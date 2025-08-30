Se amplía la telaraña china de Zapatero: el comisario de la cuerda que tejió puentes entre Huawei y la Policía

La política española nunca deja de sorprender con sus inesperadas ramificaciones.

El último capítulo lo protagoniza Emilio Prieto Andrés, excomisario jefe de formación policial durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy segundo alfil del expresidente en la multinacional china Huawei.

El periplo de Prieto no es la típica historia de jubilación dorada, sino un ejemplo de cómo los contactos forjados en el poder pueden convertirse en piezas estratégicas para intereses empresariales extranjeros en España.

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, la noticia ha saltado con fuerza: Prieto, tras su etapa como máximo responsable de la División de Formación y Perfeccionamiento en la Dirección General de la Policía entre 2004 y 2012 —nombrado por el BOE en pleno gobierno socialista—, ha reaparecido como figura clave para facilitar acuerdos entre Interior y gigantes tecnológicos chinos.

Su papel ha ido mucho más allá del aula policial; ahora, sus habilidades se aplican a tejer redes empresariales, donde el denominador común es el sello personal de Zapatero.

España asiste a un nuevo episodio donde política, tecnología y favores personales se entrelazan en una trama digna del mejor guion cinematográfico… aunque aquí no hay efectos especiales; solo conexiones bien tejidas.

Huawei y los tentáculos del poder: ¿quién mueve los hilos?

El caso no es aislado. Prieto forma parte del equipo encabezado por Segundo Martínez, otro comisario afín a Zapatero que fue jefe de seguridad en La Moncloa. Martínez, leonés como el expresidente y amigo suyo desde la infancia, fichó por Huawei en 2020 como director de seguridad. Poco después decidió incorporar a Prieto a su equipo, reconociendo el valor estratégico de sus contactos tanto en China como entre altos mandos del Ministerio del Interior español.

El método es sencillo pero eficaz:

Prieto desarrolló relaciones privilegiadas durante su etapa como consejero de Interior en la Embajada española en Pekín (2015-2018)

, con representación ante China, Japón y Corea del Sur. A su regreso a España, esos vínculos le permitieron conectar directamente a empresas tecnológicas chinas con interlocutores clave del Estado español.

Las fuentes policiales destacan que «muchos mandos le deben favores» por haber facilitado promociones internas y destinos privilegiados durante su etapa al frente de la formación policial.

Esta red personal ha resultado fundamental para sellar acuerdos sin coste aparente para Interior, como la incorporación de drones donados por Ehang Holdings —otra empresa tecnológica china— valorados en 300.000 euros. Un gesto que, más allá del regalo, pone sobre la mesa el creciente poder comercial e institucional de las multinacionales asiáticas dentro de las estructuras españolas.

El ecosistema empresarial: Gate Center y el lobby chino

La influencia zapaterista va más allá del organigrama policial. El Gate Center, think tank fundado por Zapatero tras dejar La Moncloa, ha servido como plataforma para fortalecer relaciones comerciales con China y posicionar aliados estratégicos en empresas clave. Esta estructura permite que contratos y colaboraciones tecnológicas florezcan bajo una cobertura institucional aparentemente neutra.

La operación se fraguó con precisión quirúrgica: mientras Francisco Pardo Piqueras —director general de la Policía y persona cercana a José Bono— garantiza alineamiento político, Prieto cierra convenios con compañías chinas para dotar a las fuerzas policiales españolas con tecnología punta. La cercanía a los postulados del expresidente socialista no solo facilita los acuerdos; también asegura que las ramificaciones sigan creciendo bajo gobiernos afines.

¿Qué implica para España esta alianza tecnológica-política?

El desembarco chino en las infraestructuras críticas españolas —como el almacenamiento de escuchas telefónicas para la Policía Nacional y la Guardia Civil— plantea interrogantes relevantes:

¿Existe riesgo para la seguridad nacional cuando empresas extranjeras acceden a datos sensibles mediante contratos facilitados por antiguos altos cargos?

¿Hasta qué punto las relaciones personales pueden influir en decisiones estratégicas que afectan al Estado?

¿Es legítimo que comisarios jubilados sigan mediando activamente cuando ya no ostentan cargos institucionales?

Las fuentes consultadas insisten en que el verdadero valor añadido no reside tanto en los vínculos con China como en las relaciones directas con altos mandos actuales del Ministerio del Interior. Los favores acumulados a lo largo de años se traducen hoy en acceso privilegiado a información, contactos y decisiones clave.

El toque irónico: drones chinos y favores españoles

En una España donde los drones donados parecen llegar antes que algunas inversiones públicas esperadas, el caso Prieto-Huawei resulta casi cómico si no fuese por lo serio del asunto. Mientras algunos funcionarios sueñan con jubilaciones tranquilas bajo el sol mediterráneo, otros prefieren volar alto —literalmente— conectando empresas chinas con organismos españoles.

No es casualidad que, tras su jubilación oficial, Prieto haya seguido ejerciendo influencia activa sobre procesos internos. Su mediación fue descrita por fuentes policiales como «inusual», dado que ya no ostentaba cargo alguno cuando facilitó la entrada del megadrón EH216 en la flota policial española.

