Bruselas critica a España por ser el único país que no ha transpuesto la directiva del IVA para pymes

Bruselas sigue presionando a España.

En un reciente debate en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera confirmó que nuestro país es el único en la UE que aún no ha transpuesto completamente la directiva del IVA para pymes, aprobada en 2020 y que entrará en vigor en 2025. Esta normativa tiene como objetivo reducir la carga administrativa sobre las pequeñas empresas a través de un régimen de exención del IVA bajo ciertas condiciones, haciendo más accesible su operación en el mercado interior.

El inconveniente es que los Estados miembros pueden decidir no aplicar la exención a nivel nacional, aunque están obligados a hacerlo para las operaciones transfronterizas. España ha manifestado que «no tiene intención» de implementar esta medida internamente, pero tampoco ha adoptado las acciones necesarias para que sus pymes puedan beneficiarse al vender en otros países de la UE, algo esencial para su competitividad. Esta situación deja a los pequeños negocios españoles en evidente desventaja frente a sus homólogos europeos.

El procedimiento de infracción avanza

La Comisión ya tomó cartas en el asunto en 2025. Envió una carta notificando formalmente el incumplimiento y, en julio, emitió un dictamen motivado debido a que España no había llevado a cabo la transposición esencial de la directiva. Las autoridades españolas reconocieron el retraso y prometieron cumplir con los plazos establecidos para finales de ese año, pero hasta ahora no se ha registrado dicha notificación.

Opciones disponibles : cerrar el expediente o llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE . La decisión corresponde al Colegio de Comisarios.

: cerrar el expediente o llevar el caso al . La decisión corresponde al Colegio de Comisarios. Plazo para otros países: Bulgaria, Grecia y Rumanía también han recibido requerimientos con un plazo de dos meses para actuar o enfrentar sanciones.

El debate surgió tras una queja presentada por un ciudadano español, quien denuncia que esta falta de adaptación «destruye» negocios al mermar su competitividad en ventas dentro de la UE. Asociaciones como ATA y CEPYME Aragón solicitan sanciones y una aplicación urgente, ya que obliga a pymes y autónomos a repercutir IVA desde el primer euro.

Ventajas de una directiva ignorada por España

La norma incluye simplificaciones clave para los pequeños empresarios:

Umbral Detalle Impacto 85.000 euros anuales Exención del IVA en el país de origen para pymes y autónomos Menos facturas con IVA, liquidaciones y registros 100.000 euros en toda la UE Ampliación de la exención para ventas transfronterizas Posibilidad de vender en Francia, Alemania o Italia sin necesidad de registrarse ni declarar IVA allí

Fernando Navarrete (PP) califica el perjuicio como «evidente y flagrante», instando a Bruselas a actuar con firmeza. Por su parte, Sandra Gómez (PSOE) recuerda que depende del Congreso, donde el proyecto ha superado el debate inicial y se espera su aprobación final antes del Senado. La comisión mantiene abierta la queja mientras se esperan más datos.

Esta directiva está vinculada a reformas como el IVA tipo cero para alimentos y medicamentos, así como la Ventanilla Única del IVA para comercio digital, aspectos que también han quedado pendientes por parte de España. Mientras tanto, las pymes españolas podrían estar perdiendo hasta 660 euros al año por no contar con esta exención, según estimaciones realizadas por ATA.

Este retraso frena el comercio intracomunitario y complica aún más la burocracia para los autónomos. La presión sobre Bruselas es clara: o actúa España rápidamente o se avecina un proceso judicial.