El precio de la vivienda en España se dispara: máximos históricos y la mayor subida en 18 años

El mercado inmobiliario español vive un momento de vértigo. Tras más de once años de subidas ininterrumpidas, el precio de la vivienda ha anotado en el segundo trimestre de 2025 su mayor alza en casi dos décadas, situándose en máximos históricos y reabriendo el debate sobre la accesibilidad y la sostenibilidad del sector.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística señala un aumento interanual del 12,7% en el precio de la vivienda libre, la segunda mayor subida desde la burbuja inmobiliaria de 2007, solo superada por el 13,1% registrado en el primer trimestre de aquel año. Este ritmo de crecimiento ha catapultado el índice hasta cotas nunca vistas desde el inicio de la serie histórica en 2007, con 45 trimestres consecutivos al alza.

Una escalada sin precedentes: datos y comparativas

Una escalada sin precedentes: datos y comparativas

El precio medio nacional alcanza los 2.498 euros/m², el valor más alto desde que existen registros digitales amplios.

En Madrid, el precio de la vivienda ha subido un 21,3% en el último año, hasta los 5.723 euros/m², doblando la media nacional y marcando récords en barrios como Salamanca o Retiro, donde se superan los 9.800 euros/m² y subidas del 31,7% anual.

El incremento afecta a todas las comunidades autónomas, aunque con intensidad dispar. Madrid, Murcia, Cantabria y la Comunitat Valenciana lideran el ranking, con subidas superiores al 17%.

Este repunte no solo se observa en la vivienda usada, que marca un encarecimiento del 12,8%, su mayor alza en 18 años, sino también en la vivienda nueva, aunque en menor medida. El coste medio de la vivienda usada, según el portal Fotocasa, ha subido un 14,9% en junio respecto al mismo mes del año anterior, situando el metro cuadrado en 2.673 euros.

Causas estructurales: oferta limitada y presión de la demanda

La explicación de este fenómeno no reside únicamente en factores coyunturales, sino en desequilibrios estructurales del mercado:

Déficit de oferta: Entre 2021 y 2024 se han dejado de construir unas 765.000 viviendas respecto a la demanda estimada. Cada año se necesitan unas 240.000 nuevas viviendas para cubrir la formación de nuevos hogares, pero solo se entregan unas 100.000.

Déficit de oferta: Entre 2021 y 2024 se han dejado de construir unas 765.000 viviendas respecto a la demanda estimada. Cada año se necesitan unas 240.000 nuevas viviendas para cubrir la formación de nuevos hogares, pero solo se entregan unas 100.000.

Demanda extranjera y presión turística: El 18% de las viviendas vendidas en el último año fueron adquiridas por extranjeros, unas 133.000 operaciones, máximo histórico.

Crecimiento demográfico: La población española ya supera los 49 millones, intensificando la presión sobre el parque inmobiliario.

Además, la demanda multiplica por cuatro la oferta disponible, según datos de portales inmobiliarios, lo que alimenta la escalada de precios y dificulta el acceso a la vivienda para las rentas medias y bajas.

¿Burbuja o simple tensión? Diferencias con 2007

A pesar del paralelismo con los años previos a la crisis inmobiliaria, los expertos coinciden en que la situación actual presenta diferencias importantes:

No se observa un exceso de construcción ni un endeudamiento masivo de los hogares, factores clave en el colapso de 2008.

El volumen de compraventas se mantiene estable y la concesión de hipotecas se ha reactivado, aunque sin los riesgos sistémicos del pasado.

El informe de Estabilidad Financiera del Banco de España apunta a una sobrevaloración de entre el 1,1% y el 8,5% sobre el nivel de equilibrio de largo plazo a finales de 2024. El Banco Central Europeo eleva esta cifra hasta el 10%.

Sin embargo, la tendencia es claramente al alza y, en territorios como Baleares o Madrid, la desconexión entre el precio de la vivienda y la renta de las familias se acentúa, agravando el problema de accesibilidad.

Radiografía regional: máximos y mínimos

Baleares vuelve a ser la región con mayor precio medio (3.140 euros/m²), seguida de Madrid (2.835 euros/m²) y País Vasco (2.493 euros/m²).

Las provincias más asequibles siguen siendo Ciudad Real (743 euros/m²), Jaén (833 euros/m²) y Cuenca (847 euros/m²).

El crecimiento de precios es especialmente intenso en ciudades como Santa Cruz de Tenerife (+22,9%), Guadalajara (+20,4%), Valencia (+19,6%) y Santander (+19,5%).

¿Y el futuro? Incertidumbre y retos

El mercado muestra algunos síntomas de sobrecalentamiento. La vivienda empieza a estar sobrevalorada y cada vez más alejada de la capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogares, especialmente los jóvenes, que ven muy complicado comprar sin ayuda familiar.

Los expertos prevén que, aunque el ritmo de subida podría moderarse, la escasez de oferta, la presión demográfica y el atractivo para la inversión extranjera seguirán alimentando la tensión en los precios. Las políticas públicas, como la cesión de suelos de la Sareb para vivienda asequible, intentan aliviar la situación, pero de momento el impacto es limitado.

El pulso entre oferta y demanda marca el presente y el futuro inmediato del sector. Mientras tanto, el acceso a la vivienda en España se consolida como uno de los grandes retos sociales y económicos del país, en un escenario de precios récord y máxima incertidumbre.