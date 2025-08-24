El tirano Maduro pide ayuda al comunista Xi Jinping para parar a Trump: ¿responderá China al llamado del chavismo?

La escena resulta tan simbólica como reveladora: Nicolás Maduro, en plena clausura de un congreso docente, interrumpe su discurso para presumir un teléfono Huawei de última generación, regalo personal de Xi Jinping.

El gesto, aparentemente trivial, se convierte en mensaje político: la Venezuela chavista se aferra a Pekín en busca de oxígeno ante el asedio de Washington.

El contexto no deja lugar a dudas: la presión estadounidense aumenta, y el régimen bolivariano busca desesperadamente apoyo entre los jerarcas comunistas de China.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, la crisis venezolana ha escalado a un nuevo nivel tras el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, una maniobra que la Casa Blanca justifica como parte de su ofensiva contra el narcotráfico y la corrupción, pero que Caracas y sus aliados regionales perciben como una amenaza directa a la soberanía venezolana.

El propio Maduro ha calificado la situación de “recta final” y ha celebrado el “notable avance” de la cooperación con China, subrayando el giro estratégico hacia el gigante asiático en economía, ciencia y tecnología.

Nadie confía ya en nadie en Caracas.

Se habla de uertes tensiones en el entorno inmediato de Maduro.

Algunas facciones de su círculo de confianza estarían explorando salidas negociadas para garantizar su propia supervivencia política y legal, incluso a costa de facilitar la entrega del mandatario.

Este escenario, hasta hace poco impensable, hoy cobra fuerza en la medida en que las sanciones internacionales y el aislamiento han incrementado las fracturas internas.

❌#PresosPolíticos || #ÚltimaHora: Régimen de Nicolás Maduro excarcela a 13 presos políticos, entre ellos Américo De Grazia con libertad plena y otros como Pedro Guanipa con casa con cárcel https://t.co/UhOHePNibU pic.twitter.com/1Lqi8dcWlS — Dossier Venezuela (@DossierVzla) August 24, 2025

Un giro hacia Pekín en medio del aislamiento

El acercamiento de Venezuela a China no es nuevo, pero adquiere nuevas dimensiones ante la creciente hostilidad de Estados Unidos.

Para el régimen chavista, el respaldo de Pekín representa una tabla de salvación política y económica.

Maduro y su círculo más cercano, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han intensificado los contactos diplomáticos con el embajador chino en Caracas, Lan Hu, y han reiterado la importancia de la cooperación bilateral en sectores clave como inteligencia artificial, energía y proyectos productivos.

Sin embargo, este acercamiento tiene matices importantes:

La cooperación actual se centra en proyectos productivos y acuerdos tecnológicos, pero no implica nuevas líneas de crédito ni grandes desembolsos financieros por parte de China.

El modelo chino, con énfasis en las Zonas Económicas Especiales, permite a Pekín mantener presencia e influencia en Venezuela sin comprometer grandes recursos ni involucrarse directamente en la crisis de deuda venezolana.

China se mantiene firme en su discurso de respeto a la soberanía y oposición a las “medidas coercitivas unilaterales” de Washington, pero evita comprometerse con ayudas que puedan poner en riesgo sus propios intereses globales.

El contexto internacional: solidaridad con reservas

La solidaridad de China con Venezuela es compartida, en el plano retórico, por Rusia, que también ha condenado el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, expertos y analistas internacionales advierten que ni Pekín ni Moscú han dado muestras de estar dispuestos a ir más allá de los gestos diplomáticos o los acuerdos comerciales limitados.

En el análisis de la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, las potencias aliadas de Maduro han aprendido de los errores cometidos en Siria y no parecen dispuestas a arriesgarse por Caracas si la situación interna se desborda. El recuerdo de la caída de Bashar al-Assad resuena como advertencia: “ni Rusia, ni Irán ni China llegaron en su ayuda” cuando el régimen sirio estuvo al borde del colapso.

El endurecimiento de Washington se ha traducido en una combinación de sanciones, aislamiento diplomático y, más recientemente, presencia militar directa en el Caribe. La Casa Blanca ha dejado claro que no reconocerá la legitimidad de las últimas elecciones presidenciales venezolanas, en las que la oposición y buena parte de la comunidad internacional denuncian fraude y manipulación de los resultados.

Estados Unidos mantiene su apuesta por el apoyo bipartidista a la oposición democrática y refuerza la presión sobre el círculo íntimo de Maduro.

El despliegue de buques con 4.000 soldados cerca de Venezuela ha sido interpretado como advertencia y como mensaje de que la paciencia de Washington tiene límites.

¿Puede China responder al auxilio chavista?

Pese a los gestos y la retórica, la respuesta china se mantiene en el terreno diplomático y comercial.

Pekín ha reiterado su apoyo a la soberanía venezolana y ha criticado las acciones estadounidenses en foros internacionales, pero evita comprometerse con nuevas ayudas económicas directas. La estrategia china parece orientarse a:

Aprovechar oportunidades en sectores específicos, como energía y tecnología, a través de las Zonas Económicas Especiales.

Mantener una posición de equilibrio que refuerce su imagen como defensor de los países en desarrollo sin antagonizar abiertamente con Estados Unidos en un momento de tensiones globales.

Evitar la exposición financiera excesiva ante la crisis de deuda venezolana y las incertidumbres políticas internas.

Posibles escenarios

La situación, lejos de resolverse, apunta a un estancamiento peligroso:

El régimen de Maduro gana tiempo y visibilidad internacional con el respaldo diplomático de China, pero sigue sin acceso a recursos frescos ni soluciones de fondo a la crisis económica.

China refuerza su presencia en América Latina y exhibe su papel como contrapeso a Estados Unidos, aunque con cautela y evitando involucrarse directamente en el conflicto.

Washington mantiene la presión y apuesta por el desgaste interno del chavismo, confiando en el aislamiento internacional y el debilitamiento económico del régimen.

En definitiva, la Venezuela chavista sigue buscando auxilio en los jerarcas comunistas de Pekín, mientras la partida geopolítica se juega a varias bandas y la población venezolana sigue atrapada en una crisis sin final a la vista. La respuesta china, por ahora, es prudente y calculada: apoyo político, cooperación selectiva y ninguna prisa por comprometerse más allá de sus propios intereses estratégicos.