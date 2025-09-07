Oro roza récord: por qué sube y cómo afecta a tu economía

La cotización del oro no deja de sorprender a los mercados globales: en cuestión de días ha tocado máximos históricos, situándose por encima de los 3.580 dólares la onza, y ha desencadenado un aluvión de preguntas sobre su tendencia, las causas de su rally y el impacto en el bolsillo de millones de ahorradores.

El contexto es claro: la Reserva Federal estadounidense (Fed) se encuentra bajo presión tras los últimos datos de empleo en Estados Unidos, que han reavivado las expectativas de recortes de tipos de interés en los próximos meses. En paralelo, el interés por el oro como refugio y la debilidad del dólar refuerzan el atractivo del metal.

Las previsiones de bancos de inversión y analistas apuntan a que el oro podría mantener la tendencia alcista si se confirman los recortes de tipos en EE UU y persiste la incertidumbre global. Algunos expertos, como Goldman Sachs, no descartan que el precio alcance los 4.000 dólares si la Fed pierde independencia o se agravan las tensiones políticas.

Sin embargo, la mayoría coincide en que el oro no llegará a los 4.000 dólares sin un «shock» adicional, como un repunte inflacionario inesperado o una crisis geopolítica mayor.

En definitiva, el oro sigue brillando en 2025 como refugio ante la incertidumbre y como termómetro de la confianza en la economía global. Entender sus claves y riesgos es esencial para cualquier ahorrador o inversor que quiera navegar los nuevos tiempos.

El oro, disparado por la Fed y la economía de EE UU

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la onza de oro al contado ha llegado a cotizarse cerca de los 3.600 dólares, marcando récords intradía y acumulando una subida del 37% en lo que va de año. Las causas principales de este rally son:

Debilidad del empleo estadounidense: El informe de empleo de agosto mostró un crecimiento mucho menor de lo esperado y una subida del paro al 4,3%, generando dudas sobre la solidez de la economía.

El efecto es inmediato: el precio del oro sube, pero también lo hace la percepción de riesgo en los mercados bursátiles. Las bolsas europeas y estadounidenses han registrado caídas moderadas en las últimas jornadas, reflejando el movimiento de capital hacia activos defensivos.

¿Por qué el oro es refugio en tiempos de volatilidad?

El oro siempre ha funcionado como «refugio seguro» en momentos de inestabilidad económica o política. ¿Por qué?

No depende de gobiernos ni bancos centrales: A diferencia de las monedas o bonos, el oro no puede ser «impreso» ni devaluado a voluntad.

A diferencia de las monedas o bonos, el oro no puede ser «impreso» ni devaluado a voluntad. Protege frente a la inflación: Aunque la inflación global está más contenida que en 2022-2023, el oro sigue siendo un seguro contra la pérdida de poder adquisitivo.

Aunque la inflación global está más contenida que en 2022-2023, el oro sigue siendo un seguro contra la pérdida de poder adquisitivo. Liquidez y aceptación global: Puede venderse en cualquier mercado, en cualquier momento.

En este contexto, el oro ha subido un 30-37% en 2025, después de avanzar ya un 27% en 2024. Las compras récord de bancos centrales –especialmente en países emergentes y asiáticos– han añadido presión alcista.

Inflación, precios y el papel de los bancos centrales

La relación entre oro, inflación y política monetaria es compleja:

Cuando la Fed baja los tipos de interés, el dólar tiende a debilitarse, y el oro sube.

baja los tipos de interés, el dólar tiende a debilitarse, y el oro sube. Si la inflación repunta, el oro suele apreciarse, pero en el entorno actual el repunte está más vinculado a la percepción de riesgos económicos y a la búsqueda de diversificación ante la incertidumbre regulatoria y política en EE UU.

Los bancos centrales, que buscan diversificar reservas y protegerse frente a la volatilidad del dólar, han incrementado sus compras de oro en los últimos trimestres.

El resultado: el oro cotiza a precios nunca vistos, mientras los inversores buscan alternativas a los activos tradicionales.

¿Cómo afecta la subida del oro a la economía y a los bolsillos?

Ahorro e inversión: Quienes tengan oro físico o fondos vinculados al metal ven aumentar el valor de sus carteras.

