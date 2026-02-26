La Eurocámara destapa fraude masivo de los menas: la mitad son adultos

En septiembre de 2025, una delegación del Parlamento Europeo llevó a cabo una visita a Canarias y El Hierro.

El informe preliminar, que ya ha sido hecho público, señala un hecho alarmante: cerca de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados (menas) que fueron sometidos a pruebas de edad resultaron ser adultos.

Las autoridades canarias examinaron a alrededor de 1.500 migrantes que inicialmente habían sido clasificados como menores.

Para ello, aplicaron la llamada «prueba de la muñeca» en los casos en los que había incertidumbre, y los resultados fueron contundentes: prácticamente el 50% superaba los 18 años.

Este hallazgo respalda las denuncias del Gobierno de Fernando Clavijo, quien ha alertado sobre cómo muchos intentan cruzar el mar justo al alcanzar la mayoría de edad para poder integrarse en el sistema de protección infantil y así evitar su expulsión.

La situación se complica aún más con Marruecos, que solo acepta el 8% de las repatriaciones solicitadas por España, lo que significa que rechaza un contundente 92%.

Este hecho incumple los acuerdos de readmisión y genera una tensión considerable en el sistema. Actualmente, en Canarias hay unos 5.000 menas, lo que representa el 65% del total nacional. Los recursos educativos y sociales están al límite. El informe critica que la responsabilidad de la tutela recaiga en las comunidades autónomas, mientras que decisiones como los traslados dependen exclusivamente de Madrid.

El nuevo Pacto de Migración y Asilo establece la necesidad de realizar evaluaciones individuales sobre la edad y promover la solidaridad entre Estados miembros, pero el fraude está saturando los recursos y perjudicando a los menores que realmente lo necesitan.

Fondos europeos fantasma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió un total de 560 millones de euros provenientes de la UE para abordar cuestiones relacionadas con la migración. Sin embargo, hasta ahora, Canarias solo ha podido destinar 192 millones propios a esta causa, sin recibir ni un céntimo del fondo europeo mencionado. El informe señala esta situación como una «quiebra de solidaridad». Las islas, al ser ultraperiféricas, están soportando una presión constante: las llegadas han disminuido un 50% en 2025 en comparación con 2024 (de 46.000 a menos), gracias a centros como el de Coordinación Regional, que han logrado contener salidas desde Marruecos y Senegal. Sin embargo, persisten cuellos de botella tanto en devoluciones como en recursos disponibles.

El comisario europeo para Migración, Magnus Brunner, advierte: «Los migrantes irregulares deben abandonar la UE; si no lo hacen, las reglas pierden credibilidad». Esta afirmación llega en medio de una regularización masiva impulsada por Sánchez, destinada a aquellos que permanezcan al menos cinco meses en España antes del año 2025. Según cifras oficiales, se habla de alrededor de 500.000 beneficiarios, aunque algunos estiman que podrían llegar hasta 800.000 o incluso un millón. Eurodiputados como Raúl de la Hoz critican esta contradicción: se pide ayuda europea para frenar flujos migratorios a cambio de otorgar papeles masivos. Esto podría tener repercusiones negativas para el espacio Schengen y chocar con lo estipulado en el Pacto.

Pruebas de edad : 1.500 casos analizados, con un 50% resultando ser adultos.

: 1.500 casos analizados, con un 50% resultando ser adultos. Repatriaciones : Solo un 8% aceptadas por parte de Marruecos .

: Solo un 8% aceptadas por parte de . Fondos UE : Se asignaron 560 millones a España , pero nada ha llegado a Canarias .

: Se asignaron 560 millones a , pero nada ha llegado a . Menas bajo tutela: Un total de 5.000 menas están bajo tutela en las islas, lo que equivale al 65% del total nacional.

Tensiones sociales y avisos europeos

En barrios como La Isleta, situada en (Las Palmas) cerca del centro denominado Canarias 50, los residentes han reportado incidentes relacionados con peleas, consumo excesivo de alcohol y delitos menores. Aunque las autoridades niegan cualquier vínculo directo entre estos problemas y la migración, es evidente que la saturación está generando tensiones entre vecinos. Este centro tiene capacidad para 250 plazas pero ha atendido a 236 personas desde su apertura y ha trasladado a 87 menores al continente desde julio del año pasado.

Por otra parte, aunque la agencia europea Frontex ofrece miles de agentes para ayudar en esta crisis migratoria, hasta ahora, España no ha solicitado este apoyo adicional. Esto debilita sus argumentos para recibir más asistencia europea frente a la situación actual. El informe también subraya la necesidad urgente de realizar una distribución interna tanto para menas como para adultos y resalta la importancia del financiamiento basado en necesidades reales ante esta presión creciente. Advierte sobre «consecuencias sociales y políticas profundas» si esta situación persiste sin cambios significativos.

La Junta de Andalucía también ha expresado su preocupación al señalar casos donde se han enviado hasta 600 menas, muchos ya adultos. Este fraude se considera «estructural», lo cual tensa aún más el sistema existente y obliga a priorizar el interés superior del menor real ante todo esto. Por su parte, Rabat sigue obstaculizando sistemáticamente los retornos acordados, dejando a España en una posición complicada. Mientras tanto, esta regularización masiva podría convertirse en una puerta abierta para problemas futuros según críticos europeos.

Aunque el Pacto europeo intenta redefinir fronteras y establecer nuevas normativas sobre inmigración, parece claro que en Canarias la realidad sigue siendo apremiante. ¿Tomará Madrid medidas efectivas para cambiar este reparto desigual?