Juan Roig solicita un IVA del 0% en alimentos debido a la guerra en Irán

Ya están ladrando los podemitas.

Y es que odian a Juan Roig, haga lo que haga.

Este 10 de marzo de 2026, el CEO de Mercadona salió a comentar algunas cosas, y entre ellas pidió el IVA al cero por ciento, por la inflación y el encarecimiento de materias primas que va a provocar la guerra de Irán.

Juan Roig no se guarda su preocupación y solicita al Gobierno que establezca un IVA al 0% en alimentos. «Si los costes suben, tendremos que aumentar los precios», afirma sin tapujos.

El presidente de la cadena valenciana advierte que este conflicto puede hacer que los precios de la cesta de la compra se disparen. En España, las ventas han alcanzado los 39.800 millones (un incremento del 7,5%), mientras que en Portugal, se sitúan en 2.092 millones (con un crecimiento del 16%), abriendo ya 69 tiendas en el país vecino. Además, el canal online ha crecido un 26%, alcanzando los 1.061 millones, lo que representa el 2,5% del total. En cuanto a la red física, cuenta con 1.672 tiendas en ambos países, dos menos que el año anterior.

Récord de ventas en un año clave

Con un dominio del 27% del mercado español, según datos de Worldpanel by Numerator, Mercadona supera la suma de competidores como Carrefour (9%), Lidl (6,9%), Eroski (4,3%), Dia (3,8%) y Consum (3,6%). Este liderazgo se mantiene a pesar de los retos globales.

En 2024 ya había establecido nuevos récords: ventas de 38.800 millones (+9%) y beneficios de 1.384 millones (+37%). Por cada 100 euros gastados, la cadena obtiene una ganancia neta de 3,90 euros, con una rentabilidad del 3,9%, la más alta registrada hasta ahora. De esos 100 euros:

75,3 euros se destinan a proveedores.

se destinan a proveedores. 12,5 euros se asignan a empleados (con salarios superiores a la media).

se asignan a empleados (con salarios superiores a la media). 5,4 euros van para gastos generales.

van para gastos generales. 2,1 euros se utilizan para amortizaciones.

se utilizan para amortizaciones. 1,3 euros se dirigen a impuestos (con una tasa efectiva del 25%, totalizando 463 millones).

Esta estructura eficiente es clave para su éxito. Para Roig, el «jefe» es el cliente; después vienen empleados, proveedores, sociedad y capital.

Propuesta ante la tensión en Irán

La guerra en Irán genera inquietud por su posible repercusión en las materias primas. En este sentido, Roig aboga por reducir el IVA al 0% en alimentos para frenar posibles aumentos de precios. «Los empresarios deberían salir del armario y pagar impuestos», añade tras haber contribuido con cientos de millones.

La cadena invierte considerablemente en sus empleados: destina 225 millones adicionales para mejorar su poder adquisitivo y jornada laboral. A partir de 2026, ofrecerá hasta 37 días de vacaciones. También ha comprometido otros 380 millones para medidas laborales. Todo esto refuerza un modelo empresarial que resiste ante crisis.

Aunque no cotiza en Bolsa, su valoración podría rondar los 20.000 millones, similar a empresas del Ibex 35, como es el caso de Endesa. Además, continúa creciendo en el ámbito online y está expandiendo su modelo hacia Portugal, donde avanza rápidamente.

En un sector caracterizado por márgenes reducidos, queda claro que para Mercadona, la eficiencia y la atención al cliente son primordiales. Con la amenaza latente desde Irán, Juan Roig hace un llamado urgente al Gobierno para prevenir que la inflación afecte a las compras diarias.

Datos clave del crecimiento

Año Ventas (millones €) Crecimiento Beneficios (millones €) Tiendas 2024 38.800 +9% 1.384 1.674 2025 41.900 +8% 1.729 1.672

En cuanto a Portugal destaca con un incremento del +16% en ventas y el canal online registra un crecimiento del +26%. Roig considera que el año 2025 será «histórico», pero insiste en la necesidad de establecer un IVA al 0% para proteger la cesta básica frente a riesgos geopolíticos. La pelota está ahora en el tejado de Moncloa.