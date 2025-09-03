Trump anuncia aranceles del 50 % a las importaciones chinas y pone otra vez patas arriba bolsas y mercados

La escena global vuelve a mirar a Washington tras el anuncio de Donald Trump: si su Gobierno logra mantener el reciente fallo de apelación, impondrá aranceles del 50 % a todas las importaciones procedentes de China.

Esta decisión del presidente de EEUU, que resucita la retórica dura, pone en primer plano la rivalidad comercial y geopolítica entre las dos mayores economías del mundo.

La tensión es palpable tanto en los mercados bursátiles como en los despachos de las multinacionales.

El movimiento llega después de que un tribunal federal de apelaciones limitara la capacidad del presidente para imponer aranceles de forma unilateral, aunque el fallo deja una ventana abierta para recurrir ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, la amenaza de un arancel del 50 % planea sobre las cadenas de suministro globales y los consumidores estadounidenses.

Analistas advierten que la imposición de aranceles generalizados puede tener efectos a largo plazo no solo sobre el comercio bilateral, sino sobre la arquitectura del comercio internacional.

El riesgo de fragmentación de los mercados y la emergencia de bloques comerciales rivales está más presente que nunca.

Mientras la Casa Blanca sostiene que la presión arancelaria es la única vía para negociar desde una posición de fuerza, voces críticas alertan sobre los riesgos de volatilidad financiera y desaceleración económica.

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China entra en una nueva fase, con el mundo pendiente de cada movimiento en Washington y Pekín, y los mercados globales en vilo a la espera de una resolución que, por ahora, parece lejana.

Claves de la escalada arancelaria

El anuncio de Trump no se produce en el vacío. La disputa comercial entre Estados Unidos y China lleva años evolucionando, con una cronología repleta de rondas de negociaciones, represalias y gestos de distensión que nunca han llegado a un acuerdo estable. En 2025, la reactivación de los aranceles se justifica en parte por la preocupación sobre el comercio ilícito de opioides sintéticos y los persistentes desequilibrios en la balanza comercial entre ambos países.

El 2 de abril, Trump impuso aranceles recíprocos de hasta el 50 % a los países con los que EEUU mantiene déficit comercial, fijando una base del 10 % para el resto de socios.

impuso aranceles recíprocos de hasta el 50 % a los países con los que mantiene déficit comercial, fijando una base del 10 % para el resto de socios. Los aranceles recíprocos fueron suspendidos durante 90 días para favorecer negociaciones. Algunos países —como Reino Unido , Japón y la Unión Europea — accedieron a acuerdos, pero China no cedió, quedando expuesta a la máxima penalización.

, y la — accedieron a acuerdos, pero no cedió, quedando expuesta a la máxima penalización. El argumento legal de la administración se apoya en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, declarando los déficits comerciales como “emergencia nacional”.

Impacto inmediato en los mercados y las empresas

La reacción no se ha hecho esperar en los parqués internacionales. Los mercados bursátiles de Nueva York, Londres y Hong Kong abrieron la sesión con caídas superiores al 2 % en los principales índices, reflejando el temor a una guerra comercial prolongada y a una posible desaceleración del crecimiento global.

Las empresas estadounidenses con exposición a China —en particular en sectores como la tecnología, la automoción y el textil— se ven obligadas a recalcular sus previsiones. Las multinacionales asiáticas, por su parte, temen represalias que puedan afectar a sus operaciones y a sus cadenas de suministro.

Principales consecuencias económicas previstas

Aumento de costes para los consumidores estadounidenses : El gravamen del 50 % encarecerá desde productos electrónicos hasta bienes de consumo diario.

: El gravamen del 50 % encarecerá desde productos electrónicos hasta bienes de consumo diario. Reconfiguración de las cadenas de suministro : Las empresas buscarán alternativas en otros países asiáticos, aunque la dependencia de la producción china sigue siendo elevada.

: Las empresas buscarán alternativas en otros países asiáticos, aunque la dependencia de la producción china sigue siendo elevada. Tensiones inflacionistas : La subida de precios puede alimentar la inflación en EEUU , justo cuando la Reserva Federal intenta controlar el repunte de los precios tras la pandemia.

: La subida de precios puede alimentar la inflación en , justo cuando la Reserva Federal intenta controlar el repunte de los precios tras la pandemia. Represalias de Pekín: Se espera que China responda con medidas similares, afectando a exportadores estadounidenses de sectores clave como la agricultura y la energía.

Contexto geopolítico: más allá del comercio

El anuncio de los aranceles se inscribe en un contexto de competición estratégica. Trump argumenta que solo una política dura puede frenar las prácticas desleales de China y proteger la industria nacional. Sin embargo, desde Pekín se interpreta como un intento de frenar el avance tecnológico y económico del gigante asiático.

La medida también tiene una dimensión electoral. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, Trump busca movilizar a su base con un mensaje de firmeza frente a los desafíos externos y de defensa del empleo estadounidense.

Gráfico especial: la guerra arancelaria en cifras

La siguiente tabla ilustra la evolución de los aranceles entre Estados Unidos y China desde 2018 hasta la actualidad:

Año Aranceles de EE.UU. a China (%) Aranceles de China a EE.UU. (%) Volumen de comercio bilateral (miles de millones $) 2018 10-25 5-25 635 2019 25-30 15-30 557 2020 25 20 560 2021 25 20 580 2022 25 20 600 2025 50 (propuesta) n.d. (pendiente de respuesta) n.d.

Nota: Las cifras para 2025 corresponden al anuncio y no a su implementación definitiva.

Perspectivas: ¿nuevo equilibrio o escalada sin fin?

Analistas advierten que la imposición de aranceles generalizados puede tener efectos a largo plazo no solo sobre el comercio bilateral, sino sobre la arquitectura del comercio internacional. El riesgo de fragmentación de los mercados y la emergencia de bloques comerciales rivales está más presente que nunca.

Mientras la Casa Blanca sostiene que la presión arancelaria es la única vía para negociar desde una posición de fuerza, voces críticas alertan sobre los riesgos de volatilidad financiera y desaceleración económica.

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China entra en una nueva fase, con el mundo pendiente de cada movimiento en Washington y Pekín, y los mercados globales en vilo a la espera de una resolución que, por ahora, parece lejana.