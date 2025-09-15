Una hora de espera en Barajas: la huelga de vigilantes tensiona el mayor aeropuerto de España

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido, una vez más, en el escenario de un pulso entre trabajadores y empresas que está afectando de forma directa a los viajeros.

A día de hoy, 15 de septiembre de 2025, el segundo día de huelga indefinida de los vigilantes de seguridad ha provocado esperas de hasta una hora en los controles, generando malestar entre los pasajeros y poniendo a prueba la gestión del mayor aeropuerto de España.

La protesta busca mejorar las condiciones laborales y salariales. Los sindicatos denuncian la sobrecarga de trabajo, la falta de efectivos y la congelación de sueldos.

En este contexto, los efectos se han dejado notar desde primera hora de la mañana, con colas que serpenteaban por los pasillos y una notable ralentización en los controles de acceso a las zonas de embarque.

Impacto directo en los viajeros

El mayor problema, según relatan los propios afectados, ha sido la incertidumbre ante la posibilidad de perder vuelos. Las colas, que en algunos casos superaron los 60 minutos, desbordaron la paciencia de muchos usuarios, especialmente en las franjas de mayor tráfico, como las primeras horas del día y el mediodía.

Entre las escenas más repetidas:

Familias cargadas de maletas consultando los paneles de información.

Turistas intentando reorganizar conexiones perdidas.

Trabajadores del aeropuerto redoblando esfuerzos para atender consultas y calmar ánimos.

El Ministerio de Transportes ha reconocido la situación y, si bien asegura que el servicio mínimo está garantizado, admite la existencia de “demoras significativas” en el flujo de pasajeros. La Dirección de Aena recomendó presentarse en el aeropuerto con al menos tres horas de antelación para vuelos internacionales y dos para nacionales, una medida que evidencia la magnitud del problema.

Claves del conflicto laboral

La huelga de los vigilantes de seguridad en Barajas no surge de la nada. El colectivo lleva meses reclamando:

Incremento salarial acorde al aumento del coste de la vida. Refuerzo de las plantillas para hacer frente al incremento de pasajeros tras la pandemia. Mejoras en las condiciones de trabajo, incluyendo descansos y turnos más justos.

A pesar de las reuniones mantenidas entre sindicatos y la empresa, no se han producido avances sustanciales. El comité de huelga denuncia que la compañía ha optado por “parches” como el traslado temporal de personal de otros aeropuertos, en lugar de abordar el fondo de las reivindicaciones.

Consecuencias económicas y reputacionales

El aeropuerto de Barajas es un nodo clave para la economía española, con una media diaria de más de 120.000 pasajeros. Las demoras en los controles de seguridad impactan en:

La puntualidad de los vuelos.

La experiencia de los turistas internacionales.

La imagen de la infraestructura ante aerolíneas y operadores.

Un dato relevante: el tráfico de pasajeros en Barajas ha crecido un 8% en lo que va de año, según cifras de Aena, lo que agrava la presión sobre el personal de seguridad en plena temporada alta.

Además, las aerolíneas han advertido que los retrasos podrían traducirse en pérdidas económicas, no solo por reprogramaciones, sino por el posible desvío de viajeros hacia otros aeropuertos europeos.

Respuestas y perspectivas a corto plazo

Por el momento, la empresa concesionaria mantiene que cumple con los servicios mínimos y que está “abierta al diálogo”, pero insiste en la “necesidad de garantizar la seguridad” de las instalaciones. Los sindicatos, por su parte, advierten que, si no se alcanzan acuerdos, la huelga se mantendrá de forma indefinida.

Las próximas horas serán claves para saber si se produce algún acercamiento. Mientras tanto, los viajeros que pasen por Barajas en los próximos días deben prepararse para colas y retrasos. La recomendación general es planificar con antelación y mantener la calma ante una situación que, por el momento, no tiene visos de resolverse a corto plazo.

En plena era del turismo de masas y los grandes desplazamientos, la huelga en el principal aeropuerto de Madrid pone de relieve hasta qué punto el engranaje de la movilidad global depende de la estabilidad laboral y la negociación colectiva. La resolución del conflicto marcará no solo el pulso de los próximos días, sino la percepción de España como destino seguro y eficiente para millones de viajeros.