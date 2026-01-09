Carreteras con calefacción: el nuevo capricho de los ricos en las urbanizaciones de superlujo

La imagen se repite cada vez más en urbanizaciones lujosas de Canadá y del norte de Estados Unidos: la nieve cae intensamente, los techos están cubiertos de blanco, los coches estacionados acumulan copos… pero el acceso al garaje y las calles privadas se presentan limpias, secas y negras.

No ha pasado la máquina quitanieves ni ha llegado el camión de sal.

Lo que hay bajo ese asfalto es, en realidad, calefacción.

Las denominadas “carreteras con calefacción” se han convertido en la última extravagancia para ciertos chalets de alto poder adquisitivo en zonas donde la nieve es habitual.

Los propietarios desean poder entrar y salir de casa sin tener que pisar hielo. Es un avance más en la búsqueda del confort exterior, aunque a un coste económico elevado y con un impacto energético complicado de justificar.

De los suelos radiantes del hogar al asfalto de la urbanización

La tecnología no es tan innovadora como parece. El principio es similar al del suelo radiante en una vivienda, pero aplicado al pavimento exterior:

Se coloca bajo el asfalto una red de tuberías o resistencias que calientan la superficie.

o resistencias que calientan la superficie. El calor evita que la nieve se compacte y se formen placas de hielo , manteniendo el firme siempre por encima del punto de congelación.

, manteniendo el firme siempre por encima del punto de congelación. Este sistema puede funcionar con agua caliente (hidráulico) o mediante resistencias eléctricas.

Ya se habían probado versiones de este sistema en carreteras públicas montañosas en lugares específicos: curvas peligrosas, pendientes pronunciadas o accesos a túneles donde un deslizamiento puede resultar fatal. Allí, el argumento de la seguridad vial tiene mucho más peso y la inversión está justificada como una medida para reducir accidentes en áreas críticas.

El cambio no radica tanto en la tecnología misma como en su uso actual: las soluciones que antes se aplicaban puntualmente ahora se extienden a:

Rampas de garaje en chalets lujosos.

Viales internos dentro de urbanizaciones cerradas.

Entradas a mansiones aisladas situadas en zonas boscosas y frías.

Un caso notable es el de una imponente mansión en Crystal Creek, una zona residencial exclusiva ubicada en las colinas de Anmore, en Columbia Británica, donde ya se han construido accesos e incluso algunas calles internas con “asfalto radiante”.

300 euros por metro cuadrado: el lujo más costoso del vecindario

No solo hablamos de un asunto tecnológico; también hay un trasfondo económico. Instalar una carretera o acceso con calefacción incrementa exponencialmente la factura del proyecto:

El coste del sistema ronda los 300 euros por metro cuadrado , sin incluir aún el consumo energético posterior ni el mantenimiento.

, sin incluir aún el consumo energético posterior ni el mantenimiento. Para ponerlo en perspectiva, asfaltar un pequeño acceso a vivienda o garaje de 20 metros lineales puede costar alrededor de 2.500 euros con métodos convencionales, mientras que una calle dentro de una urbanización, midiendo 60 x 8 metros, puede estar cerca de 8.000 euros usando asfalto tradicional.

En contraste, si aplicamos 300 €/m² a esos mismos 480 m², el total ascendería a unos 144.000 euros solo por el sistema calefactado, frente a los aproximadamente 8.000 del asfaltado convencional.

En un contexto donde construir una vivienda de 150 m² en España puede costar alrededor de 1.700 euros por metro cuadrado solo por la construcción principal, y donde los exteriores suelen situarse cerca de 136 €/m², destinar 300 €/m² exclusivamente para prevenir que el asfalto se hiele pone de manifiesto el nivel ostentoso del invento.

En lo que respecta a rampas privadas también se nota este desfase:

Asfaltar un garaje particular de 50 m² podría costar unos 600 euros utilizando mezclas básicas.

utilizando mezclas básicas. Hacerlo calefactado implicaría desembolsar alrededor de 15.000 euros solo por el sistema térmico, sin contar obras adicionales.

Así que esta tendencia hacia las carreteras con calefacción transforma lo que solía ser un gasto relativamente moderado (viales y accesos) en uno de los aspectos más costosos dentro del proyecto urbanístico.

