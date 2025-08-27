Uno de cada cuatro jubilados en España cobra ya más de 2.000 euros al mes

No se trague ese fake de que los que los inmigrantes ilegales que llegan en oleadas a España, le van a pagar la pensión.

Entre otras razones, porque reciben siempre más del sistema de lo que aportan.

El paisaje de las pensiones en España ha cambiado drásticamente en los últimos años.

Hasta hace poco, la imagen tradicional del jubilado estaba asociada a ingresos modestos y estabilidad justa. Sin embargo, a día de hoy, 27 de agosto de 2025, uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión superior a los 2.000 euros mensuales.

Este dato, que hace dos décadas ni siquiera alcanzaba el 2% del total, revela una transformación profunda en el sistema y en el perfil económico de quienes acceden a la jubilación.

Este crecimiento no es casual. Desde 2021, el número de pensionistas con rentas elevadas ha aumentado un 64%. El motivo principal es la entrada de nuevas generaciones con carreras laborales más largas y salarios más altos. Además, la revalorización automática vinculada al IPC ha jugado un papel clave para que las pensiones se mantengan y crezcan cada año.

Distribución actual de las pensiones:

Más de 2.000 euros: 26% de los jubilados.

Entre 1.000 y 2.000 euros: 35%.

Menos de 1.000 euros: 40% (una cifra que ha bajado desde el 80% en 2005).

Las nuevas altas presentan una cuantía media que supera los 1.700 euros mensuales, una diferencia notable respecto a las bajas, que ronda los 1.400 euros.

El ritmo acelerado del relevo generacional

La llegada masiva al retiro de la generación del “baby boom” está disparando el número de altas netas en el sistema, superando las 9.000 nuevas pensiones solo en febrero. Esta ola demográfica implica que, en los próximos años, casi seis millones de españoles se jubilarán, poniendo a prueba la capacidad financiera del modelo actual.

El gasto anual en pensiones contributivas se situará en torno a los 232.760 millones de euros este año y podría superar los 291.000 millones en solo cuatro años si se mantienen las tendencias actuales. El incremento en el número total de prestaciones pagadas por la Seguridad Social creció un 1,6% interanual hasta alcanzar un récord histórico este agosto.

¿Hasta dónde puede llegar el sistema?

El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve con fuerza cada vez que se publican cifras como estas.

Por un lado, la ministra Elma Saiz insiste en que las reformas estructurales han dado resultados y que el sistema ha superado su primer examen externo con éxito.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que el gasto neto se sitúa en torno al 13,2% del PIB, una décima por debajo del límite establecido por ley.

Por otro lado, expertos independientes advierten sobre riesgos a largo plazo: el think tank Fedea calcula que el déficit podría alcanzar el 4,3% del PIB hacia el año 2050 si no se toman medidas adicionales. Este desfase presupuestario comprometería la capacidad del Estado para financiar otros servicios básicos como sanidad o dependencia.

El papel de las reformas y las nuevas medidas

Entre las reformas más relevantes figura la revalorización anual conforme al IPC y medidas para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Se ha implantado un nuevo sistema para autónomos basado en ingresos reales y se han reforzado los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación.

La pensión máxima también se incrementa cada año con el IPC más un porcentaje adicional, situándose ya por encima de los 3.200 euros mensuales para quienes han cotizado por bases máximas durante toda su vida laboral.

Inmigración como posible válvula de escape

Ante este panorama, el Gobierno propone compensar parte del desequilibrio demográfico facilitando la llegada legal al mercado laboral español de unos 3,5 millones de inmigrantes durante la próxima década. La idea es que estas incorporaciones ayuden a sostener las cotizaciones y aliviar la presión sobre el sistema cuando seis millones más entren en jubilación.

Sin embargo, esta solución genera debate entre economistas y expertos laborales:

El ritmo anual previsto para nuevas incorporaciones inmigrantes sería inédito.

Hay incertidumbre sobre si estos trabajadores podrán generar suficiente cotización para sostener el gasto creciente.

El envejecimiento poblacional sigue siendo mucho más rápido que el rejuvenecimiento por inmigración.

¿Qué perspectivas hay para los próximos años?

El perfil económico del pensionista español ha cambiado radicalmente; hay más jubilados con pensiones altas y menos personas cobrando menos del salario mínimo. Pero este progreso no es ajeno a importantes desafíos:

El gasto global sigue creciendo por encima del ritmo de ingresos.

Las reformas han mejorado la protección social y garantizado poder adquisitivo, pero no han eliminado todas las dudas sobre sostenibilidad.

La entrada masiva del baby boom amenaza con tensionar aún más el modelo.

La inmigración se presenta como solución parcial pero incierta.

En medio del debate político y técnico sobre hasta dónde puede llegar este modelo, los datos muestran una España donde jubilarse ya no significa necesariamente ingresos bajos; pero sí obliga a repensar cómo sostener ese nivel para todos sin poner en riesgo otras prioridades públicas.

La transformación silenciosa pero imparable está aquí: cada vez hay más jubilados acomodados y menos margen para mirar hacia otro lado ante lo que está por venir.