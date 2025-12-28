A la DGT se le va la cabeza: prohíbe balizas V16 homologadas que eran válidas hasta ayer

En plena cuenta atrás para que las balizas V16 conectadas sean obligatorias a partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un nuevo golpe de efecto que roza lo surrealista: ha retirado la vigencia de la homologación a cuatro modelos que hasta hace días figuraban como válidos en su propia web oficial.

Sin explicaciones claras, sin comunicados detallados y a escasos días de la fecha clave, el organismo dirigido por Pere Navarro ha incluido en un nuevo listado de «certificados de vigencia finalizada» a dispositivos que muchos conductores ya habían comprado confiando en la lista de la DGT. Los afectados son tres modelos fabricados en China por Yuyao Jiming Electronic (comercializados como Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea) y uno español de Ditraimon (Call SOS).

Estos aparatos aparecían como homologados y conectados, pero ahora no podrán venderse más, aunque –atención– las unidades ya adquiridas siguen siendo legales hasta el final de su vida útil. ¿Y cómo sabe un ciudadano de a pie si su baliza está afectada? La DGT recomienda consultar su web y devolverlas si es el caso, pero no da razones convincentes sobre por qué fallaron en renovar las pruebas de calidad.

Este enésimo capítulo agrava el desconcierto general que rodea a las V16: primero la confusión entre balizas «homologadas pero no conectadas» (las falsas, válidas solo hasta 2025), después dudas sobre si se pueden usar junto a los triángulos (la DGT dice que no está prohibido, pero «allá tú» si bajas a colocarlos), y ahora rectificaciones de última hora que parecen improvisadas.

La DGT parece haber perdido completamente la cabeza: en lugar de aclarar con transparencia, multiplica las incógnitas y genera desconfianza entre conductores, Guardia Civil y bomberos. Mientras Navarro y sus equipos salen a televisiones y redes a «silenciar críticas», los ciudadanos se enfrentan a un caos normativo que huele a gestión desastrosa. ¿Cuántos más tendrán que devolver su baliza a partir de ahora? La seguridad vial merece algo mejor que este despropósito.

LA NORMATIVA

Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos registrados en España deberán contar con la baliza V-16 conectada. Este innovador dispositivo luminoso sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia. Su luz amarilla es visible a más de un kilómetro y envía automáticamente la ubicación precisa a la plataforma DGT 3.0.

Esto permite que otros conductores reciban alertas en sus navegadores o paneles informativos en carretera. La medida tiene como objetivo reducir riesgos: se estima que cada año entre 20 y 25 personas son atropelladas al salir del vehículo para colocar los triángulos.

Pere Navarro, director de la DGT, ha señalado que se otorgará un periodo de adaptación sin sanciones para que los conductores se acostumbren a esta nueva normativa. Sin embargo, queda claro que únicamente la V-16 conectada y homologada será válida. Los triángulos, por su parte, quedarán obsoletos.

Esta decisión se alinea con lo establecido en la Convención de Viena sobre tráfico, donde países como Portugal, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido ya han adoptado dispositivos similares a los triángulos.

¿Qué vehículos están obligados a llevarla?

La normativa afecta a una variedad de vehículos, incluidos:

Turismos : Todos los automóviles particulares.

: Todos los automóviles particulares. Furgonetas y vehículos mixtos : Con un peso máximo autorizado ( MMA ) de hasta 3.500 kg.

: Con un peso máximo autorizado ( ) de hasta 3.500 kg. Vehículos de mercancías : También hasta 3.500 kg de MMA .

: También hasta 3.500 kg de . Autobuses y vehículos pesados: Superando los 3.500 kg, además deberán llevar un chaleco reflectante y un extintor homologado.

Se excluyen las motocicletas, ciclomotores, así como maquinaria agrícola o de obras. Aunque la DGT sugiere su uso voluntario para aumentar la seguridad. Los vehículos extranjeros pueden seguir circulando con triángulos, pero aquellos matriculados en España deberán tener la V-16 conectada.

Requisitos técnicos para la baliza V-16

No todas las luces parpadeantes son válidas. La DGT impone requisitos estrictos para su homologación, que debe ser realizada por laboratorios acreditados como IDIADA o LCOE. Es fundamental comprobar que cuente con la etiqueta que indique el número del ensayo en su tulipa. Entre sus características principales se encuentran:

Luz amarilla intermitente, visible desde largas distancias.

