Rosauro Varo deja Telefónica decepcionado por nombramientos politizados como el del peneuvista Ortuzar

Rosauro Varo, empresario originario de Sevilla y poseedor de más de 25 millones de euros en acciones de Telefónica, ha decidido dejar sus funciones en el consejo de Movistar+ y como asesor de Telefónica España.

Su renuncia coincide con la llegada de Andoni Ortuzar, ex presidente del PNV, al consejo de la plataforma audiovisual.

Fuentes cercanas a Varo indican que considera «conveniente» abandonar en este momento marcado por cambios politizados. Este accionista de referencia de la compañía, comunicó su decisión la semana pasada a Marc Murtra, presidente de Telefónica, así como a Javier de Paz, responsable de Movistar+.

En una carta formal, Varo expuso su deseo de dedicarse a proyectos relacionados con el ocio y la inmobiliaria, especialmente en su tierra, Andalucía.

A pesar de su marcha, conserva sus acciones, que adquirió a 8 euros cada una y que actualmente cotizan a 3,45 euros.

Cambios profundos en el consejo de Movistar+

La salida de Varo acelera una renovación completa en el consejo de Telefónica Audiovisual Digital, propietaria de Movistar+. Ahora solo permanecen dos miembros veteranos: María Yolanda Barcina Angulo, quien ha estado desde 2016, y el propio Varo, que se unió en 2023. El resto fue nombrado en 2025 bajo la dirección de Murtra, quien asumió en enero.

Entre los movimientos más destacados se encuentran:

La designación de Javier de Paz , exdirigente del PSOE, como nuevo presidente desde marzo, reemplazando a Sergio Oslé , quien ahora trabaja en Mediapro .

, exdirigente del PSOE, como nuevo presidente desde marzo, reemplazando a , quien ahora trabaja en . La elección de Daniel Domenjó como consejero delegado, quien sustituye a Cristina Burzako , ahora vinculada a Providence .

como consejero delegado, quien sustituye a , ahora vinculada a . La reciente incorporación de Andoni Ortuzar , junto con Marcos Contreras procedente de CriteriaCaixa , segundo accionista más importante de la compañía.

, junto con procedente de , segundo accionista más importante de la compañía. La llegada de Daniel Clivillé, aliado cercano a Murtra, quien tomó el puesto vacante dejado por Verónica Pascual en noviembre.

Desde junio del año pasado, Varo ocupaba el cargo de vicepresidente en Movistar+ y se integró al consejo asesor de Telefónica España a finales del 2022, ambos nombramientos realizados por José María Álvarez-Pallete, quien fue destituido por el Gobierno en enero de 2025 tras haber asaltado la compañía al más puro estilo chavista.

Y es que en diciembre de 2023, el Ejecutivo hizo público su voluntad de entrar en el accionariado de Telefónica y comenzó a comprar acciones en repetidas ocasiones hasta que en mayo de 2024 efectuó la adquisición del último paquete accionarial y habiendo comprado en total el 10% de la empresa a un coste para el contribuyente de 2.285 millones de euros.

Perfil de Rosauro Varo y su rol en Telefónica

Aparte de su vinculación con Telefónica, Rosauro Varo preside actualmente GAT Inversiones, donde maneja negocios diversificados. También ocupa puestos en consejos como el de Acciona Energía. Es conocido por ser el mayor accionista individual dentro del capital social de Telefónica, con aproximadamente tres millones de acciones valoradas hoy en día en unos 25 millones de euros.

En su comunicado sobre la renuncia, Varo expresó: «Esta decisión responde a una reflexión profesional para dedicarme más intensamente a mis proyectos y es conveniente cerrar esta etapa». Aunque no apoya explícitamente el nuevo plan estratégico propuesto por Murtra ni menciona la venta próxima de acciones, fuentes allegadas aseguran que mantiene sus participaciones.

