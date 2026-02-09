Comienza la huelga contra el caos ferroviario de Óscar Puente: más de 1,5 millones de viajeros diarios afectados

España inicia este 9 de febrero de 2026 tres días de desbarajuste en el transporte ferroviario.

Sindicatos como Semaf, CCOO y UGT han decidido llevar a cabo el paro ante la falta de consenso con el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente.

Exigen más personal y garantías tras los trágicos accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba), que dejó un saldo de 46 fallecidos, y en Gelida (Barcelona), donde perdió la vida una persona.

Los viajeros, que suman alrededor de 1,5 millones diarios, se enfrentarán a recortes del 70% en algunos trayectos. Las compañías Renfe, Ouigo e Iryo han anulado más de 330 trenes de alta velocidad, además de cientos en servicios de media distancia hasta el miércoles.

El resto funcionará con riesgo elevado de retrasos debido a limitaciones en la velocidad y la saturación.

Servicios mínimos según tipo de tren

El Ministerio ha establecido estos porcentajes para evitar un colapso total:

Alta velocidad y larga distancia : 73% (salvo en Cataluña y País Vasco ).

: (salvo en y ). Media distancia : 65% , con un total de 683 servicios de Renfe cancelados sobre 1.960 programados.

: , con un total de cancelados sobre programados. Cercanías : se mantendrá un servicio del 75% durante las horas punta (6-9:30h y 17-20:30h), y del 50% en horas valle; en Cataluña , entre el 33% y el 66% , mientras que en el País Vasco , será del 50% en hora punta y del 25% resto del tiempo .

: se mantendrá un servicio del durante las horas punta (6-9:30h y 17-20:30h), y del en horas valle; en , entre el , mientras que en el , será del y del . Mercancías: solo se ofrecerá un servicio del 21%.

En la práctica, durante las horas de máxima demanda, solo circulará aproximadamente uno de cada tres trenes en cercanías. Por su parte, Ouigo mantendrá operativas unas 80 circulaciones de las 110 programadas.

Consecuencias en rutas clave

Las cancelaciones impactan directamente a los corredores más importantes:

Ruta clave Ejemplos de cancelados (9 feb) Servicios mínimos Madrid-Barcelona 6471, 6500, 6541 operan; 6610 cancelado 73% AVE Madrid-Valencia 6472, 6503, 6603 cancelados 73% Madrid-Murcia 6564, 6615 cancelados; 6484, 6594 operan 73% Barcelona-Madrid 6540, 6570 operan; 6571 cancelado 73%

Desde Adif, se informa sobre obras que obligan a cerrar la línea AVE que conecta con Andalucía. Eventos como el congreso sobre tecnología médica que se celebra en Valencia, han llevado a reprogramar vuelos ya saturados.

Demandas sindicales y negociaciones

Los paros son consecuencia de la jubilación sin relevo de unos 2.300 maquinistas. Los sindicatos exigen cambios normativos, una reorganización efectiva de turnos y contratación urgente para cubrir vacantes. Las reuniones mantenidas con Óscar Puente, que fracasaron el miércoles pasado, dejan entrever la posibilidad de continuar negociando.

Desde Renfe, se recomienda consultar aplicaciones móviles y páginas web para conocer los horarios actualizados. Las alternativas son buses o avión; sin embargo, también están saturados. La huelga coincide con el invierno y festividades locales, lo que complica aún más la situación.

Los viajeros en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, y también en Sevilla, sentirán con mayor intensidad este corte en áreas metropolitanas. Si no se alcanza un acuerdo pronto, las repercusiones económicas para empresas y el sector turístico podrían ser significativas. No obstante, lo prioritario es garantizar la seguridad.

Con los servicios mínimos rodando, miles están reprogramando sus planes. ¿Serán suficientes estas medidas para impulsar las negociaciones?