Autonomía mínima de 18 meses en reposo.

en reposo. Fijación segura mediante imán en el techo o puerta del conductor.

Conexión a DGT 3.0 mediante una eSIM no extraíble, sin costes adicionales durante los próximos 12 años .

mediante una eSIM no extraíble, sin costes adicionales durante los próximos . Geolocalización activada únicamente en caso de emergencia, garantizando datos anonimizados sin seguimiento ni registro del vehículo.

Para más información, consulta el listado oficial en dgt.es/v16. Actualmente hay más de 200 modelos homologados disponibles en el mercado. Activar la baliza es sencillo: se coloca en el techo y se avisa automáticamente.

Multas por incumplimiento

No cumplir con esta normativa puede resultar costoso. La DGT clasifica las infracciones de la siguiente manera:

Infracción Tipo Multa Puntos No llevar la V-16 conectada Leve (art. 75.c Ley Tráfico) 80 euros 0 No utilizarla durante una avería o accidente Grave (art. 76.c Ley Tráfico) 200 euros 0

Durante un periodo transitorio inicial se emitirán avisos sin sanciones; sin embargo, una vez transcurrido este tiempo, habrá un control estricto y usar triángulos será motivo suficiente para recibir una multa debido al riesgo que implica.

Las V-16 válidas y estafas comunes

Es importante tener cuidado al adquirir este dispositivo, ya que no todas las balizas V-16 disponibles cumplen con los requisitos necesarios. Muchas se comercializan como «conectadas» pero carecen de homologación adecuada. Siempre verifica que cuenten con el marcado UNE 296601:2022 y el laboratorio correspondiente. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aclara que no rastrea individuos; solo se utiliza información anónima al activar el dispositivo.

Entre las afirmaciones erróneas que desmiente la DGT, encontramos:

«No es obligatoria»: Falso, está claramente estipulado en el Reglamento General de Vehículos.

«Transmite siempre tu ubicación»: Incorrecto, solo lo hace durante emergencias.

«Cualquier V-16 es válida»: Solo aquellas homologadas figuran en la lista oficial.

«Solicita datos personales al comprar»: No es necesario proporcionar información personal para su adquisición.

Evita caer en engaños al comprar online o en gasolineras; opta por establecimientos confiables y verifica siempre dgt.es. Modelos como el Help Flash IoT+, junto con su aplicación myIncidence, ofrecen funciones adicionales siempre que estén homologados.

¿Impuesto encubierto o avance real?

Algunos críticos ven en la introducción de la V-16 un «impuesto encubierto» o una manera más del Gobierno para ejercer control sobre los ciudadanos. Sin embargo, desde la DGT aseguran que no existe vigilancia alguna; más bien buscan mejorar la seguridad vial con datos anonimizados respaldados por la AEPD. Agentes de la Guardia Civil han expresado dudas sobre su efectividad bajo condiciones adversas como niebla o falta de cobertura. Además, algunos consideran que hubo fallos en cómo se comunicó inicialmente esta normativa.

Lo cierto es que esta medida tiene el potencial de disminuir atropellos al eliminar la necesidad de salir del coche. Además, está alineada con lo establecido por la Convención de Viena para facilitar viajes por toda Europa . Pere Navarro ha pedido paciencia mientras se evalúa el impacto real del dispositivo . Los precios son variados pero accesibles; van desde modelos básicos hasta opciones premium con más años de conexión.

El periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2025 permite seguir utilizando tanto triángulos como V-16 no conectadas . Es recomendable preparar ya el dispositivo guardándolo en un lugar accesible dentro del vehículo . Para quienes gestionan flotas profesionales, esto implicará actualizar miles de vehículos .

En carreteras interurbanas —donde suelen ocurrir más accidentes— esta luz representa un cambio significativo hacia una mayor seguridad vial. Se avanza hacia un futuro donde las carreteras estén mejor conectadas, tal como ya ocurre en muchos países europeos. Aunque las motos quedan exentas, su uso sigue siendo aconsejable para incrementar precauciones adicionales. En caso de venta, los coches usados deben incluir obligatoriamente este dispositivo .

La DGT subraya una premisa clara: ante todo, priorizar la seguridad vial. Con la implementación efectiva de la V-16, se podrán salvar vidas sin asumir riesgos innecesarios. Así que prepárate antes del año 2026 y circula con tranquilidad.