Su dimisión ocurre tras haber testificado durante mayo en el ‘caso Begoña’, donde recibió recomendaciones sobre software para una cátedra provenientes incluso del entorno cercano al presidente Pedro Sánchez. Cabe destacar que Varo mantenía buenas relaciones con ambos anteriores directivos: Oslé y Burzako, quienes también dejaron sus cargos anteriormente.

Contexto de transformación en Telefónica

La situación actual dentro de Telefónica refleja una reestructuración significativa. La estrategia impulsada por Murtra busca atraer perfiles estratégicos, financieros e institucionales hacia Movistar+. De esta manera, el consejo se alinea con esta nueva fase mediante incorporaciones como las mencionadas anteriormente.

A su vez, se ha comenzado un ERE que contempla hasta 5.500 salidas voluntarias; hasta ahora ya se han abierto 4.505 solicitudes. Para hacer frente a esto, la empresa ha provisionado unos 2.500 millones de euros antes del pago correspondiente a impuestos: 2.300 millones destinados específicamente para las operaciones dentro del ámbito español y Movistar+, mientras que los restantes 200 millones son para áreas corporativas.

Hasta ahora, Varo solo coincidió una vez con Ortuzar durante una reunión. Su renuncia efectiva representa la conclusión de tres años dentro del gigante telefónico. Fuentes consultadas aseguran que Murtra no fue responsable directo ni promovió su salida pese al cambio global que atraviesa la compañía.

Impacto en accionistas y estrategia

Como inversor clave dentro del mundo empresarial, Varo representa los intereses relevantes entre los accionistas minoritarios. Su decisión preserva cierta confianza al mantener sus acciones aún después del anuncio sobre su dimisión. Con un valor actual cotizando a 3,45 euros por acción —que refleja cierta presión— es importante recordar que él adquirió esas participaciones a un precio inferior.

La renovación busca robustecer Movistar+ dentro del sector audiovisual mediante líderes como De Paz y Domenjó al mando. Las incorporaciones institucionales como Ortuzar han suscitado debates sobre la politización interna justo cuando se produce la salida inesperada de Varo.

Desde Telefónica no han querido realizar comentarios sobre esta situación específica. En medio del ERE y los planes delineados por Murtra enfocados hacia la eficiencia empresarial, Varo tiene intenciones claras dirigidas hacia GAT Inversiones con énfasis particular en sectores inmobiliarios, turísticos y tecnológicos dentro del ámbito andaluz.

Otros detalles relevantes acerca del consejo:

Cargo Anterior Nuevo Fecha Presidente Movistar+ Sergio Oslé Javier de Paz Marzo 2025 Consejero delegado Cristina Burzako Daniel Domenjó 2025 Vocal Verónica Pascual Daniel Clivillé Noviembre 2025 Vocales recientes – Andoni Ortuzar, Marcos Contreras Diciembre 2025

Esta tabla ilustra claramente la volatilidad existente entre los altos mandos directivos.

La marcha definitiva de Varo simboliza el cierre definitivo del ciclo bajo Álvarez-Pallete dentro las filiales más importantes. Este cambio obliga ajustes significativos dentro del consejo mientras Telefónica navega entre desafíos económicos y políticos actuales. Su nuevo enfoque hacia Andalucía promete abrir oportunidades significativas en el sector del ocio; un área que parece estar resurgiendo tras los estragos provocados por la pandemia.

Con Murtra consolidando un equipo dotado con visión institucional clara, Varo deja atrás un legado como nexo entre negocio e intereses individuales accionarialmente hablando. El mercado mantendrá su mirada atenta ante posibles movimientos adicionales dentro esta operadora española tan relevante para las telecomunicaciones nacionales.

En un año cargado cambios trascendentales, Telefónica redefine su rumbo enfrentando EREs y renovaciones constantes. Por su parte, Rosauro Varo decide seguir adelante trazando un camino propio fiel a sus raíces sevillanas.