Un despilfarro energético con su parte realista: la seguridad

Los defensores de estas soluciones para viviendas argumentan principalmente dos cosas:

Comodidad total: no hay necesidad de palear nieve, esparcir sal ni contratar servicios para limpieza invernal.

Mayor seguridad: disminuyen caídas accidentales, golpes al frenar en rampas o pérdidas de control al salir del garaje.

En carreteras públicas montañosas, la lógica detrás del enfoque en seguridad es evidente: mantener seco un punto crítico durante una nevada puede evitar accidentes graves y cierres costosos del tráfico. La instalación del asfalto radiante en curvas cerradas, puentes o accesos a túneles podría marcar la diferencia entre un susto y un accidente múltiple.

Sin embargo, cuando este concepto se aplica indiscriminadamente a una urbanización exclusiva, las cosas cambian:

El sistema requiere grandes cantidades de energía para calentar constantemente superficies expuestas a bajas temperaturas.

Las áreas a controlar pueden ser extensas: calles internas, aceras, rampas y aparcamientos privados.

En muchos casos son accesos que podrían mantenerse mediante métodos tradicionales: sal, maquinaria especializada para limpieza o simples diseños que eviten pendientes extremas.

Desde una perspectiva energética, este concepto es considerado como un “verdadero desperdicio” cuando se implementa masivamente; aunque su uso pueda tener sentido puntual por motivos relacionados con la seguridad. Calefaccionar 50 metros en una curva peligrosa no es lo mismo que extender esa tecnología por cientos de metros dentro de viales privados.

Tecnología conocida, factura diferente

Lo que hace posible esta tendencia es que el “asfalto radiante” no deja ser más que una adaptación de tecnologías domésticas ya consolidadas:

Sistemas de suelo radiante que funcionan a baja temperatura distribuyendo calor uniformemente.

que funcionan a baja temperatura distribuyendo calor uniformemente. Redes urbanas que ya transportan agua caliente mediante tuberías aisladas para abastecer edificios enteros dentro de barrios completos.

En cuanto a la calefacción urbana, se están desarrollando redes híbridas utilizando solar térmica, biomasa o geotermia para minimizar su impacto climático; inversiones superiores a los 40.000 millones de euros están previstas hasta 2032 solamente dentro de Europa. El enfoque está puesto sobre mejorar eficiencia y descarbonización.

Sin embargo, las carreteras calefaccionadas siguen otro camino distinto: toman conceptos eficientes pensados para interiores pero los trasladan al exterior donde las pérdidas térmicas son enormes debido al contacto directo con aire frío, viento y nieve. Aunque puedan conectarse a bombas térmicas u otros sistemas modernos, las leyes físicas juegan en contra: el asfalto es una superficie masiva expuesta que necesita mucha potencia térmica para mantenerse libre de suciedad.

Cuando el lujo ignora realidades económicas y climáticas

Mientras avanza el debate sobre eficiencia energética en edificios y crecen las preocupaciones por las hipotecas o las facturas altas del hogar medio, la proliferación del asfalto radiante entre chalets lujosos resalta la distancia entre dos mundos:

Para muchas familias comunes, las decisiones relevantes giran en torno a si instalar o no suelo radiante interior o qué sistema elegir para abaratar costes energéticos.

Para unos pocos afortunados dueños de mansiones situadas en climas fríos, su prioridad es evitar pisar nieve o hielo aunque eso signifique pagar cifras astronómicas por calles convencionales mientras soportan elevados consumos energéticos.

Simultáneamente, gobiernos y empresas discuten cómo descarbonizar redes térmicas apostando por biomasa, geotermia o solar térmica e intentando mejorar el aislamiento edilicio para reducir pérdidas energéticas. Justo al otro lado aparece ese mundo exclusivo donde el calor se emplea simplemente para mantener limpias rampas privadas.

Las carreteras con calefacción son reflejo claro hacia dónde apunta cierta tendencia dentro del mercado inmobiliario premium: cuando ya se tiene todo lo esencial, lo siguiente es eliminar incomodidades previamente consideradas inevitables; aunque eso suponga incurrir en gastos difíciles justificables justo cuando todos miran hacia un futuro más eficiente. Si esta moda queda restringida a unas pocas colinas nevadas canadienses o inspira promotores europeos será indicativo hasta dónde está dispuesto a llegar el lujo por evitar mancharse los zapatos con nieve.