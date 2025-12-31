BOE: quiénes recibirán la ayuda por hijo en 2026 y el nuevo límite de ingresos

El Boletín Oficial del Estado ha revelado los pormenores de una ayuda que beneficia a numerosas familias en España.

Se trata de la asignación por hijo o hija menor de 18 años a cargo, que se mantiene vigente gracias a un régimen transitorio, a pesar del Ingreso Mínimo Vital.

Para el año 2026, esta prestación alcanzará los 588 euros anuales por cada menor, es decir, alrededor de 49 euros al mes, y se incrementará a 637,92 euros para aquellos hogares con rentas muy bajas. Solo podrán acceder a ella quienes ya la recibían antes de 2021 y cumplan con los nuevos límites de ingresos: 15.356 euros al año en general, o 23.109 euros para familias numerosas, más un adicional de 3.745 euros por cada hijo adicional desde el cuarto.

Es importante señalar que esta medida no permite nuevas solicitudes.

Así, solo se beneficiarán las familias que ya recibían la ayuda bajo el sistema anterior y que conviven con el menor sin discapacidad o con una discapacidad inferior al 33%.

El pago se realizará automáticamente desde el 1 de enero de 2026, sin necesidad de trámites adicionales siempre que no haya cambios en las condiciones económicas o familiares.

En caso de superar los límites establecidos, la Seguridad Social suspenderá la prestación y podría exigir la devolución del importe cobrado en exceso. Este apoyo se destina a cubrir gastos relacionados con la crianza en hogares modestos y su cuantía se actualiza anualmente según el IPC.

Cuantías y condiciones clave

La ayuda básica permanece fija: 588 euros anuales por cada hijo. Sin embargo, existen excepciones para aquellos con rentas extremadamente bajas, donde la cifra sube a 637,92 euros. En el caso de menores con discapacidad igual o superior al 33%, los montos son mayores, alcanzando hasta 1.000 euros en situaciones graves, además de complementos por dependencia.

Los límites de ingresos quedan así establecidos:

Hogares generales : máximo 15.356 euros anuales .

: máximo . Familias numerosas : hasta 23.109 euros anuales .

: hasta . Por hijo adicional desde el cuarto: suma 3.745 euros al límite.

Estos umbrales determinan no solo si se recibe la ayuda, sino también si corresponde aplicar la cuantía reforzada. La Seguridad Social revisa los ingresos del año anterior para verificar el derecho a recibirla. Si una familia experimenta un crecimiento o mejora en sus ingresos, debe informar para evitar complicaciones.

En algunos medios ha habido confusión respecto a otras ayudas, como el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) vinculado al IMV, que sí permite nuevas solicitudes y varía según la edad del menor: hasta 115 euros/mes hasta los 3 años, 80,50 euros entre 3 y 6 años, y 57,50 euros entre 6 y 18 años. No obstante, el reciente anuncio del BOE se centra en la prestación transitoria por hijo a cargo y no en el CAPI, que tiene topes más altos (hasta 45.000 euros anuales en ciertos casos) y requisitos patrimoniales inferiores a 300.000 euros.

Quiénes son los beneficiarios exactos

Únicamente pueden acceder aquellas familias cuyo derecho fue reconocido antes del establecimiento del IMV en 2021. Esto incluye:

Padres o tutores con hijos menores de 18 años residiendo juntos.

Sin discapacidad del 33% o más (este grupo tiene normativas específicas).

Ingresos que no superen los límites mencionados.

Miles de hogares ya reciben esta ayuda; sin embargo, este grupo va disminuyendo cada año debido al crecimiento de los niños y su consiguiente pérdida de elegibilidad. No es necesario solicitarla nuevamente; llegará automáticamente siempre que todo esté en orden. Si hay cambios como un nuevo empleo o un cambio de domicilio, es crucial notificarlo a la Seguridad Social para realizar los ajustes pertinentes.

Esta prestación tiene sus raíces hace décadas como un pilar fundamental en la protección infantil dentro de España. Sobrevive al impulso del IMV, gracias a una cláusula transitoria incluida en la Ley 19/2021 que salvaguarda derechos ya adquiridos. El reciente Real Decreto-ley 16/2025 actualiza las cifras para el año próximo alineándolas con la inflación vigente. Este apoyo supone un alivio significativo para familias monoparentales o aquellas con varios hijos donde cada euro cuenta cuando se trata de gastos como pañales, alimentación o educación.

En las familias numerosas, su impacto es aún mayor. Imaginemos un hogar con cinco hijos: el tope asciende a 23.109 + 3.745 = 26.854 euros, lo cual permitiría cobrar hasta 588 euros x 5 = 2.940 euros anuales; si tienen rentas bajas podrían llegar hasta los 3.189,60 euros anuales. Esto ayuda considerablemente a equilibrar las necesidades económicas para aquellos que requieren mayor apoyo social.

Diferencias con otras prestaciones

No debe confundirse con el CAPI, destinado a nuevos beneficiarios mediante el IMV donde:

Edad del menor Cuantía mensual 0-3 años 115 euros 3-6 años 80,50 euros 6-18 años 57,50 euros

Para acceder al CAPI es necesario realizar una solicitud online en imv.seg-social.es, presentando DNI, empadronamiento e información sobre ingresos; además hay un simulador disponible para comprobar posibles ayudas. Sin embargo, la asistencia detallada en este boletín está reservada exclusivamente para quienes ya son «veteranos», siendo automática y con umbrales fijos más bajos.

El Gobierno busca combatir la pobreza infantil que afecta aproximadamente a uno de cada cuatro menores en España. Esta actualización mantiene su enfoque hacia las rentas modestas sin abrirse completamente a todos los solicitantes; las familias cuyos ingresos superen los 15.356 deberán dirigirse al IMV o explorar deducciones fiscales relacionadas con la maternidad.

Para aquellos que ya están recibiendo esta ayuda, lo mejor es prestar atención a sus ingresos durante el año próximo; si aumentan podría ser necesario evaluar si superan el límite establecido. La Seguridad Social enviará una notificación si surge algún inconveniente; tanto en oficinas como online pueden resolver cualquier duda sin coste alguno.

Aunque esta asistencia muestra limitaciones evidentes, pone de manifiesto cómo el sistema social español cuida pequeños detalles para no dejar desprotegido a nadie. Desde enero muchos notarán este apoyo reflejado en sus cuentas bancarias; un empujón imprescindible ante tiempos difíciles.

Con estos topes bien definidos muchas familias ya planean su año próximo sintiendo ese alivio extra por cada hijo.