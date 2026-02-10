El alquiler consume el 38% de los ingresos, frente al 26% de la compra

Alquilar un piso en España deja escaso margen para otras necesidades. Una familia tipo destina el 38% de sus ingresos netos al alquiler de un apartamento de dos habitaciones, según los datos del cuarto trimestre de 2025 proporcionados por idealista. Este porcentaje es notablemente superior al 26% que se necesita para afrontar una hipoteca habitual, sin incluir los ahorros iniciales. Esa diferencia de 12 puntos convierte al alquiler en una carga considerable para el bolsillo.

En las grandes urbes, esta situación se complica aún más. Doce capitales requieren más del 30% de los ingresos para arrendar un piso de dos dormitorios. Barcelona encabeza la lista con un asombroso 46%, seguida por Palma (43%), Málaga (41%) y tanto Valencia como Madrid, que exigen un 40% cada una. Otras ciudades como Segovia, Alicante (38%) y Las Palmas de Gran Canaria (35%) también se acercan o superan este umbral. En algunas provincias, la situación es aún más crítica: en Málaga, el alquiler consume el 52%, en Baleares alcanza el 46%, mientras que en Barcelona se sitúa en el 42%.

Ciudades donde alquilar ahoga más

La lista de capitales con mayor esfuerzo financiero es evidente:

Barcelona : 46%

: 46% Palma : 43%

: 43% Málaga : 41%

: 41% Valencia : 40%

: 40% Madrid : 40%

: 40% Segovia y Alicante : 38%

y : 38% Las Palmas : 35%

: 35% Santa Cruz de Tenerife : 34%

: 34% Bilbao : 33%

: 33% San Sebastián y Sevilla: 31%

En contraposición, hay lugares donde la carga es mucho menor, como en Ciudad Real, que solo requiere un esfuerzo del 18%, o en Jaén (19%) y en Palencia, con un modesto 20%. En cuanto a la compra, solo en Palma (46%) y San Sebastián (37%) se supera el umbral del 30% en términos hipotecarios. A continuación, se encuentran Málaga (37%) y Madrid (33%) mientras que el resto queda por debajo.

Comparativa esfuerzo alquiler vs compra (capitales clave) Alquiler (%) Compra (%) Barcelona 46 30 Palma 43 46 Málaga 41 37 Valencia 40 27 Madrid 40 33 San Sebastián 31 37

Precios suben, pero moderan en 2026

El precio medio del alquiler comenzó el año 2026 a razón de 14,38 euros/m² al mes, con un incremento interanual del 5,3%, la cifra más baja desde abril de 2024. Las ciudades más caras son Barcelona (23,19 €/m²) y Madrid (21,59 €/m²). Sin embargo, ya hay nueve capitales que registran caídas en los precios, como son Guadalajara o Lleida. En términos provinciales, Zamora lidera con un aumento del 34,1%, seguida por Guadalajara con 33,7%, mientras que en Madrid se observa una disminución del 3,3%.***

Desde enero de 2026, las revisiones dejarán atrás el IPC a favor del nuevo Índice de Vivienda del INE. Esto podría encarecer contratos antiguos hasta alcanzar los 4.600 euros al año en ciudades tensionadas, ajustando desfases con el mercado actual. Un piso de 80 m² tiene un coste medio mensual de 1.095 €/mes; sin embargo, en ciudades como Madrid o Barcelona este precio puede duplicarse. En 2024, los alquileres aumentaron un 11,5%, rondando los 14,6 €/m² para 2025.

Esta presión proviene principalmente de la escasez habitacional. Los precios urbanos son casi el doble que los rurales (99% más caros), destacando a Madrid con un incremento del 131%. La demanda sigue siendo robusta en Cataluña, aunque muestra signos de moderación. El nuevo índice busca aportar estabilidad al sector; no obstante, zonas como Málaga o Valencia podrían ver acelerados ajustes en rentas antiguas.

Las familias luchan por equilibrar su economía; sin embargo, comprar resulta más ventajoso donde las hipotecas son accesibles. El mercado demanda más suelo y agilidad urbanística para aliviar esta presión creciente.