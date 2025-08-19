La subida del alquiler en España asfixia también al pequeño comercio: cierran 38 negocios al día

Todos con el agua al cuello.

Y no sólo los de la vivienda.

Entrar en una calle comercial de cualquier ciudad española y ver varias persianas bajadas se ha convertido en una imagen habitual.

Tras cada cierre hay una historia de esfuerzo, pero también de costes imposibles de asumir.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la subida del alquiler no solo condiciona el acceso a la vivienda: también está asfixiando al pequeño comercio, que ve cómo el precio de mantener un local se convierte en una carga insostenible para miles de autónomos y familias.

Los datos son demoledores.

En España han cerrado más de 14.000 comercios en el último año, lo que equivale a una media de 38 negocios al día que bajan la persiana. La situación no es nueva, pero sí se ha agravado por el encarecimiento de los alquileres comerciales, la turistificación de los centros urbanos y la dificultad para competir con grandes cadenas y el comercio online.

Más de un 43% de los autónomos destina entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos solo al pago del alquiler de su local.

El coste del alquiler supone el 40% del gasto fijo de un pequeño negocio, según estimaciones recientes.

En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el alquiler de un local de tamaño medio puede superar los 5.000 euros mensuales, cifras inasumibles para muchos comercios de barrio.

Las causas: precios, turistificación y falta de regulación

El mercado inmobiliario ha experimentado una escalada de precios desde 2021. El incremento de la inflación y la falta de oferta en ubicaciones céntricas han disparado los precios de los locales comerciales en las ciudades más tensionadas. El fenómeno de la turistificación —la transformación de locales en viviendas de uso turístico o franquicias internacionales— ha reducido el espacio disponible para el comercio tradicional, elevando aún más la presión sobre los precios.

La liberalización horaria de las grandes superficies y la digitalización desigual han creado una “tormenta perfecta”. Las grandes cadenas pueden negociar mejores condiciones y absorber subidas de costes, mientras que el pequeño comerciante carece de margen de maniobra y recursos para adaptarse a la venta online o a los nuevos hábitos de consumo.

Cifras y tendencias clave

En los últimos cinco años, el declive del comercio de proximidad no ha cesado: solo entre 2019 y 2024 han desaparecido cerca de 50.000 locales en España.

Tras la pandemia, la recuperación no ha sido suficiente. El comercio online ha crecido un 95% en este periodo, desplazando aún más al comercio presencial.

En 2025, los precios de alquiler han seguido subiendo aunque de forma más moderada respecto a los años anteriores, con un incremento cercano al 2% anual según los nuevos índices de referencia.

Año Comercios cerrados Alquiler medio (€/m²) % autónomos que destinan >25% ingresos al alquiler 2024-2025 14.041 17,68 (Madrid) 43% 2019-2024 49.970 13,23 (Cataluña) —

Fuente: UATAE, Agencia Tributaria, Observatorio del Trabajo Autónomo

El impacto humano y económico

Detrás de cada cierre hay una historia personal. María José Landaburu, secretaria general de UATAE, lo resume así: “No se trata solo de números. Detrás de cada cierre hay proyectos de vida, redes vecinales, puestos de trabajo indirectos y un modelo de ciudad que se deteriora”. Cada negocio que desaparece deja un hueco en la economía local, en el empleo y en el tejido social de los barrios.

Cuatro de cada diez pequeños negocios operan en pérdidas en lo que va de año.

El cierre de comercios afecta a la economía circular, la cohesión social y la identidad de los barrios.

La transformación de locales comerciales en viviendas turísticas o franquicias está desplazando a los negocios tradicionales, deteriorando la diversidad comercial.

Medidas y reclamaciones

Las organizaciones de autónomos y comerciantes llevan años reclamando medidas urgentes:

Regulación de los precios del alquiler comercial en zonas tensionadas.

Ampliación de ayudas directas para el pago de alquileres.

Límites a la liberalización horaria de las grandes superficies.

Estrategias de digitalización específicas para el comercio de proximidad.

Protección frente a la especulación inmobiliaria que convierte locales en pisos turísticos o cadenas internacionales.

El futuro del pequeño comercio: ¿hay salida?

La presión inmobiliaria y la transformación urbana están redefiniendo el mapa comercial de España. La supervivencia del pequeño comercio depende, cada vez más, de decisiones políticas y de la implicación de las administraciones. Sin medidas estructurales, la tendencia al cierre masivo continuará, con el consiguiente empobrecimiento del tejido económico y social de las ciudades.

Mientras tanto, recorrer las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier capital de provincia y ver el descenso de persianas es el síntoma más visible de una crisis que afecta a todos. Porque el comercio local no es solo una actividad económica, es parte esencial de la vida urbana y del carácter de los barrios. Salvarlo es cuestión de supervivencia para el modelo de ciudad que conocemos.