La presión de Trump sobre los tipos impulsa récords en oro y plata mientras el Ibex 35 brilla en 2026

La demanda de Donald Trump para reducir los tipos de interés en Estados Unidos ha llevado al oro y la plata a alcanzar nuevos máximos históricos.

Estos metales preciosos están ganando popularidad ante la expectativa de una política monetaria más flexible, que debilita el dólar y alimenta la inflación.

En este contexto, el Ibex 35 comienza 2026 con un notable impulso, superando los 17.700 puntos y estableciendo récords históricos, gracias al empuje del sector bancario y algunos valores destacados.

Este panorama global tiene un impacto directo en los mercados europeos. Los inversores se refugian en activos como el oro, pero también buscan oportunidades en bolsas como la española, que ha acumulado un impresionante 50% de revalorización durante 2025.

Ahora, con unos tipos bajos a la vista, el Ibex se enfrenta a un año prometedor aunque con ciertos límites, según apuntan los expertos.

El oro y la plata en máximos: tendencias y predicciones

El oro alcanza cifras récord debido a la presión ejercida por Trump sobre la Reserva Federal. Sus declaraciones abogan por tasas más bajas para estimular la economía, lo que repercute negativamente en el valor del dólar. La plata sigue esta misma tendencia, registrando importantes ascensos en las últimas sesiones.

Tendencia reciente : El oro supera niveles históricos; la plata alcanza picos no vistos desde hace años.

: El oro supera niveles históricos; la plata alcanza picos no vistos desde hace años. Antes de Trump : Los metales se mantenían estables durante 2025, con el oro oscilando alrededor de soportes clave.

: Los metales se mantenían estables durante 2025, con el oro oscilando alrededor de soportes clave. Después: Se produce una explosión alcista. El oro incrementa su valor entre un 10% y un 15% en pocas semanas debido a las expectativas de recortes.

Las predicciones sugieren que podrían haber más ascensos si la Fed cede ante estas presiones. Los analistas estiman que el oro podría llegar a alcanzar los 2.500 dólares, mientras que la plata podría superar los 35 dólares. Entre los factores decisivos están la inflación persistente y las tensiones geopolíticas.

Consejos bursátiles para metales:

Adquiere ETF de oro (como GLD) durante retrocesos hacia soportes.

Invierte en plata a través de SLV: entra por debajo de 30 dólares para aprovechar el impulso.

Establece stop loss al 5% bajo tu entrada; considera vender parcialmente cerca de resistencias.

El Ibex 35, por su parte, no se queda atrás. Cierra 2025 con un incremento del 50%, uno de sus mejores años hasta ahora. Arranca el nuevo año en 17.649 puntos, lo que representa una subida semanal del +0,90%, navegando sin resistencias claras.

Análisis del Ibex 35: fortalezas y riesgos en 2026

El selectivo español se posiciona como líder en Europa. Supera los 17.700 puntos, con Puig y el sector bancario marcando la pauta. El gráfico mensual sugiere que no hay riesgo de un doble techo como ocurrió en 2025; es crucial mantener por encima de los 16.000 puntos para seguir con una tendencia alcista.

Soportes fundamentales:

Inmediato: entre 16.680 y 16.380 .

. Crítico: Directriz alcista situada en los 16.000.

Hacia arriba, no hay límites visibles. Se observa una fuerte entrada de capital impulsada por un euro débil frente al dólar. La predicción es optimista: se espera alcanzar los 18.000 puntos en el primer trimestre y hasta los 26.400 puntos si se confirman resultados empresariales positivos.

Sin embargo, no todo es favorable. El Ibex está considerado caro, siendo el índice europeo con mayor peso bancario (más del 40%) lo que puede frenar su ascenso tras un rally como el vivido en 2025; sin ellos, las subidas podrían ser complicadas. Además, existen posiciones cortas que presionan sobre acciones como Enagás, Acciona, Redeia, Solaria y Grifols, donde al menos dos firmas tienen posturas bajistas. Otras acciones como Repsol, Sacyr o Telefónica cuentan con una recomendación similar.

Acciones destacadas: oportunidades y trampas

Es recomendable seleccionar cuidadosamente las acciones para potenciar tu cartera: tres valores clave son Inditex, Puig y Dia.

