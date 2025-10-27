El Ibex 35 se acerca a máximos históricos tras el optimismo por el acuerdo comercial entre EE UU y China

El anuncio de un acuerdo marco entre Estados Unidos y China para solucionar sus disputas comerciales ha generado un ambiente optimista en los mercados globales.

Después de meses llenos de incertidumbre y amenazas de aranceles, las delegaciones de Donald Trump y Xi Jinping han alcanzado un principio de entendimiento que evita la implementación de nuevos gravámenes del 100% sobre productos chinos y abre la puerta a una relajación en los controles sobre las exportaciones de tierras raras.

Este movimiento ha sido recibido con entusiasmo por las bolsas asiáticas, que han experimentado subidas generalizadas, además de propiciar una apertura alcista en los futuros de Wall Street.

En Europa, la ola positiva se ha extendido rápidamente.

El Ibex 35 ha aprovechado este impulso para superar los 15.860 puntos, alcanzando nuevos máximos anuales y quedándose a un paso de su récord histórico de 2007. La subida del 0,44% en la última jornada resalta la fortaleza del selectivo español en un entorno donde los inversores buscan referencias sólidas después de meses de volatilidad controlada.

El índice muestra una clara tendencia alcista, con avances del 0,80% en la última semana y una revalorización acumulada que supera el 30% en 2025, superando así el desempeño de grandes referencias internacionales como el S&P 500. Con un cierre en 15.861,50 puntos, el Ibex se encuentra a menos del 2% de sus máximos históricos, lo que confirma el buen estado del mercado español.

En cuanto a los valores más destacados de la jornada reciente, encontramos a Indra (+3,00%), Inditex (+1,89%) y ACS (+1,69%), quienes lideran las subidas gracias a sus buenos resultados y a una mayor exposición internacional. Esto es especialmente relevante en un contexto donde las relaciones comerciales globales se están relajando. En contraste, Colonial, Puig y Grifols han registrado caídas, en parte debido a la rotación sectorial y las dudas sobre el crecimiento en sectores menos vinculados al ciclo económico.

El sector financiero, históricamente clave para el Ibex, presenta señales mixtas. Bankinter ha mostrado un leve deterioro en sus márgenes; sin embargo, tanto BBVA como Santander resisten gracias a su diversificación internacional. Por otro lado, el segmento energético —liderado por Repsol— se ha visto beneficiado por el aumento del petróleo, impulsado por nuevas sanciones a Rusia y las maniobras de las grandes petroleras chinas ante temores de represalias.

Factores macroeconómicos: inflación, consumo y política monetaria

La economía española crece por encima de la media europea; su PIB avanza a un ritmo del 2,4% mientras que la tasa de desempleo se sitúa en mínimos desde 2008 (10,3%). Sin embargo, la inflación armonizada sigue superando el objetivo (2,7%), lo que afecta al consumo interno e impone a los inversores estar muy atentos a las decisiones del Banco Central Europeo respecto a los tipos de interés.

A nivel internacional, también hay factores clave. La moderación en la inflación estadounidense (3,0%, una décima menos de lo esperado) junto con las expectativas sobre un próximo recorte de tipos por parte de la Reserva Federal han aportado un respiro adicional a los mercados. La evolución del dólar y los resultados de las negociaciones comerciales entre Europa y sus principales socios serán determinantes para empresas como Inditex o Grifols; estas están muy expuestas al exterior.

Por otro lado, la ejecución de los fondos europeos y el turismo siguen siendo motores esenciales para la economía española. No obstante, la lentitud en la llegada de estos fondos junto con ciertas incertidumbres políticas pueden generar volatilidad en los próximos meses.

Predicciones económicas y estrategias para el inversor

El Ibex 35 se enfrenta al último tramo del año con una perspectiva favorable. El objetivo técnico más inmediato está fijado en los 16.265 puntos; esto implicaría una subida adicional del 3,28% desde los niveles actuales. Mientras no se produzcan cierres semanales por debajo de los 15.050 puntos, el sesgo seguirá siendo alcista; esto implica volatilidad contenida y una actitud constructiva dentro del mercado.

Para quienes invierten, resulta clave:

Priorizar empresas con balances sólidos y proyección internacional.

Diversificar para protegerse ante posibles episodios volátiles.

Mantener vigilancia sobre el comportamiento del consumo interno y la política monetaria del BCE.

Aprovechar oportunidades en sectores emergentes como energías renovables o digitalización.

El contexto global favorece tanto a compañías exportadoras como aquellas con menor endeudamiento. En un entorno donde una moderación en tipos podría restar atractivo al sector bancario pero beneficiar a otros ámbitos.

¿Qué esperar de las conversaciones Trump-Xi?

Aunque este acuerdo marco disminuye tensiones inmediatas entre ambos países, persisten interrogantes sobre su implementación futura así como sobre el calendario para negociaciones venideras. Los inversores deben estar atentos ante posibles cambios inesperados en las políticas comerciales tanto estadounidenses como chinas; todo esto ocurre mientras se acerca la campaña presidencial americana y aumenta la presión sobre China para abrir aún más su economía. Este tira y afloja entre Washington y Pekín puede seguir generando episodios volátiles; sin embargo, el tono actual parece invitar al optimismo cauteloso.

Con el Ibex 35 tan cerca de alcanzar máximos históricos y un entorno internacional menos incierto que antes, se presenta un escenario atractivo para quienes buscan rentabilidad. Eso sí: siempre es prudente no bajar la guardia ante posibles sobresaltos.