De la tasa fija al cálculo por empadronados: así se transformará el recibo de basuras en Madrid en 2026

La capital española, Madrid, está a punto de dar un giro significativo en la gestión de sus residuos urbanos.

El Ayuntamiento ha hecho oficial que, desde 2026, el cálculo de la tasa de basuras tomará en cuenta el número de personas empadronadas en cada hogar.

Este cambio no solo busca una mayor equidad, sino que también incrementa notablemente el rango de pago: la parte variable de la tasa, que anteriormente fluctuaba entre 6 y 41 euros, podrá ahora alcanzar cifras entre 0 y 95 euros.

Así, el debate sobre la justicia y efectividad de este nuevo sistema queda abierto.

El Ayuntamiento justifica esta modificación como una adaptación necesaria ante cambios demográficos y como un paso hacia implementar el principio «quien contamina paga». La intención es clara: hogares con mayor actividad diaria —y presumiblemente mayor generación de residuos— asumirán costes más altos. De este modo se busca incentivar tanto el reciclaje como una mejor separación entre desechos.

No obstante, expertos junto con miembros opositores advierten sobre lo insuficiente que resulta esta medida frente a problemas estructurales más profundos: limpieza urbana deficiente e índices bajos en reciclaje sumado a una presión fiscal creciente sobre las familias. La ampliación hasta los 95 euros puede afectar negativamente a aquellas viviendas con alta ocupación mientras las exenciones intentan mitigar impactos sobre colectivos más vulnerables.

En definitiva, el debate sobre esta nueva tasa municipal continúa abierto. Se perfila como uno de los temas más relevantes dentro del panorama político local durante los próximos meses. Los ciudadanos madrileños deberán afinar su mirada sobre el padrón familiar e incluso podrían verse impulsados a exigir mayor transparencia y equidad dentro del manejo local respecto a los residuos urbanos.

¿Por qué se modifica la tasa de basuras?

Hasta ahora, el sistema se fundamentaba en una fórmula bastante sencilla: una Tarifa Básica (TB), calculada según el valor catastral del inmueble, sumada a una Tarifa por Generación de residuos (TG), que variaba según los kilos de basura generados en cada zona y un Coeficiente de Calidad en la Separación (CCS). Sin embargo, la realidad demográfica actual ha llevado al consistorio a revisar este modelo. La nueva ordenanza fiscal, aún sujeta a ratificación en el pleno, incorpora el número de empadronados como elemento clave para ajustar la parte variable de la tasa.

La fórmula quedará así: Cuota = TB + (TG × CCS).

. El parámetro TG, que antes estaba entre 6 y 41,52 euros, ahora se amplía a una horquilla de 0 a 95,03 euros , dependiendo del número de empadronados y los kilos de basura generados.

, dependiendo del número de empadronados y los kilos de basura generados. Las viviendas deshabitadas solo abonarán la parte fija, siempre que acrediten su situación anualmente.

Este cambio, según ha indicado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, otorga mayor «seguridad jurídica» y rigor técnico. No obstante, desde la oposición política se considera que sigue siendo insuficiente y poco justo.

¿Cómo se implementa esta nueva fórmula?

El nuevo modelo establece diez tramos en función del número de empadronados (de uno hasta diez o más). Esto multiplica las posibilidades existentes, pasando de cinco tramos basados únicamente en kilos a cincuenta combinaciones al mezclar tramos por residuos y por habitantes.

En barrios como Universidad, donde se generan un promedio de 271,69 kg/habitante, la tarifa base de 23,99 euros se ajusta: una persona pagará 19,55 euros; mientras que diez empadronados tendrán un coste total de 59,47 euros.

En San Isidro (Carabanchel), para una persona la cuota será también de 19,55 euros; para dos pasará a ser 28,2; para tres será 30,65; para cuatro alcanzará los 34,47; hasta llegar a más de diez empadronados que pagarán 59,47 euros. El coeficiente correspondiente a la calidad en separación sigue diferenciando barrios: en muchos es 1,70; pero en Moratalaz se sitúa en 1,50 gracias a su mejor índice de reciclaje.

(Carabanchel), para una persona la cuota será también de 19,55 euros; para dos pasará a ser 28,2; para tres será 30,65; para cuatro alcanzará los 34,47; hasta llegar a más de diez empadronados que pagarán 59,47 euros. El coeficiente correspondiente a la calidad en separación sigue diferenciando barrios: en muchos es 1,70; pero en Moratalaz se sitúa en 1,50 gracias a su mejor índice de reciclaje.

¿Qué implicaciones tiene para el recibo medio y las exenciones?

El Ayuntamiento estima que el recibo medio experimentará un ligero aumento: pasará de 141 euros en 2025 a 142,6 euros en 2026. Sin embargo, las diferencias entre viviendas serán notables dependiendo del nivel de ocupación y del barrio.

Se mantendrán exenciones para quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción: más de 38.000 familias estarán libres del pago con un ahorro global estimado en 4,71 millones de euros.

Las familias numerosas y quienes opten por el Pago a la Carta podrán disfrutar descuentos que alcanzan hasta el 5% (máximo 15 euros), además tendrán opción para fraccionar el pago en varios plazos.

El trasfondo del cambio y las controversias políticas

La modificación responde tanto a las directrices europeas que obligan a alcanzar un mínimo del 55% en reutilización y reciclaje hacia el año 2025 como también a presiones sociales y políticas. El Gobierno municipal liderado por José Luis Martínez-Almeida defiende este cambio como una forma justa para ajustar los costos al consumo real y generación efectiva de residuos. Esto evitaría que diferentes tipos de ocupación paguen lo mismo por un servicio.

Sin embargo, tanto desde la oposición como desde parte del electorado surge una crítica: consideran que este sistema no incentiva adecuadamente el reciclaje ni soluciona los problemas relacionados con la limpieza urbana. Tanto Más Madrid como el PSOE argumentan que esta nueva tasa no es más justa y penaliza a las familias mientras favorece a las empresas concesionarias.

El propio Almeida anticipa «caos» debido a los recursos legales contra esta nueva tasa e indica que habrá una avalancha inminente de reclamaciones. De hecho, ya ha sido impugnada en cerca de cien municipios dentro de la región por permitir que empresas como Ecoembes no contribuyan adecuadamente al coste del manejo de envases.

¿Qué significa esto para los madrileños?

El impacto principal será una personalización mayor del recibo. Pero esto también traerá consigo incertidumbre. Los vecinos deberán prestar atención al número exacto de empadronados en su hogar al primero enero del año próximo. Este dato será determinante para definir qué tramo les corresponde dentro del aspecto variable del recibo. Aquellos que residan en domicilios distintos al registrado podrán notificarlo para aplicar correctamente su tarifa correspondiente; aunque este proceso administrativo puede resultar complicado.