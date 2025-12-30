Madrid bate récord de gasto durante el Black Friday 2025

El Área de Economía, Innovación y Hacienda ha hecho público el informe sobre el gasto generado en la ciudad durante la semana del Black Friday 2025, que se celebró del 24 al 30 de noviembre. Según Geoblink, a partir de transacciones en TPV de entidades bancarias españolas, el capital registró un gasto total estimado de 685,3 millones de euros, 93,5 millones más que una semana típica y un 57% más que en el Black Friday de 2024, cuando se registraron 437 millones.

Durante la semana del 24 de noviembre, el incremento fue especialmente notable el viernes: de 100 millones de euros en la semana anterior a 129,7 millones el viernes 28. El sábado 29, el gasto subió a 124 millones, frente a 101,1 millones una semana antes, mientras que los otros días mostraron aumentos más moderados.

En términos de Valor Añadido Bruto (VAB), la semana del Black Friday 2025 supuso un incremento de gasto total de 116,3 millones de euros. De ese total, el gasto directo aportó 58,2 millones al VAB, los indirectos 16,7 millones y los gastos inducidos 41,4 millones.

Las categorías con mayor peso en el gasto fueron alimentación (25,3%), restauración (21,1%) y moda, calzado y complementos (9%), que suman el 55,4% del gasto total. Frente a la semana anterior, destacó un enorme aumento en grandes almacenes (84,1%), electrónica y fotografía (40,5%), ocio, espectáculos y cultura (39,1%), deportes y juguetería (36,9%), moda y complementos (34,1%) y cuidado personal (28,6%).

Procedencia del gasto

El gasto procedente de residentes en Madrid representó el 63,3% del total. Los habitantes de la Comunidad de Madrid aportaron el 15,1%, mientras que los visitantes nacionales y extranjeros contribuyeron con el 16,4% y 5,1%, respectivamente. En comparación con la semana anterior, el incremento fue cercano a los medios (15,8%), excepto el de turistas extranjeros, que creció un 6,6%.

Gasto medio

El gasto medio por transacción fue de 24,8 euros, un 8,8% más que la semana previa. En la semana del Black Friday, el viernes y el sábado destacaron por el gasto medio, con 26,7 euros y 27,5 euros por transacción, respectivamente. En cuanto a categorías, libros, discos y papelería, electrónica y fotografía, y deportes y juguetería registraron incrementos, mientras que moda, calzado y complementos mostraron una ligera caída (-1,5%). El gasto medio con tarjeta de los visitantes extranjeros superó la media, situándose en 33,6 euros, frente a 20,1 euros de los visitantes nacionales.

Zonas de mayor gasto

Las áreas más comerciales de los distritos de Centro y Salamanca concentraron la mayor parte del gasto, destacando la zona de Gran Vía y Puerta del Sol (8%) y la zona sur de la milla de oro (6,7%). Los tiques medios también fueron mayores en la almendra central y en distritos con grandes centros comerciales periféricos.