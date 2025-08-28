Dos ocupantes por coche y nueve euros diarios: la movilidad urbana, en jaque

El regreso de las vacaciones no solo trae atascos y prisas por reincorporarse al trabajo; este año, el debate lo centran las nuevas propuestas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que buscan transformar la movilidad urbana. Con la exigencia de al menos dos ocupantes por coche y tasas diarias que ya alcanzan los nueve euros en algunas islas, la incertidumbre y el desconcierto se han instalado entre los conductores de toda España.

Dos ocupantes como norma: ¿adiós a conducir solo?

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, las grandes ciudades españolas debaten la implantación de una medida polémica: que ningún coche pueda circular con solo una persona a bordo en determinadas vías y franjas horarias. El director de la DGT, Pere Navarro, ha defendido con contundencia la necesidad de compartir vehículo: “Mover 1.500 kilos para trasladar a una sola persona es un disparate”. El objetivo es claro: reducir atascos, emisiones y consumo energético, priorizando una movilidad más sostenible y eficiente.

Según los datos de la propia DGT, entre el 80% y el 85% de los vehículos que circulan en hora punta lo hacen con un solo ocupante. Esta realidad, habitual en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, implica una saturación de infraestructuras y un coste medioambiental creciente.

Las propuestas, inspiradas en modelos como el de París, donde desde mayo de este año ya se sanciona a quienes incumplen la norma, contemplan el uso de sensores y radares para detectar el número de ocupantes en cada vehículo. En España, los carriles VAO (Vehículo de Alta Ocupación) ya exigen dos personas como mínimo en ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla, pero la DGT planea extender la obligatoriedad a más vías y horarios.

El estado actual de la normativa

Actualmente, salvo en carriles VAO, no es ilegal circular solo por la ciudad. Sin embargo, el debate está servido y el discurso oficial apunta a que el futuro será compartido. Los ayuntamientos podrían tener pronto más poder para limitar el acceso a determinadas zonas en función del número de ocupantes del vehículo. La propuesta aún está en fase de análisis, pero las declaraciones oficiales y la presión sobre la movilidad individual crecen cada semana.

Tasas diarias y la factura de moverse en coche

El segundo gran caballo de batalla para la DGT y los gobiernos regionales es el cobro de tasas diarias a los vehículos no residentes que circulen por determinadas zonas urbanas o insulares. En Ibiza y Menorca, la tasa se sitúa en un euro diario, pero en Formentera la cifra asciende a nueve euros por día. En Palma, ya se habla de tarifas de entre 20 y 30 euros por día para los no residentes en temporada alta.

En el caso de las Islas Baleares, la iniciativa parte de los propios gobiernos autonómicos, preocupados por el colapso circulatorio y la presión ambiental que supone el turismo masivo sobre las infraestructuras viarias insulares. La idea de limitar el número de vehículos por vivienda —con excepciones para emergencias y movilidad reducida— también está sobre la mesa.

¿Qué impacto tendrán estas medidas?

Las propuestas han generado confusión y malestar entre conductores, asociaciones de automovilistas y empresas de movilidad. Muchos consideran que la obligatoriedad de viajar acompañados es difícil de implementar para quienes no pueden compartir trayecto por horarios o necesidades personales. Por su parte, los transportistas y profesionales autónomos temen que las nuevas tasas y restricciones encarezcan aún más los desplazamientos y afecten a la actividad económica local.

En el ámbito turístico, la aplicación de tasas en Formentera y otras islas ya está suponiendo un aumento significativo en el coste de las vacaciones para quienes optan por moverse en coche de alquiler o vehículo propio. El objetivo, según las autoridades, es frenar la congestión y avanzar hacia un modelo de movilidad más racional, pero la medida podría tener efectos secundarios en la competitividad de los destinos turísticos y el acceso de los residentes a servicios básicos.

Comparativa de medidas: España frente a Europa

País Ocupación mínima coche Tasas diarias por circular Tecnología de control España Propuesta: 2 personas (en estudio, no vigente salvo VAO) 1-9€ en Baleares, 20-30€ en Palma Sensores y radares en análisis Francia 2 personas en carriles y vías concretas (vigente en París) Tasas en zonas de bajas emisiones Señalización variable, radares Alemania No exige ocupación mínima general Tasas urbanas en ciudades selectas Cámaras y controles automáticos Italia No exige ocupación mínima general Peajes urbanos (Milán, Roma) Cámaras ZTL y controles

El futuro de la movilidad urbana: incertidumbre y retos

La intención de la DGT es clara: avanzar hacia ciudades menos congestionadas, con menos coches y menos emisiones. Pero el camino no está exento de polémica. El debate sobre la equidad de las nuevas tasas, la viabilidad de las restricciones y el papel del transporte público como alternativa real está más vivo que nunca.

Los próximos meses serán clave para saber si estas medidas se traducen en cambios normativos de calado o quedan en el cajón de las propuestas polémicas. Por ahora, la incertidumbre y el debate acompañan a los conductores en la vuelta a la rutina, en un escenario donde cada trayecto puede salir —literalmente— mucho más caro que hace solo un año.