Vivienda: el precio se dispara en España más del doble que en la UE

La vivienda se ha convertido en un claro indicador del descontento económico en España. Mientras que gran parte de la Unión Europea observa incrementos aún significativos pero más moderados, el mercado inmobiliario español se dispara a ritmos que asustan, limitando las opciones de familias, empresas y administraciones.

De acuerdo con los últimos informes de Eurostat, entre julio y septiembre de 2025, el precio de la vivienda en España subió un 12,8% interanual, más del doble que el incremento medio en la zona euro (5,1%) y en el total de la UE (5,5%). En comparación trimestral, el aumento fue del 2,9%, frente al 1,6% que se observó tanto en la eurozona como en la UE. En otras palabras: en solo tres meses, el avance español casi duplica lo registrado a nivel europeo.

España está entre los que más suben… pero no es la líder

En el panorama comunitario, España no camina sola en esta escalada de precios; sin embargo, se encuentra constantemente en las posiciones más altas.

En tasa interanual : España : +12,8% Zona euro : +5,1% UE : +5,5%

: En tasa trimestral : España : +2,9% Zona euro : +1,6% UE : +1,6%

:

Sin embargo, hay otros países que están incluso por delante en cuanto al encarecimiento:

Hungría : +21,1% interanual

: +21,1% interanual Portugal : +17,7%

: +17,7% Bulgaria : +15,4%

: +15,4% Croacia : +13,8%

: +13,8% Eslovaquia : +13,4%

: +13,4% España: +12,8%, ocupando así la sexta posición en subidas dentro de la UE y la cuarta dentro de la eurozona.

Por otro lado, solo Finlandia ha visto caer sus precios en el último año con un descenso del 3,1% interanual; lleva varios trimestres corrigiendo esta tendencia.

La situación es evidente: aunque no es un problema exclusivo de España, el ritmo del encarecimiento aquí está desconectado del promedio europeo. Ya estamos hablando de un escenario donde adquirir una casa se convierte en un verdadero desafío.

Una década marcada por subidas y salarios rezagados

La presión no proviene únicamente de un año complicado. Es fruto de un ciclo prolongado.

Entre 2015 y el tercer trimestre de 2025: Los precios de la vivienda en la UE han aumentado un **63,6%. Los alquileres , un 21,1%.



En lo que respecta a España, Eurostat estima que los precios han crecido más del 81% en los últimos diez años; una cifra claramente superior a la media europea. La vivienda ha aumentado su precio considerablemente más que los ingresos disponibles.

Simultáneamente, se ha tensado la relación entre los precios de las viviendas y los salarios:

Entre 2015 y 2024: En la UE , el precio de las viviendas ha crecido frente a los salarios un 15,2%. En España , este incremento alcanza el 29,2% , siendo tres veces mayor que lo que han aumentado los sueldos. Solo Portugal e Irlanda presentan cifras peores.



En otras palabras: aunque hay crecimiento económico y mejora del empleo a nivel generalizado, el esfuerzo necesario para adquirir una vivienda en España se ha incrementado considerablemente más que en Europa. Ya no solo se trata de acceder al mercado; ahora también hay que considerar cuánto se sacrifica para lograrlo.

Qué está ocurriendo dentro del mercado español

El último informe de Eurostat confirma una tendencia ya anticipada por estudios nacionales: el aumento es intenso y persistente.

Se han registrado ya tres trimestres consecutivos en 2025 con incrementos interanuales superiores al 12%.

El precio medio por metro cuadrado de vivienda libre en España ha alcanzado los 2.153 euros , superando en un 2,5% al máximo alcanzado durante la burbuja inmobiliaria de 2008 (2.101 euros).

ha alcanzado los , superando en un 2,5% al máximo alcanzado durante la burbuja inmobiliaria de 2008 (2.101 euros). Este avance afecta tanto a viviendas nuevas como usadas según análisis realizados por el centro de estudios Funcas.

Las propias entidades financieras y empresas del sector prevén que esta tendencia alcista continuará durante todo 2026; incluso estiman subidas cercanas al 12,1% para este año. El mercado residencial ha vuelto a convertirse en uno de los motores más potentes para los precios dentro de la economía española.