Inditex : Muestra un crecimiento constante del 8,4% T3; espera superar el 10% en Q4 gracias a su fortaleza en maquillaje/piel. Su múltiplo EV/EBIT es atractivo a 12,2x , apostando por lujo aspiracional.

: Muestra un crecimiento constante del T3; espera superar el en Q4 gracias a su fortaleza en maquillaje/piel. Su múltiplo EV/EBIT es atractivo a , apostando por lujo aspiracional. Puig : Se presenta como una opción alcista que impulsa al Ibex .

: Se presenta como una opción alcista que impulsa al . Dia: Se posiciona como líder en proximidad tras su reestructuración; combina productos propios con marcas destacadas.

Otras oportunidades interesantes:

Indra : Comienza fuerte este 2026 con contratos superiores a los 300 millones de dólares , centrados en defensa e inteligencia artificial; sus múltiplos son altos gracias al crecimiento esperado.

: Comienza fuerte este 2026 con contratos superiores a los , centrados en defensa e inteligencia artificial; sus múltiplos son altos gracias al crecimiento esperado. ACS : Similarmente fuerte; cuenta con catalizadores relacionados con resultados financieros y tipos bajos.

: Similarmente fuerte; cuenta con catalizadores relacionados con resultados financieros y tipos bajos. Fluidra : Apunta hacia un rango entre los 25-26 euros , proyectándose hasta los 30-33 euros , siguiendo un patrón HCH invertido.

: Apunta hacia un rango entre los , proyectándose hasta los , siguiendo un patrón HCH invertido. Dominion : Podría acercarse a los 3,95 euros , seguido por objetivos entre los 4,45 y 4,65 euros .

: Podría acercarse a los , seguido por objetivos entre los . Solaria: Aunque enfrenta presión por cortos, mantiene una tendencia alcista; hay rumores sobre OPA que podrían llevarla hacia máximos históricos.

Es recomendable evitar aquellas acciones sometidas a presión por cortos; aunque Solaria está bajo ataque bajista, hay que mantener vigilancia sobre su comportamiento futuro.

Tendencias financieras y predicciones económicas

El año 2026 se presenta dividido en dos mitades: un comienzo optimista gracias a la liquidez proporcionada por la Fed (40.000 millones de dólares al mes) junto con recortes alineados con las demandas de Trump; mientras que hacia la segunda mitad surgen riesgos derivados del debilitamiento del mercado laboral estadounidense que pueden afectar pensiones y bolsas.

Entre las tendencias observadas:

La tecnología estadounidense se presenta como barata (Alphabet, Meta, MSFT); es aconsejable mantener exposición.

El desempeño del Ibex dependerá mucho del sector bancario; será crucial rotar hacia activos no financieros.

Áreas como IA, defensa y transición energética están impulsando inversiones significativas .

En renta fija corta se anticipan recortes por parte del BCE; conviene evitar posiciones largas .

Predicciones para el Ibex:

Aunque es positivo seguirán sin alcanzar el mismo aumento del 50%. Nuevos máximos son posibles si los bancos lideran nuevamente .

Los riesgos incluyen factores geopolíticos (Venezuela o Groenlandia) junto con inflación relacionada con materias primas .

Finalmente, algunas recomendaciones concretas para inversores:

Diversifica tu cartera asignando un 20% a metales (oro/plata ETF), 40% al Ibex selectivo (Inditex e Indra) , 30% a tecnología estadounidense y 10% a renta fija corta. Considera entrar al Ibex cuando alcance soportes alrededor de 16.500 puntos; vende parcialmente cuando toque 18.500. Aprovecha caídas del oro para comprar; objetivo fijado en 2.500$, lo mismo aplica para plata.

4.Vigila resultados del primer trimestre como catalizadores potenciales para empresas como Fluidra o Solaria.

5.Establece stops estrictos entre 5% y 7% bajo tu entrada inicial; evita perseguir máximos.

6.Si se produce una caída laboral significativa en EE.UU., considera rotar hacia renta fija o metales.

El oro brilla gracias a las maniobras de Trump mientras que elegir adecuadamente dentro del Ibex puede ofrecer oportunidades valiosas este año nuevo.

Descargo de responsabilidad: Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Periodista Digital no es un vehículo de inversión ni pretende ser una guía para personas que quieran participar en bolsa.