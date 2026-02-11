El Gobierno Sánchez presume de subir un 2,8% los salarios, mientras el precio de los alimentos crece un 17%

Todo más falso que un euro de madera.

El Gobierno Sánchez se jacta de haber incrementado el salario mínimo interprofesional en un 2,8% desde enero, una cifra que resuena bien en los comunicados oficiales.

Sin embargo, esta mejora nominal se desmorona al compararla con la dura realidad de los precios en las calles españolas.

Los alimentos han visto un aumento del 17% en los últimos meses, lo que multiplica por seis la subida salarial anunciada. Esta desconexión entre los ingresos de los trabajadores y el costo de la vida marca el panorama económico actual: una erosión silenciosa del poder adquisitivo que afecta especialmente a las familias con menos recursos.

La inflación no solo impacta en la cesta de la compra. Los restaurantes y hoteles han elevado sus precios un 17,03%, según datos del sector hostelero, convirtiendo la experiencia de comer fuera en un lujo cada vez más inaccesible para grandes sectores de la población.

Un menú del día, ese clásico español que permitía a trabajadores y jubilados disfrutar de buena comida a precios razonables, ronda ahora los 14,20 euros de media nacional; sin embargo, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona supera los 15,50 euros. Las cenas para dos personas en restaurantes de gama media oscilan entre 27 y 50 euros por persona, cifras que hace unos años resultaban impensables.

El turismo de lujo y el desplazamiento de la clase media

El sector hotelero ha vivido una transformación estratégica que refleja la creciente polarización económica del país. Desde 2021, los precios hoteleros han crecido un 44%, veinticinco puntos por encima de la inflación oficial. Esta estrategia ha permitido a los establecimientos de cuatro y cinco estrellas acaparar gran parte de la demanda turística internacional, donde los viajeros con mayor poder adquisitivo son menos sensibles a las subidas de precios. Los hoteles de más de cinco estrellas reciben un 116% más visitantes y facturan un 120% más en pernoctaciones, consolidando un modelo turístico orientado al lujo que deja al turista nacional fuera del juego.

Esta segmentación del mercado turístico refleja una realidad más amplia: la clase media española se ve desplazada hacia opciones más asequibles o incluso hacia destinos en el extranjero. Mientras que los hoteles de tres estrellas mantienen precios medios alrededor de los 103 euros por noche, los Airbnb en las grandes ciudades alcanzan los 105 euros diarios, y los pisos compartidos varían entre 750 y 1.330 euros mensuales. Para muchas familias con ingresos moderados, estas cifras constituyen una barrera casi infranqueable para disfrutar del ocio y el turismo.

La Guía Michelin ha intentado democratizar la alta cocina con sus distinciones Bib Gourmand, reconociendo a 204 restaurantes en España que ofrecen comida de calidad a precios moderados. Estos establecimientos cuentan con menús que oscilan entre 20 y 52 euros según la región; son una válvula de escape para quienes desean disfrutar propuestas culinarias elaboradas sin tener que realizar desembolsos desorbitados. Desde Córdoba hasta Barcelona, pasando por Sevilla y Asturias, estos restaurantes premiados mantienen viva la promesa de que comer bien no tiene por qué ser sinónimo de precios prohibitivos.

Sin embargo, incluso estas opciones «asequibles» quedan fuera del alcance para amplios sectores poblacionales. Un menú a 35 euros en Sevilla o a 42 euros en Granada representa casi tres veces el salario mínimo por hora para muchos trabajadores. Las reservas para celebraciones especiales como San Valentín se disparan un 31% en 2026; no obstante, el ticket medio de 31 euros por persona evidencia que disfrutar de una experiencia gastronómica sigue siendo un lujo reservado para ocasiones especiales y no para el día a día.

Las previsiones sombrías para 2026

Los datos del sector hostelero proyectan un crecimiento moderado del 3% para 2026; sin embargo, hay una advertencia crucial: la rentabilidad será más frágil. La renta disponible de las familias continúa ralentizándose mientras el poder adquisitivo sigue deteriorándose. En el tercer trimestre de 2025, ya se observaba cómo el crecimiento de precios superaba al avance salarial, invirtiendo así la tendencia positiva registrada en períodos anteriores. Esta trayectoria sugiere que los próximos meses traerán más presiones sobre los hogares españoles.

La comparación internacional añade perspectiva al problema: España ocupa una posición intermedia en Europa respecto a precios en restaurantes y hoteles, pero está muy por encima de países como Bulgaria o Macedonia del Norte. Dentro de la Unión Europea, solo Dinamarca supera a España en términos de carestía en servicios hosteleros. Esta situación contrasta con unos salarios que han crecido nominalmente pero no han podido seguir el ritmo vertiginoso del incremento en servicios y alimentos.

El panorama económico español para 2026 se caracteriza por una creciente desconexión entre lo anunciado oficialmente sobre mejoras salariales y la experiencia cotidiana vivida por millones de españoles que ven cómo su poder adquisitivo se desvanece mes tras mes. Mientras los precios básicos —comida, alojamiento y ocio— siguen escalando vertiginosamente, los salarios avanzan a paso lento; una tendencia preocupante que redefine quién puede permitirse vivir dignamente en este país.