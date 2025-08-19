Generaciones: Los Z quieren equidad, los millennials progresar y los ‘baby boomers’ estabilidad

La oficina ya no es lo que era.

Madrid, Barcelona, Valencia… Desde grandes corporaciones hasta pequeñas startups, la conversación gira en torno a un nuevo eje: cada generación tiene prioridades laborales propias y no está dispuesta a ceder terreno.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, los datos lo confirman: la generación Z busca equidad y propósito, los millennials quieren progresar, y los baby boomers exigen estabilidad.

Este choque de intereses fuerza a las empresas a repensar su oferta de valor y a los trabajadores, a definir qué esperan de su carrera y de su vida personal.

Los resultados del Employer Brand Research 2025 de Randstad, tras analizar las respuestas de más de 7.700 personas en España, son claros: aunque la remuneración sigue siendo importante para todos, la conciliación y el bienestar emocional han escalado posiciones, sobre todo entre los más jóvenes.

El informe revela que la brecha generacional en las prioridades laborales nunca había sido tan visible.

¿Quién es quién en el mercado laboral español?

Antes de profundizar en las prioridades, conviene aclarar a qué nos referimos con cada generación:

Generación Z : nacidos entre 1996 y 2012. La última en incorporarse al mundo laboral, son nativos digitales y muestran una sensibilidad especial hacia la diversidad y el equilibrio vital.

: nacidos entre 1996 y 2012. La última en incorporarse al mundo laboral, son nativos digitales y muestran una sensibilidad especial hacia la diversidad y el equilibrio vital. Millennials : nacidos entre 1981 y 1995. Muchos ocupan ahora puestos de responsabilidad media y alta, y han vivido varias crisis económicas.

: nacidos entre 1981 y 1995. Muchos ocupan ahora puestos de responsabilidad media y alta, y han vivido varias crisis económicas. Generación X : nacidos entre 1965 y 1980. Han transitado de lo analógico a lo digital y valoran tanto la recualificación como la estabilidad.

: nacidos entre 1965 y 1980. Han transitado de lo analógico a lo digital y valoran tanto la recualificación como la estabilidad. Baby boomers: nacidos entre 1946 y 1964. Aunque en su mayoría se acercan a la jubilación, aún tienen un peso notable en sectores clave y buscan seguridad y reconocimiento.

Qué mueve a cada generación: datos y matices

Las cifras hablan por sí solas:

Para la generación Z , la equidad y la conciliación pesan tanto como el salario. El 41% cambiaría de empleo si no puede lograr un buen equilibrio entre vida personal y profesional, muy por encima de los motivos económicos (26%). El 86% quiere empleos alineados con sus valores y el 70% exige estabilidad horaria y laboral, desmontando el mito del joven solo movido por ideales etéreos.

, la equidad y la conciliación pesan tanto como el salario. El 41% cambiaría de empleo si no puede lograr un buen equilibrio entre vida personal y profesional, muy por encima de los motivos económicos (26%). El 86% quiere empleos alineados con sus valores y el 70% exige estabilidad horaria y laboral, desmontando el mito del joven solo movido por ideales etéreos. Entre los millennials , la progresión profesional es el gran motor. Ven la empresa como una plataforma de crecimiento: el 58% da prioridad a las oportunidades de ascenso y desarrollo, más que cualquier otro grupo. También demandan formación continua y flexibilidad, aunque el salario competitivo sigue pesando.

, la progresión profesional es el gran motor. Ven la empresa como una plataforma de crecimiento: el 58% da prioridad a las oportunidades de ascenso y desarrollo, más que cualquier otro grupo. También demandan formación continua y flexibilidad, aunque el salario competitivo sigue pesando. La generación X se decanta por la recualificación y el reconocimiento. El 83% considera esencial acceder a formación para avanzar en su carrera, y la insatisfacción por falta de reconocimiento pesa casi tanto como el salario a la hora de comprometerse con la empresa.

se decanta por la recualificación y el reconocimiento. El 83% considera esencial acceder a formación para avanzar en su carrera, y la insatisfacción por falta de reconocimiento pesa casi tanto como el salario a la hora de comprometerse con la empresa. Para los baby boomers, la estabilidad es la clave. El 67% prioriza el salario y las prestaciones, pero también buscan un entorno laboral predecible y seguro, con menos apetito por el cambio o la movilidad.

Tabla resumen de prioridades por generación

Generación Prioridad principal % que lo prioriza Otra prioridad relevante Generación Z Conciliación/Equidad 41% Empleos alineados a valores (86%) Millennials Progresión profesional 58% Formación y flexibilidad Generación X Recualificación/Reconocimiento 83% Salario competitivo Baby boomers Estabilidad/Salario 67% Entorno predecible

Conciliación: la nueva frontera para todos

El dato más llamativo del informe de Randstad es que el 46% de los trabajadores en España dejaría su empleo por falta de conciliación, superando por primera vez al salario como motivo principal para cambiar de empresa. Esta tendencia es aún más fuerte en el sector digital, donde el 53% lo considera determinante.

La flexibilidad laboral se convierte así en un pilar: el 39% de los trabajadores estaría dispuesto a aceptar una reducción salarial si el empleo permitiera una mayor conciliación personal. El modelo híbrido, trabajar parte en casa y parte en la oficina, se consolida como el favorito, especialmente entre los más jóvenes y los perfiles digitales.

Entre los beneficios más apreciados en 2025 destacan el tiempo libre remunerado y las políticas familiares (maternidad, paternidad, cuidado de mayores), que ya superan en importancia a algunos incentivos económicos tradicionales. Los empleados con hijos valoran más estas medidas que un incremento salarial equivalente, lo que obliga a las empresas a repensar sus ofertas.

El reto del relevo generacional y la formación

En paralelo, España encara un desafío histórico: la falta de relevo generacional. En 2025 se prevén menos incorporaciones que jubilaciones, lo que tensiona el mercado laboral y eleva la competencia por el talento, especialmente en sectores tecnológicos y empleos verdes, donde la recualificación y la formación específica son claves.

La formación profesional dual y los planes de recualificación se presentan como soluciones urgentes, sobre todo para la generación X y los millennials, que buscan avanzar y adaptarse a un mercado cambiante. Sin embargo, la mitad de los jóvenes Z vive al día y el 52% sufre estrés laboral diario, lo que apunta a la necesidad de acompañar el desarrollo profesional con apoyo emocional y herramientas para el bienestar.

¿Cómo responden las empresas?

Las organizaciones que quieran atraer y retener talento en este nuevo contexto deberán:

Adaptar su propuesta de valor a cada generación, combinando salario competitivo, planes de carrera, flexibilidad y beneficios sociales.

Implementar estrategias que favorezcan la diversidad y la equidad, claves para los Z y los millennials.

Apostar por el bienestar integral, con recursos de apoyo emocional y políticas de conciliación reales.

Facilitar la recualificación y el aprendizaje permanente, especialmente relevante para la generación X y los millennials.

En definitiva, el mercado laboral español en 2025 es un mosaico de prioridades y expectativas. Saber leer las señales de cada generación y anticipar sus demandas es, hoy más que nunca, el gran reto para empresas y trabajadores. Porque el futuro del trabajo, en realidad, ya está aquí.