Un cuadro comparativo ayuda a vislumbrar mejor este desajuste actual:

Indicador (T3 2025) España Zona euro UE Subida trimestral precio vivienda +2,9% +1,6% +1,6% Subida interanual precio vivienda +12,8% +5,1% +5,5% Subida interanual alquileres (UE) — — +3,1% Evolución precio vivienda 2015–T3 2025 >+81% — +63,6%

Causas detrás del fenómeno: tipos altos e insuficiencia oferta

Las cifras revelan lo evidente; sin embargo las causas ayudan a comprender mejor lo sucedido. Eurostat ofrece algunas pinceladas mientras que análisis sectoriales aportan una visión más completa.

En cuanto a Europa misma destaca que desde el año 2011 los precios tanto para compra como alquiler han seguido trayectorias diferentes. Las rentas avanzan con mayor estabilidad mientras que las compras experimentan “periodos alternantes entre descensos y estancamiento seguidos por rápidos aumentos”.

En lo relativo al caso español confluyen varios factores:

Política monetaria: tras una etapa marcada por tipos altos por parte del Banco Central Europeo , ahora se anticipa un ciclo con rebajas. Esto alimenta expectativas sobre compras antes de que el crédito vuelva a ser más asequible.

, ahora se anticipa un ciclo con rebajas. Esto alimenta expectativas sobre compras antes de que el crédito vuelva a ser más asequible. Alta demanda concentrada en grandes núcleos urbanos y turísticos: ciudades como Madrid , Barcelona , Málaga o Valencia , junto con propiedades destinadas al turismo e inversión generan presión donde la oferta apenas crece.

, , o , junto con propiedades destinadas al turismo e inversión generan presión donde la oferta apenas crece. Falta de vivienda asequible: La producción nueva no acompaña al ritmo demandante en segmentos medios y bajos; esto empuja a muchos compradores hacia opciones de segunda mano elevando así los precios.

Ahorro acumulado y percepción del ladrillo como refugio seguro: Tras años con tipos bajos y alta inflación vuelve a verse al sector inmobiliario como una opción segura ante pérdidas del poder adquisitivo.

El resultado es un mercado mucho más volátil que la media europea; amplificando tanto las fases alcistas como las correcciones.

Impacto social: jóvenes atrapados entre alquileres e inequidad territorial

El incremento desmedido no afecta por igual a todos. Las estadísticas europeas indican que desde el año 2015 han sido veinticinco los países dentro de la UE donde los precios han subido más rápidamente que los alquileres.

En este sentido,

en particular son afectados:

Jóvenes hogares intentando adquirir su primera vivienda cuyos salarios no crecen al mismo ritmo.

Inquilinos atrapados ante un acceso cada vez más difícil a comprar propiedades mientras enfrentan alquileres crecientes.

Familias viviendo en ciudades tensionadas obligadas a desplazarse hacia periferias menos conectadas o con menos servicios disponibles.

A su vez este encarecimiento no es homogéneo. Las grandes urbes y zonas turísticas concentran gran parte del aumento mientras otras áreas mantienen precios relativamente bajos. Sin embargo ese incremento medio del 12.8 % interanual ya señala presiones extendiéndose más allá de las áreas tradicionalmente afectadas.

Qué está en juego para España si persiste esta brecha con Europa

El hecho palpable es que España casi duplica el aumento observado tanto en la zona euro como en toda Europa durante el último trimestre disponible. Esto va mucho más allá de una curiosidad estadística.

Las implicaciones son profundas:

Pérdida competitividad: si los precios aumentan mucho más rápido aquí respecto a otros países vecinos esto provoca un incremento notable del coste vida para trabajadores y empresas especialmente donde hay mayor dinamismo.

Movilidad laboral restringida: cambiarse por trabajo se complica enormemente hacia polos donde también hay alta presión sobre precios.

Riesgo elevado sobrecalentamiento económico: tres trimestres consecutivos con subidas superiores al doble dígito colocan al mercado bajo dinámicas preocupantes similares a etapas pasadas aunque hoy existan contextos financieros diferentes.

Creciente malestar político: existe una creciente desconexión entre discursos oficiales sobre “éxitos” relacionados con políticas habitacionales versus realidades vividas por ciudadanos ante tales aumentos evidentes.

Por ahora Eurostat solo presenta cifras frías sobre la mesa. La decisión acerca si España desea continuar liderando listas respecto a viviendas inflacionadas o prefiere moderar tal situación será crucial durante próximos meses; jugándose aquí nada menos que dónde y cómo podrá vivir toda una generación futura.