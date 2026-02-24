Pardo de Vera dio 70 millones en obras del AVE a empresas bajo investigación por amaño de licitaciones

Isabel Pardo de Vera, quien fue presidenta de Adif, adjudicó en febrero de 2020 un proyecto del AVE valorado en 70 millones de euros a una empresa que, en ese momento, estaba siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a su participación en un cártel relacionado con el amaño de licitaciones públicas.

Lo más alarmante es que Adif ya había recibido un aviso oficial sobre esta situación meses antes de la firma del contrato.

El contrato al que nos referimos, relacionado con el mantenimiento de sistemas de control del tráfico y otros servicios complementarios en diversas líneas de alta velocidad, fue adjudicado el 7 de febrero de 2020 a Thales, en colaboración con Sistemas y Montajes Industriales, por un total de 68,7 millones de euros.

En esta licitación solo participaron dos empresas: Thales y Siemens.

Años más tarde, ambas fueron sancionadas por la CNMC por haber acordado durante años el reparto de contratos ferroviarios en diferentes corredores.

La investigación llevada a cabo por el periodista Alejandro Entrambasaguas y publicada en El Debate demuestra que cuando Pardo de Vera firmó esa adjudicación, Adif ya había sido oficialmente alertada sobre la investigación que pesaba sobre las dos compañías.

En concreto, la CNMC se dirigió al organismo el 26 de noviembre de 2018 para solicitar información detallada sobre todas las licitaciones en las que habían participado Thales y Siemens, dentro del marco de un expediente abierto por la posible existencia de un cártel. No se trataba simplemente de una advertencia informal; se trataba de una actuación administrativa dentro de un procedimiento sancionador activo.

A pesar del contexto adverso, el concurso continuó sin que desde la presidencia de Adif se tomaran medidas para reforzar los controles o replantear el proceso. Durante 2019, los técnicos del organismo avanzaron en la preparación del contrato, que fue aprobado por el Consejo de Administración en junio. Los técnicos incluso colaboraron con personal de Thales para definir ciertos aspectos técnicos, algo que posteriormente sería cuestionado por la propia CNMC debido al riesgo potencial de trato privilegiado.

Al cerrar el plazo para presentar ofertas en septiembre de 2019, únicamente las dos empresas bajo investigación se presentaron. En octubre, durante la apertura económica, ocurrió uno de los episodios más llamativos: Siemens presentó una oferta que superaba el presupuesto base, quedando automáticamente fuera y dejando libre el camino para Thales. Según lo dictaminado después por Competencia, este tipo de maniobras formaban parte de una estrategia coordinada para repartirse contratos sin necesidad real de competir.

La resolución sancionadora emitida por la CNMC llegó el 29 de septiembre de 2021 y fue especialmente dura. El organismo demostró que Thales y Siemens habían liderado durante quince años una red destinada a manipular licitaciones públicas, alterando al menos 82 concursos entre 2002 y 2017. Las multas impuestas superaron los 127 millones. Sin embargo, estas sanciones quedaron suspendidas en junio de 2022 cuando la Audiencia Nacional aceptó el recurso presentado por Thales y decidió suspender cautelarmente su ejecución, permitiendo así que las empresas continuaran operando con normalidad en el mercado público.

En agosto del mismo año, ya bajo la presidencia de María Luisa Domínguez en Adif, se amplió el contrato adjudicado en 2020 mediante un modificación por más de 1,7 millones euros, lo que elevó su importe total a más de 70,5 millones.

El negocio inmobiliario del marido de Pardo de Vera

Mientras Pardo de Vera ocupaba puestos clave en Adif, su marido, Juan Manuel Álvarez, propietario del Grupo Arial, llevó a cabo una operación inmobiliaria millonaria con terrenos pertenecientes a la empresa pública. De acuerdo al mismo diario, en 2016, cuando ella era directora general del área técnica y constructiva en Adif, Álvarez adquirió dos parcelas ubicadas en Santiago de Compostela –en la antigua estación ferroviaria Cornes– a un precio inferior al valor real.

El terreno tenía una extensión total de 1.697 metros cuadrados y salió a subasta con un precio inicial fijado en 2,05 millones euros. Aunque varias constructoras mostraron interés al principio, sorprendentemente el proceso quedó desierto. Un promotor local llegó incluso a comentar que alguien le recomendó no participar. Al final, la adjudicación recayó sobre Promociones y Gestiones del Tambre SL, vinculada a Álvarez.

La operación se llevó a cabo mediante un complejo entramado empresarial. Aunque Álvarez sostiene no haber sido comprador directo del terreno, las investigaciones han revelado múltiples conexiones mercantiles entre él y la empresa adjudicataria. Es relevante mencionar su papel como apoderado en Lanzada Homes SL, firma controlada también por Promociones y Gestiones del Tambre. Además, la sociedad encargada del desarrollo y comercialización residencial —M5 Cornes Residencial SL— tiene un 70% del capital vinculado a Promociones y Gestiones del Tambre; Álvarez también es consejero allí.

El proyecto resultante fue ambicioso: tres bloques altos con alrededor de 125 viviendas premium cuyas superficies oscilan entre los 124 y los 174 metros cuadrados. En el ejercicio fiscal correspondiente a 2020, esta sociedad generó ingresos por valor total cercano a los 16,3 millones euros; al año siguiente sumaron otros 5,6 millones. En total hablamos así cerca de 22 millones euros gracias a las ventas realizadas.

La ubicación favoreció enormemente este desarrollo inmobiliario: las viviendas están situadas apenas a unos minutos caminando desde la Plaza Roja —un punto neurálgico— justo cuando se proyectaba desde Adif una nueva estación intermodal muy próxima al proyecto residencial. De hecho, pocos días después nombramiento oficial como presidenta Pardo Vera —por parte del exministro José Luis Ábalos— el Grupo Arial anunciaba vía Twitter el inicio inminente las obras para esa nueva estación que beneficiaría directamente sus intereses.

Investigación por corrupción

Pardo Vera está siendo objeto actualmente una investigación ante la Audiencia Nacional donde enfrenta acusaciones graves como malversación fondos públicos o tráfico influencias entre otras irregularidades graves vinculadas organización criminal. La Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil ha identificado hasta cuatro proyectos específicos donde ella habría intervenido para garantizar su adjudicación empresas relacionadas con esta red corrupción asociada exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García junto ex secretario organización PSOE Santos Cerdán.

Los proyectos incluyen uno para construir tramo AVE en Extremadura, otro relacionado con obras trenes Sant Feliu Llobregat además construcción estación AVE Elche así como una urgente licitación destinada renovación cercanías Asturias . La investigación apunta que gracias colaboración Pardo Vera lograban adjudicar múltiples obras compañías afines entregando contraprestación mordidas superiores a los 600 mil euros.