Quienes tengan oro físico o fondos vinculados al metal ven aumentar el valor de sus carteras. Joyería y electrónica: El encarecimiento del oro se traslada a productos de consumo, aunque de forma moderada.

El encarecimiento del oro se traslada a productos de consumo, aunque de forma moderada. Mercados emergentes: Países con grandes reservas de oro (como China o India) se benefician de la revalorización, mientras los importadores sufren por el encarecimiento.

Países con grandes reservas de oro (como China o India) se benefician de la revalorización, mientras los importadores sufren por el encarecimiento. Inflación: Aunque el oro es tradicionalmente un refugio contra la inflación, su subida actual no responde tanto a una inflación desbocada, sino a la expectativa de políticas monetarias más laxas y a la debilidad del dólar.

Efectos concretos para el ciudadano

El oro no suele influir en la inflación de bienes de consumo básicos, pero sí puede hacerlo en el coste de la joyería, la electrónica y, en menor medida, en los seguros vinculados a metales preciosos.

Para los ahorradores, la subida del oro puede ser una oportunidad de diversificación, pero implica riesgos si la tendencia se revierte.

Para las empresas que usan oro como materia prima, el aumento de precios puede suponer una presión en los márgenes y trasladarse al consumidor final.

Guía práctica: cómo invertir en oro en 2025

El interés por el oro como activo de inversión ha aumentado al calor de la subida de precios. Pero, ¿cómo puede un particular invertir en oro? Existen varias alternativas, cada una con ventajas e inconvenientes.

1. Oro físico

Lingotes y monedas: Es la forma más tradicional. Se adquieren a través de bancos, casas de moneda o distribuidores autorizados.

Es la forma más tradicional. Se adquieren a través de bancos, casas de moneda o distribuidores autorizados. Ventajas: Propiedad directa, protección frente a crisis financieras.

Propiedad directa, protección frente a crisis financieras. Inconvenientes: Custodia, seguro y liquidez limitada. Comisiones de compra-venta y riesgo de robo.

Custodia, seguro y liquidez limitada. Comisiones de compra-venta y riesgo de robo. Fiscalidad: En España, las plusvalías tributan como ganancia patrimonial.

2. ETFs y fondos de inversión

ETF (Exchange Traded Funds): Fondos cotizados que replican el precio del oro físico.

Fondos cotizados que replican el precio del oro físico. Ventajas: Liquidez inmediata, menores costes de custodia, facilidad para operar desde el móvil o el ordenador.

Liquidez inmediata, menores costes de custodia, facilidad para operar desde el móvil o el ordenador. Inconvenientes: No se posee oro físico, riesgo de contraparte si el fondo no está bien respaldado.

No se posee oro físico, riesgo de contraparte si el fondo no está bien respaldado. Fiscalidad: Se tributa por las plusvalías al vender participaciones.

Tipo de inversión Liquidez Custodia Coste anual aprox. Fiscalidad Riesgo Oro físico Baja Alta 0,5-2% Ganancia patrimonial Robo, liquidez ETF oro Alta Nula 0,2-0,6% Ganancia patrimonial Contraparte, mercado Fondo oro Alta Nula 0,5-1,5% Ganancia patrimonial Contraparte, gestión

3. Acciones mineras y derivados

Comprar acciones de empresas mineras o futuros sobre oro es una opción más arriesgada y volátil, ya que el valor depende tanto del precio del oro como de la gestión empresarial y la evolución del sector.

4. Custodia y fiscalidad

Si se opta por el oro físico, es clave considerar un servicio de custodia segura.

La fiscalidad depende de la residencia fiscal del inversor, pero en general las plusvalías tributan como rentas del ahorro.

5. Calculadora simple: ¿cuánto habría ganado en 2025?

Supón que invertiste 10.000 € en oro el 1 de enero de 2025, cuando la onza cotizaba a 2.600 dólares (unos 2.400 €). A día de hoy, la onza supera los 3.580 dólares (unos 3.300 € al cambio actual):

Rentabilidad aproximada: (3.300 – 2.400) / 2.400 = 37,5%

Beneficio: 10.000 € x 37,5% = 3.750 € antes de impuestos y comisiones

¿Qué riesgos existen al invertir en oro?