsiones de crecimiento y de la aportación del sector exterior.
Recomendaciones a 12 de agosto de 2025:
- Mantener exposición al Ibex 35 con sesgo a calidad y balance sólido.
- Sobreponderar banca con disciplina y payout sostenible; ser táctico tras fuertes subidas.
- Incrementar defensivos sensibles a tipos ante la fase final del rally.
- Ejecutar entradas por tramos y cubrir riesgos de evento con stops bajo 14.700.