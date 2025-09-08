Bolsas al alza por posible recorte de la Fed este mes

La renta variable global ha retomado el pulso alcista, animada por la renovada expectativa de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este mismo mes.

La última tanda de datos laborales en Estados Unidos, más débiles de lo previsto, ha inclinado la balanza del mercado hacia una relajación monetaria inminente, mientras inversores y analistas escrutan cada cifra de inflación y cada movimiento de los bancos centrales.

La coyuntura exige atención y agilidad. La Fed parece decidida a actuar, pero la inflación aún no da tregua. Con los mercados en pleno ajuste, la clave está en anticiparse y no dejarse llevar por euforias de corto plazo.

A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, la volatilidad sigue presente, con el dólar titubeando, el oro cerca de máximos históricos y el crudo rebotando de forma moderada.

El empleo de EE. UU. da alas a la Fed: ¿recorte en septiembre?

El panorama ha cambiado drásticamente en las últimas jornadas. El informe oficial de empleo estadounidense, que reflejó la creación de apenas 73.000 puestos de trabajo en julio y revisiones a la baja en los meses previos, ha sido el detonante para que los mercados eleven sus apuestas por un recorte de tipos de hasta 50 puntos básicos en la reunión de la Fed del 17 de septiembre. Aunque la tasa de paro se mantiene en el 4,2%, la ralentización del mercado laboral pesa más en el ánimo inversor que una inflación aún algo por encima del objetivo (2,7% interanual en julio).

Jerome Powell, presidente de la Fed, ha abierto explícitamente la puerta a un ajuste de la política monetaria en su intervención en Jackson Hole. Su mensaje ha sido claro: el cambiante equilibrio de riesgos justifica una revisión de la postura actual, especialmente tras cinco reuniones consecutivas sin cambios y con los tipos en el 4,25%-4,50%. El mercado ya descuenta con altas probabilidades que la Fed mueva ficha este mes, aunque la persistencia de la inflación y el repunte de algunos precios (servicios, vivienda, aranceles) introducen cierto margen de duda sobre la agresividad del recorte.

Reacción de los mercados: subidas en renta variable, presión para el dólar

Las bolsas han respondido con fuertes subidas, superiores al 1% en los principales índices estadounidenses y europeos. El IBEX 35 ha sido especialmente sensible, superando los 15.200 puntos en agosto y cotizando cerca de los 14.850 en la primera semana de septiembre, tras un verano de avances impulsados por el sector financiero y la mejora de expectativas macro. Sin embargo, septiembre está mostrando cierta consolidación y recogida de beneficios, algo habitual en este mes, con caídas del 1,5% en algunas sesiones y movimientos de reajuste en las carteras.

El dólar, por su parte, ha cedido terreno frente al euro y otras divisas, reflejando la expectativa de tipos más bajos en EE. UU. y el menor atractivo relativo de la divisa estadounidense. Esta debilidad ha favorecido a los activos denominados en dólares, como el oro, que se mantiene cerca de máximos, y al petróleo, que repunta moderadamente en un contexto de menor tensión comercial y previsiones de reactivación económica.

Tabla: Evolución reciente de los principales activos (agosto-septiembre 2025)

Activo Variación % agosto Nivel actual aprox. Comentario principal IBEX 35 +3,5% 14.850-15.200 Impulso financiero, consolidación S&P 500 +2,7% 5.070 Rally por expectativas Fed Euro/Dólar +1,2% 1,17 Dólar flojo por tipos Oro +1,8% 2.350 $/onza Cerca de máximos históricos Petróleo Brent +2,0% 89 $/barril Repunte por menor tensión comercial

El IBEX 35: entre el rally y la cautela

El selectivo español ha vivido un verano de avances significativos, superando los 15.000 puntos por primera vez desde 2007, espoleado por los resultados empresariales y la fortaleza del sector bancario nacional. Sin embargo, el inicio de septiembre ha traído consigo una lógica toma de beneficios y cierta prudencia, típica de este periodo. El índice ha cerrado la semana en 14.850 puntos, tras dos semanas de descensos ligeros pero sin perder la tendencia de fondo positiva.

El empuje de valores como BBVA e Iberdrola ha sido clave, junto con la solidez del turismo, aunque la ralentización de Alemania y Francia empieza a generar dudas sobre la continuidad del tirón turístico en España. La composición cíclica del índice y la expectativa de tipos bajos siguen siendo factores de soporte, aunque los inversores deben estar atentos a posibles correcciones técnicas tras la fuerte subida previa.

El dólar flojea, el oro resiste y el crudo rebota

La moneda estadounidense ha perdido fuelle frente a sus pares, en parte por las apuestas de tipos a la baja, en parte por la mejora de las perspectivas en otras áreas económicas. Esta debilidad ha servido de catalizador para el oro, que se mantiene cerca de máximos históricos, considerado refugio ante la incertidumbre y la erosión del poder adquisitivo del billete verde. El petróleo, por su parte, repunta tras semanas de volatilidad, apoyado en la menor tensión comercial y previsiones de demanda más sólida.

Qué mirar en la inflación de EE. UU.: mini-guía para inversores

El dato de IPC de agosto en EE. UU., que se publicará el 11 de septiembre, será decisivo para la reunión de la Fed. Para los inversores, conviene centrarse en los siguientes aspectos clave:

Inflación general (headline CPI): Se espera un 2,8% interanual, con un avance mensual del 0,2%. Una cifra por encima de lo previsto podría enfriar las apuestas de recorte.

Se espera un 2,8% interanual, con un avance mensual del 0,2%. Una cifra por encima de lo previsto podría enfriar las apuestas de recorte. Inflación subyacente (core CPI): Se prevé un 3% interanual y un 0,3% mensual, lo que marcaría el mayor aumento en seis meses. La Fed presta especial atención a esta referencia, ya que excluye alimentos y energía.

Se prevé un 3% interanual y un 0,3% mensual, lo que marcaría el mayor aumento en seis meses. La Fed presta especial atención a esta referencia, ya que excluye alimentos y energía. Composición del IPC: Vigilar los precios de vivienda, servicios y el efecto de los aranceles, principales impulsores recientes de la inflación.

Vigilar los precios de vivienda, servicios y el efecto de los aranceles, principales impulsores recientes de la inflación. Impacto en expectativas: Un dato más alto de lo esperado puede fortalecer al dólar y presionar a la renta variable; un dato más bajo, lo contrario.

Lista rápida: ¿qué deben vigilar los inversores en la CPI de EE. UU.?

Diferencia entre inflación general y subyacente.

Evolución de los precios de vivienda y servicios.

Incidencia de aranceles en bienes importados.

Reacción inmediata del mercado de bonos y el dólar.

Cambios en las expectativas de recorte de la Fed.

Recomendaciones concretas para inversores en bolsa