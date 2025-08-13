La gran apuesta de Trump por China ha dado frutos pero Xi Jinping aún tiene cartas bajo la manga

La relación comercial entre Estados Unidos y China nunca ha sido sencilla, pero en los últimos meses la tensión ha alcanzado nuevas cotas.

La estrategia de la administración Trump, basada en una escalada arancelaria sin precedentes, ha provocado un reequilibrio parcial de las balanzas comerciales a corto plazo, aunque el contexto sigue siendo incierto y el margen de maniobra de Xi Jinping permanece intacto en aspectos esenciales.

A día de hoy, 13 de agosto de 2025, la guerra arancelaria se encuentra en una fase crítica. Trump ha intensificado su apuesta con subidas adicionales en los aranceles a productos chinos, mientras mantiene una actitud desafiante ante posibles represalias.

La intención declarada es frenar el persistente déficit comercial estadounidense y proteger sectores estratégicos frente a prácticas que la Casa Blanca considera desleales por parte del gigante asiático.

Un giro radical en la política arancelaria

La administración estadounidense ha puesto en marcha desde febrero una batería de medidas que han elevado los aranceles a productos chinos a niveles inéditos:

Incremento de los aranceles medios hasta el 25% sobre todos los productos importados de China , incluyendo bienes originarios de Hong Kong y Macau .

, incluyendo bienes originarios de y . Eliminación de exenciones para importaciones menores, lo que afecta especialmente al comercio electrónico y a pequeñas empresas.

Nuevas investigaciones bajo la sección 232 sobre minerales críticos y componentes industriales estratégicos.

Estas acciones se han ido modulando con sucesivos decretos ejecutivos, algunos con efecto retroactivo para evitar duplicidad en la aplicación de tasas sobre productos procedentes de terceros países o sobre sectores como el automóvil y el acero.

Impacto inmediato: menos déficit, más presión interna

Los efectos iniciales no se han hecho esperar:

El déficit comercial bilateral se ha reducido ligeramente en el segundo trimestre del año, debido al descenso del volumen importador desde China y a una leve recuperación de las exportaciones estadounidenses.

y a una leve recuperación de las exportaciones estadounidenses. Algunos sectores manufactureros estadounidenses han experimentado un repunte en la producción local, alentados por las barreras arancelarias.

El precio final para el consumidor estadounidense ha crecido en productos electrónicos, textiles y maquinaria, lo que erosiona el poder adquisitivo de ciertos segmentos sociales.

La administración Trump defiende que estas medidas son imprescindibles para forzar una renegociación global del marco comercial con China, argumentando que el desequilibrio crónico constituye “una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y económica” del país.

La respuesta china: firmeza estratégica y presión selectiva

Por su parte, el Gobierno chino no se ha quedado inmóvil. Bajo la batuta de Xi Jinping, Pekín ha respondido con sus propios aumentos arancelarios sobre productos agrícolas e industriales estadounidenses. Además:

Ha endurecido las condiciones para empresas extranjeras que operan dentro del país.

Ha diversificado sus compras internacionales, especialmente en materias primas energéticas y tecnológicas.

Mantiene incentivos fiscales selectivos para industrias consideradas clave por el plan “Made in China 2025”.

A pesar del golpe inicial a algunos exportadores estadounidenses —especialmente agricultores— Xi no muestra prisa por alcanzar un acuerdo rápido. El liderazgo chino confía en la resiliencia de su economía interna y en su capacidad para soportar una guerra comercial prolongada.

Negociaciones abiertas… pero sin compromisos firmes

Durante los últimos meses se han sucedido varias rondas de negociaciones bilaterales con resultados mixtos:

En mayo se acordó una suspensión temporal (90 días) de algunos aranceles adicionales mientras continuaban las conversaciones.

Las reuniones han servido para acercar posturas técnicas pero no han desembocado en un pacto integral que resuelva los puntos más conflictivos: propiedad intelectual, subsidios estatales y acceso recíproco a los mercados.

Mientras tanto, ambos gobiernos mantienen abiertas vías discretas para evitar una escalada incontrolada que pueda dañar aún más el comercio global.

Lo que queda por jugar: las cartas fuertes de Xi

Aunque la estrategia arancelaria de Trump le ha permitido apuntarse algunos tantos políticos internos —y reducir parcialmente el déficit bilateral—, China conserva herramientas decisivas:

Control sobre exportaciones críticas: minerales raros, componentes electrónicos avanzados y baterías.

Capacidad para restringir o dificultar operaciones a empresas estadounidenses líderes dentro del mercado chino.

Potencial para desestabilizar mercados financieros internacionales mediante ajustes bruscos en reservas o inversiones exteriores.

Esta “guerra fría comercial” pone a prueba no sólo las economías nacionales sino también la arquitectura global del comercio. El desenlace dependerá tanto del pulso político como de la resiliencia empresarial y social a ambos lados del Pacífico.

Perspectivas inmediatas

En los próximos meses, analistas anticipan nuevos movimientos tácticos por ambas partes:

Es previsible un endurecimiento adicional si no hay avances claros en las negociaciones técnicas.

Sectores estratégicos como automoción, tecnología médica o energía estarán especialmente vigilados por ambas administraciones.

El impacto indirecto sobre socios comerciales como la Unión Europea o países emergentes podría intensificarse si persiste la incertidumbre.

El escenario actual confirma que, aunque Trump haya logrado resultados tangibles con su apuesta dura, la partida está lejos de resolverse. Mientras tanto, millones de trabajadores y consumidores alrededor del mundo siguen pendientes de cada movimiento entre Washington y Pekín, conscientes de que lo que está en juego trasciende las cifras comerciales: se trata del equilibrio económico global para toda una generación.