  • ESP
    España América
Economía

El mercado del alquiler sigue tensionado en grandes urbes

El alquiler ha subido un 10,5% este año en España: así queda el mapa por ciudades

El precio medio del alquiler alcanza los 14,5 €/m², con subidas generalizadas y solo una ligera pausa mensual; Barcelona y Madrid, a la cabeza del ranking nacional

Los precios del alquiler por las nubes (1)
Los precios del alquiler por las nubes. PD
Archivado en: Economía

Más información

Kazajistán y su economía

Kazajistán acelera su diversificación económica con inversiones récord y apuesta verde

Google esquiva la venta de Chrome pero deberá compartir sus datos de búsqueda con rivales

Google esquiva la venta de Chrome pero deberá compartir sus datos de búsqueda con rivales

El mercado del alquiler en España no da tregua.

El descenso del 0,4% en agosto respecto a julio sugiere una posible estabilización, pero la presión estructural sigue presente en las grandes capitales.

El contexto económico, la evolución de la inflación y la regulación seguirán marcando la pauta en los próximos meses.

Queda claro que alquilar en España en 2025 exige planificación, información y capacidad de negociación, especialmente en ciudades donde el metro cuadrado se paga a precio de oro.

Para quienes buscan vivienda, comparar zonas, negociar y anticipar actualizaciones es más importante que nunca.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, el último informe de idealista confirma un incremento interanual del 10,5% en agosto, con el precio medio situado en 14,5 €/m².

Este dato consolida una tendencia de fuerte presión en las principales capitales, aunque, por primera vez en meses, se observa una ligera corrección mensual: el precio cae un 0,4% respecto a julio.

El pulso de las grandes capitales: subidas y récords

El auge de los precios afecta ya a 47 de las 50 capitales españolas, con solo Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%) registrando bajadas en el último año. Las subidas más acusadas se localizan en Segovia (+19,6%), Teruel (+18,9%), Zamora (+18,8%), Ourense (+15,8%) y León (+15,6%).

En las grandes urbes, la escalada se mantiene:

  • Madrid: +11,6% anual, con un precio medio de 22,2 €/m².
  • Barcelona: +6,8% anual, lidera el ranking nacional con 23,1 €/m².
  • San Sebastián: +1,5% anual, 18,4 €/m².
  • Palma: +4% anual, 18 €/m².
  • Málaga: +6,8% anual, 15,5 €/m².
  • Valencia: +7,6% anual, 15,3 €/m².
  • Bilbao: +8% anual, 15 €/m².

La tabla siguiente resume el precio medio por metro cuadrado y la variación interanual en las principales ciudades:

Ciudad€/m² Agosto 2025Variación anual (%)
Barcelona23,1+6,8
Madrid22,2+11,6
San Sebastián18,4+1,5
Palma18,0+4,0
Málaga15,5+6,8
Valencia15,3+7,6
Bilbao15,0+8,0
Alicante12,5+7,6
Sevilla12,0+9,5
Segovia13,1+19,6

Fuente: Idealista, agosto 2025.

Ciudades más caras y barrios top

Barcelona y Madrid siguen siendo las plazas más onerosas para alquilar en España, superando ambas la barrera de los 20 €/m². En el caso de Barcelona, barrios como Sarrià-Sant Gervasi, Eixample o Gràcia marcan máximos históricos, mientras que en Madrid destacan zonas como Salamanca, Chamberí o Centro.

San Sebastián, aunque con subidas más suaves, permanece en el podio por su escasa oferta y alta demanda, especialmente en barrios como Centro, Gros o Antiguo. Palma de Mallorca y Málaga consolidan su ascenso, impulsadas por el tirón turístico y la presión de la vivienda vacacional.

En contraste, las ciudades más asequibles para alquilar son Ciudad Real (7,6 €/m²), Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (todas en 7,9 €/m²).

¿Por qué sube tanto el alquiler?

La explicación pasa por varios factores:

  • Falta de oferta: la escasez de pisos disponibles, agravada por la retirada de viviendas para uso turístico o venta, sigue tensando los precios.
  • Demanda sostenida: la movilidad laboral y el retraso en la emancipación de los jóvenes empujan la demanda de alquiler.
  • Subidas en vivienda en venta: el precio de la vivienda usada también sube (+14,8% interanual en agosto), lo que traslada presión al alquiler.
  • Inflación y tipos de interés: aunque el IPC se modera, el coste de la vida y la financiación siguen altos.

¿Cómo negociar la renovación del alquiler?

Con la tensión de precios, la negociación en la renovación del contrato de alquiler se vuelve crucial para inquilinos y propietarios.

Desde 2025, los contratos firmados tras la Ley de Vivienda se actualizan con el nuevo índice del INE, que este julio fue del 2,7%, y no directamente con el IPC tradicional. Sin embargo, en contratos previos, lo pactado entre partes —habitualmente el IPC— sigue siendo la referencia.

Guía para negociar:

  • Consulta el índice de actualización aplicable a tu contrato (puede ser el nuevo índice o el IPC).
  • Compara el precio de mercado en tu zona con el que pagas actualmente.
  • Prepara argumentos sólidos: duración del contrato, buen historial de pagos y mantenimiento, condiciones del mercado local.
  • Si la subida propuesta supera la media del mercado, plantea alternativas como una revisión intermedia o un compromiso de permanencia.

Además, herramientas como la calculadora “¿Cuánto te subirá el alquiler con el IPC?” permiten anticipar el impacto en la renta mensual.

 

OFERTAS PLATA

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 21 Y EL 40% !!!

Te ofrecemos un amplio catálogo de ofertas, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]