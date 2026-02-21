El Gobierno de Sánchez, a la caza del voto, regularizará a 3,5 millones de inmigrantes

La desquiciada e interesada ocurrencia del Gobierno Sánchez de optar por un método con tantos agujeros en la anunciada regularización masiva de inmigrantes genera, con solo pensarlo, escalofríos.

La Policía Nacional ha detectado un incremento preocupante de presos inmigrantes de origen argelino que ya están tramitando su documentación para acogerse al inminente proceso impulsado por Pedro Sánchez.

Y es que la norma presenta numerosas lagunas que, según fuentes policiales, abren la puerta a que estos reclusos —muchos aún en situación de preventivos— consigan regularizar su situación en España si no llega antes un juicio que los condene y les genere antecedentes penales capaces de frustrar su objetivo de obtener una residencia legal.

Incluso algunos presos que ya cumplen condena firme han iniciado los trámites para conseguir la documentación necesaria y, una vez extinguida su pena, poder residir legalmente en el país.

El Gobierno Frankenstein ha lanzado una normativa que permitirá regularizar a extranjeros en situación ilegal, que hayan residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Para ello, únicamente se requiere presentar cualquier documento público o privado que lo demuestre. Aunque el Ejecutivo estima que serán 500.000 los beneficiarios, desde el PP apuntan, basándose en datos policiales, que la cifra podría ascender a un mínimo de 1,2 millones e incluso llegar a entre dos y tres millones si se incluyen familiares bajo el concepto de arraigo familiar.

Esta medida llega acompañada de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de nietos. El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado que se han recibido ya 2,3 millones de solicitudes para obtener la nacionalidad española.

Esta ley está dirigida a los descendientes de aquellos que fueron exiliados por razones políticas, ideológicas o por su orientación sexual y que perdieron su ciudadanía. Hasta ahora, medio millón de esas solicitudes ha sido aprobada, con un porcentaje de denegaciones inferior al 2%. Si sumamos ambas iniciativas, el total de legalizaciones podría alcanzar los 3,5 millones, según las estimaciones del PP, respaldadas por datos policiales y FUNCAS, que sitúa en 840.000 las personas irregulares para el año 2025.

Preocupación policial por el «efecto llamada»

La Policía Nacional ha expresado su inquietud ante lo que consideran un claro «efecto llamada».

Mandos en Extranjería han advertido al Ministerio del Interior sobre un nuevo flujo irregular. Se trata de la denominada ruta turca: ciudadanos argelinos y marroquíes vuelan desde Argel o Marruecos hacia Estambul, ingresan ilegalmente al espacio Schengen a través de Bulgaria y luego viajan por carretera hasta España. Acceden por puntos como Irún (Guipúzcoa) o La Junquera (Gerona), presentando sus pasaportes.

En solo tres días, se han registrado al menos 15 entradas irregulares por esta vía, siendo la mayoría argelinos.

Este flujo es continuo y podría incrementarse si no se toman medidas.

Las mafias están vendiendo en internet boletos y facturas falsas para simular una estancia legal en España.

El control sobre antecedentes penales es débil: si el país de origen no responde en un mes, basta con una declaración responsable del solicitante. Fuentes policiales temen que esto se convierta en un verdadero coladero masivo de delincuentes, ya que ciertos grupos argelinos presentan altas tasas de reincidencia delictiva. Curiosamente, la ruta Argelia-España fue la única en la UE con un incremento en 2025: +14%, alcanzando las 19.403 llegadas, superando incluso las cifras registradas en Canarias.

Cifras y contexto de la presión migratoria

El Gobierno rechaza la idea del efecto llamada, pero los datos son preocupantes. El real decreto permite regularizar simultáneamente a hijos menores o ascendientes con discapacidad. Organizaciones como ‘Regularización Ya’ estiman más de 700.000 beneficiarios directos.

A continuación, una tabla con estimaciones relevantes:

Medida Estimación Gobierno Otras fuentes Regularización masiva 500.000 1,2-3 millones (PP, Policía) Ley de nietos – 2,3 millones solicitudes Total legalizaciones – Hasta 3,5 millones

En 2025, España rompió con la tendencia general europea: mientras las llegadas irregulares en la UE disminuyeron un 26%, aquí aumentaron debido a los flujos desde Argelia. Frontex subraya las salidas desde ese país como un aspecto clave, destacando los casos de argelinos, somalíes y marroquíes. La Policía advierte sobre riesgos para la seguridad y posibles colapsos en las unidades contra trata.

Políticos del PP critican lo que consideran una laxitud: «Se convierte en coladero de delincuentes». A su vez, las mafias aprovechan esta situación para reclutar nuevos miembros. La regularización comenzará entre abril y junio y podría transformar para siempre el mapa demográfico español.

Este goteo por la ruta turca apenas representa el inicio de lo que podría venir.