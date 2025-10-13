¿Saben cuánto cobran los militares españoles y la injusticia que se comete con policía y guardias civiles?

En el año 2025, los salarios de los militares y guardias civiles en España han tenido un incremento considerable.

Sin embargo, las disparidades salariales con respecto a los cuerpos policiales autonómicos son evidentes. A continuación, se detalla cómo se distribuyen los sueldos de estos profesionales y se analiza su comparación con otros cuerpos.

En marzo de 2025, el Gobierno español aprobó una subida salarial para las Fuerzas Armadas, que incluye un aumento de 200 euros mensuales para todos los rangos.

Además, el personal de Tropa y Marinería recibió un incremento adicional de 100 euros, que ya se aplicaba desde 2024 y que este año se integró al salario base.

Esto implica que tanto soldados como marineros perciben 300 euros más al mes. El sueldo base para un soldado o marinero recién ingresado es de aproximadamente 716,98 euros al mes, lo que se traduce en unos 8.603 euros anuales. Con complementos y pagas extras, el total mensual puede variar entre 1.300 y 1.400 euros brutos. Entre los complementos se incluyen pagas extraordinarias, trienios y complementos específicos por empleo o destino.

Sueldos de Guardias y Policías en España 2025

En lo que respecta a los guardias civiles, su salario base ronda aproximadamente 966 euros mensuales, aunque con complementos y pagas extras el total puede alcanzar hasta 2.300 euros. Los sargentos tienen un sueldo base que asciende a 1.260 euros al mes, mientras que los capitanes perciben alrededor de 1.430 euros. Además, los guardias civiles disfrutan de dos pagas extraordinarias al año: una en junio y otra en diciembre, cada una equivalente a 722,91 euros. En contraste, los policías autonómicos, como los mossos d’Esquadra en la Categoría 2, cuentan con un salario anual que asciende a 41.375,91 euros brutos, lo que representa una notable brecha salarial respecto a sus colegas guardias civiles. Esta diferencia es consecuencia, en parte, de las políticas salariales autonómicas y la estructura de complementos específicos que tiene cada cuerpo.

Comparación con Policías y Guardias en España

La evaluación comparativa entre los salarios de militares, guardias civiles y policías autonómicos pone de manifiesto las discrepancias existentes en las políticas retributivas así como en la organización interna de estos cuerpos. Si bien los militares han disfrutado de un incremento significativo en sus sueldos durante 2025, los guardias civiles también han visto mejoras aunque estas son menos sustanciales. Por su parte, la remuneración de los policías autonómicos como los mossos d’Esquadra es superior a la de los guardias civiles, lo cual plantea retos para lograr una equiparación salarial efectiva entre diferentes cuerpos de seguridad en España. Además, hay variaciones significativas en cuanto a complementos por antigüedad, destino y productividad entre las distintas instituciones, lo cual repercute directamente en lo que cada profesional percibe.

Evidencias de Diferencias Salariales

A continuación se muestran las diferencias salariales entre diversos cuerpos de seguridad en España:

Guardia Civil : El salario anual oscila entre 25.000 a 42.000 euros , dependiendo del rango y complementos aplicables.

: El salario anual oscila entre , dependiendo del rango y complementos aplicables. Policía Nacional : Los inspectores recién incorporados perciben aproximadamente 37.000 euros brutos al año .

: Los inspectores recién incorporados perciben aproximadamente . Mossos d’Esquadra (Categoría 2): Su salario anual supera significativamente el umbral establecido para otros cuerpos.

Estas cifras ponen claramente sobre la mesa las desigualdades existentes dentro del sistema retributivo para quienes velan por nuestra seguridad.