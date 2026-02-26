El 70 % de los trabajadores de Mercadona percibe hoy 7.250 euros netos en nómina más prima

Mercadona ha dado la campanada hoy con un anuncio que seguramente se comentará en miles de hogares: 780 millones de euros distribuidos como prima variable entre sus 112.000 trabajadores. No es poca cosa, tremenda alegría se habrán llevado.

Luego tendrá que aguantar Juan Roig los infames insultos de los trasnochados podemitas, que no darían ni un euro suyo de forma altruista.

Este jueves 26 de febrero de 2026, el 70 % del personal, que lleva más de cuatro años en la empresa, verá en su cuenta bancaria 7.250 euros netos, resultado de su salario mensual sumado a un extra de 5.400 euros por objetivos cumplidos.

El resto del personal recibe dos pagas en lugar de tres, pero lo cierto es que el foco está puesto en esa mayoría que siente el impacto directo. Este gesto no es aislado; se suma a aumentos salariales según el IPC —2,9 % en España y 2,2 % en Portugal—, lo que supone una inversión anual de 125 millones, además de unas vacaciones ampliadas que pasan de 30 a 37 días, lo que cuesta otros 100 millones al año. En total, esto supera los 1.000 millones de euros destinados a la plantilla.

Cómo funciona la prima que marca el sector

La prima por objetivos no es fruto del azar. Está relacionada con las ventas, la eficiencia en las tiendas, el control de pérdidas y una logística impecable. Mercadona evalúa todo: desde el orden en los pasillos hasta la calidad de los productos frescos. Si la «máquina» funciona bien, como ocurrió en 2025, cuando se lograron récords en productividad y cuota de mercado, llega el bonus. El hecho de que el 70 % esté en la franja alta refleja estabilidad: empleados con experiencia que deciden quedarse.

Menos de 4 años : Dos mensualidades variables.

: Dos mensualidades variables. Más de 4 años (70 %) : Tres mensualidades con un extra de 5.400 euros brutos.

: Tres mensualidades con un extra de brutos. Neto real: Varía según las retenciones, pero para la mayoría se traduce hoy en unos 7.250 euros totales.

Este sistema variable se ha convertido en algo habitual. Influye notablemente en la mentalidad del equipo: permite organizar presupuestos anuales y ayuda a retener talento. En un sector donde la rotación es alta, esto reduce los costes asociados a formar nuevo personal y minimiza errores en caja o reposición.

Bolsa de empleo y sueldos atractivos

En este momento, Mercadona está buscando personal para cajas y diferentes secciones. Los nuevos puestos ofrecen un salario inicial de 2.346 euros al mes brutos, además del componente variable si se cumplen los objetivos establecidos. Para acceder a la bolsa de trabajo:

Dirígete a la página web de Mercadona o a su aplicación. Regístrate con tu CV actualizado. Selecciona el puesto deseado: cajero, reponedor o frescos. El proceso incluye una prueba online, una entrevista en tienda y una prueba práctica.

En 2024, la compañía facturó 38.800 millones en ventas y obtuvo un beneficio neto de 1.384 millones, lo que representa un incremento del 37 % respecto al año anterior. Se crearon además 6.000 puestos, y se prevé sumar otros 1.000 más para este año con ventas proyectadas hasta alcanzar los 40.100 millones. La estrategia «Calidad Total» se basa precisamente en tener empleados satisfechos: «Son nuestro activo más valioso», afirman desde la compañía.

Mejora laboral Coste anual Detalle Prima variable 780 millones (este pago) Por objetivos 2025 Subida IPC 125 millones 2,9 % España, 2,2 % Portugal Vacaciones extra 100 millones De 30 a 37 días Total >1.000 millones Paquete completo

Impacto en distribución y mercado laboral

Otros supermercados observan con atención este movimiento; un bonus como este obliga a competir no solo por sueldos base sino también por incentivos y horarios atractivos para los empleados. En Castilla y León, donde cuentan con 63 tiendas y alrededor de 4.500 empleados, ya se percibe ese efecto. El sistema variable compensa los ritmos intensos del trabajo diario, aunque genera debate sobre si realmente es un premio o simplemente una muleta ante las exigencias diarias del sector.

La permanencia del mencionado 70 % dentro del tramo alto es indicativa de una carrera interna sólida; mediante formación interna y oportunidades para promocionar evitan así las fugas del personal cualificado. Con una inflación apretando cada vez más los bolsillos, esos 7.250 euros ofrecen un auténtico colchón financiero: ya sea para saldar pagos pendientes o para afrontar gastos imprevistos e incluso ahorrar algo para el futuro. Por tanto, queda claro que Mercadona refuerza su narrativa sobre el éxito compartido como motor para impulsar aún más sus ventas.

Este reparto deja claro que invertir en personas siempre da frutos positivos incluso durante tiempos inciertos; hoy muchos están revisando sus cuentas con una sonrisa gracias a esos adicionales tan significativos como son esos 5.400 euros extra.